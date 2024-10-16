الإمارات: خطوات بسيطة لبائع ناجح على أمازون

أما إذا كان لديك نشاط تجاري مسجّل في الإمارات العربية المتحدة وترغب في البيع من خلاله، فستحتاج إلى ترخيصٍ تجاري. وإذا كنتَ مُمثلاً قانونياً أو مدير حساب، فستحتاج إلى تقديم توكيلٍ رسميّ.