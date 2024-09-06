الإمارات: سحب بلاغات هروب العمالة المنزلية

ومع ذلك، قد تكون هناك حالات يعود فيها العامل أو يُكتشف وجود سبب مشروع للغياب. كما قد تكون هناك حالات يُقدِّم فيها أصحاب العمل الشكوى بشكل غير صحيح، مما يضع العامل المنزلي في موقف صعب.