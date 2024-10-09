الإمارات: شروط ممارسة التجارة للقاصرين وأحكام الاستثمار

إذا كان لدى قاصر (أقل من 18 عاماً) أو الشخص تحت الوصاية القانونية أموال في تجارة، يمكن للمحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستسمح له بسحب أمواله أو الاحتفاظ بها في الاستثمار، اعتماداً على ما هو الأفضل له.