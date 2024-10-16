الإمارات: خطوات بسيطة لبائع ناجح على أمازون
هل شاهدتَ تلك الفيديوهات القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُوضّح لك كيفية بناء إمبراطورية تجارية من خلال بيع المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية؟
إذا كنت تشعر بالحماس، فابدأ الآن!
إن التسجيل كبائعٍ فردي على أمازون ليس بالأمر المُعقد، ويتطلّب بعض الوثائق الأساسية إلى جانب التسجيل.
إليك كل ما تحتاجه لبدء رحلتك على أمازون:
الوثائق
إذا كنت فرداً وتريد بيع المنتجات على أمازون، فإليك كل ما ستحتاج إليه:
هويتك الإماراتية
كشف حساب بنكي حديث أو كشف حساب بطاقة ائتمان أو فاتورة خدمات
حساب بنكي يمكنك من خلاله تلقي العائدات من المبيعات
رقم الهاتف
أما إذا كان لديك نشاط تجاري مسجّل في الإمارات العربية المتحدة وترغب في البيع من خلاله، فستحتاج إلى ترخيصٍ تجاري. وإذا كنتَ مُمثلاً قانونياً أو مدير حساب، فستحتاج إلى تقديم توكيلٍ رسميّ.
ملاحظة: تُناسبك الخطة الفردية فقط إذا كنت تبيع أقل من 40 وحدة شهرياً.
طريقة التسجيل
إن التسجيل على الموقع غايةٌ في البساطة وسهولة الاستخدام. كل ما تحتاجه هو عنوان بريد إلكترونيّ خاصّ بالعمل أو حساب عميل على موقع أمازون.
بعد التسجيل، عليك تحديد الخطة التي تُناسبك.
يُقدّم أمازون خطّتين مختلفتين لتلبية احتياجات البائعين:
الخطة الفردية: تُوفّر هذه الخطة الأدوات الأساسية للذين يخطّطون لبيع أقل من 40 وحدة شهرياً ولا يحتاجون إلى أدوات أو برامج بيع متقدّمة.
الخطة الاحترافية: صُمّمت هذه الخطة للبائعين الذين يبيعون أكثر من 40 وحدة شهرياً ويحتاجون للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات وتقارير البيع المتقدّمة. تُناسب هذه الخطة أيضاً الذين يرغبون في استخدام أدوات المنصة أو خدمات الإعلان بالجملة.
خبر سار: تُقدّم أمازون حالياً الخطة الاحترافية مجاناً لفترة محدودة!