الإمارات: سحب بلاغات هروب العمالة المنزلية
مع ازدياد توظيف العمالة المنزلية في جميع أنحاء الإمارات، ارتفعت أيضاً حالات هروبهم. ولمعالجة هذه المشكلة، وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين عملية بسيطة لتقديم بلاغ للشرطة.
ومع ذلك، قد تكون هناك حالات يعود فيها العامل أو يُكتشف وجود سبب مشروع للغياب. كما قد تكون هناك حالات يُقدِّم فيها أصحاب العمل الشكوى بشكل غير صحيح، مما يضع العامل المنزلي في موقف صعب.
يمكن لكلا الطرفين، العامل وصاحب العمل، سحب الشكوى عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفقاً للتعديلات الأخيرة في قوانين النزاعات المتعلقة بالعمالة المنزلية في الإمارات، فإن جميع نزاعات العمال يجب أن تُرفع إلى المحكمة الابتدائية بدلاً من محكمة الاستئناف - كملاذ أخير. ولا تصل القضية إلى المحكمة إلا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين.
إليكم دليل حول كيفية سحب تقرير الهروب سواء للعمالة المنزلية أو لأصحاب العمل، بما في ذلك الوثائق المطلوبة والرسوم.
العمالة المنزلية
يمكن للعمالة المنزلية البدء في الإجراءات من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين الإلكتروني أو تطبيقها أو من خلال زيارة مراكز العمالة المنزلية أو من خلال خدمة "توصيل".
هذه الخدمة متاحة لدى الوزارة في جميع الإمارات باستثناء دبي. في دبي، يمكن تقديم الاعتراض على بلاغ الهروب من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
المستندات المطلوبة
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية للعامل
نسخة من جواز سفر العامل
الشروط
يجب أن يكون لدى العامل المنزلي تأشيرة إقامة، سواء كانت سارية المفعول أم لا.
يجب أن يكون هناك بلاغ هروب مقدم من قبل صاحب العمل مسجل في النظام ضد العامل.
الإجراءات
بعد الوصول إلى خدمة "سحب بلاغ الهروب" عبر الموقع الإلكتروني أو المنصات الأخرى، يجب على العمالة تعبئة جميع معلوماتهم.
يتم دفع الرسوم المطلوبة.
سيتم تحويل الطلب إلكترونياً إلى الوزارة للتحقق.
سيتم إجراء مكالمة هاتفية بين الطرفين للتحقق من صحة بلاغ الهروب.
في حال وجود أي رفض أو نقص، سيتم إرسال رسالة نصية للعامل توضح ذلك، مع توجيهه إلى مراكز خدمة العمالة المنزلية أو خدمة "توصيل".
بمجرد تلقي العامل الموافقة عبر رسالة نصية، يُسمح له بإلغاء البلاغ دون الرجوع إلى صاحب العمل في غضون أسبوع من تاريخ إلغاء بلاغ الهروب.
إذا لم يتم إلغاء تصريح العامل من ملف صاحب العمل خلال أسبوع من إلغاء البلاغ، سيتم إخطار صاحب العمل عبر رسالة نصية لتقديم بلاغ هروب جديد.
تستغرق العملية حوالي ثلاثة أيام للحصول على النتيجة، ويمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع.
الرسوم
الرسوم الاتحادية عبر الموقع والتطبيق هي 115 درهماً.
مراكز الأعمال تفرض رسوماً تصل إلى 72 درهماً.
أصحاب العمل
ويمكن لأصحاب العمل البدء في العملية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو تطبيق الوزارة أو زيارة مراكز "تسهيل" أو "تدبير" أو خدمة "توصيل".
تتوفر هذه الخدمة لأصحاب العمل في جميع الإمارات باستثناء دبي. في دبي، يمكن زيارة مركز "آمر" أو تقديم الطلب من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
المستندات المطلوبة
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية للعامل المنزلي
نسخة من جواز سفر العامل المنزلي
الشروط
يجب أن يكون هناك بلاغ غياب مسجل في النظام مقدم من قبل صاحب العمل ضد العامل المنزلي.
الإجراءات
يتعين على أصحاب العمل تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتوطين أو استخدام "الهوية الرقمية".
يجب عليهم بعد ذلك تقديم طلب لسحب البلاغ.
يجب على صاحب العمل دفع الرسوم المطلوبة.
سيتم إحالة الطلب إلى الوزارة للتحقق.
في حال وجود أي نقص، سيتم إخطار العميل عبر رسالة نصية.
سيتم بعد ذلك الاتصال بصاحب العمل لتأكيد الموافقة على إلغاء البلاغ.
بعد الموافقة، سيتم تحويل الطلب إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للموافقة النهائية.
بعد الموافقة النهائية، سيتم إخطار العميل عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.
تستغرق العملية حتى ثلاثة أيام عمل لإتمامها.