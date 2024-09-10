الإمارات: حقوق الأمهات الجدد في القطاعين العام والخاص
"تحتاج تربية طفل إلى مشاركة جميع أفراد القرية". هذا المثل يلخص مدى صعوبة تربية الطفل.
تتحمل الأمهات الجدد الكثير من الأعباء، وغالباً ما يشعرن بالإرهاق الجسدي والعاطفي نتيجة العملية المرهقة المتمثلة في جلب حياة جديدة إلى العالم.
وطرحت الحكومة مبادرات جديدة لدعم الأمهات الجدد وتسهيل حياتهن المتغيرة، من بينها سياسة إجازة الأمومة التي تنطبق على الأمهات في كل من القطاعين العام والخاص.
عدد الأيام
يحق لكل امرأة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على إجازة أمومة مدتها 60 يوماً، 45 يوماً منها بأجر كامل، و15 يوماً بنصف أجر.
متى يتم التقديم؟
يمكن التقدم بطلب إجازة الأمومة حتى شهر (30 يوماً) قبل تاريخ الولادة المتوقع.
هل يوجد أيام عطلة إضافية؟
في بعض الحالات قد يكون من حق الأم أن تأخذ أكثر من 60 يوماً إجازة، وقد تم إدراجها أدناه.
1. إذا كنتِ مريضة
إذا مرضت الأم بسبب الحمل أو الولادة، فيمكنها أخذ أيام إجازة إضافية، ولكن يجب أن يكون لديها شهادة طبية صادرة عن جهة مختصة.
يحق للأم أن تأخذ إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى 45 يوماً، إذا لم تتمكن من استئناف العمل. ويمكن أخذ هذه الإجازة بشكل متتابع أو في فترات راحة.
يمكن الاستفادة من هذه الأيام أيضاً إذا ولد الطفل ميتاً أو توفي بعد الولادة بفترة وجيزة.
2. إذا كان طفلك مريضاً
إذا مرض الطفل حديث الولادة أو أصيب بإعاقة، يمكن للأم أن تأخذ إجازة تصل إلى 30 يوماً (مدفوعة الأجر بالكامل). ويمكن تمديد هذه الإجازة لمدة 30 يوماً إضافية بدون أجر.
ويطلب من الأم تقديم شهادة طبية صادرة عن جهة رسمية.
وقت الرضاعة؟
بمجرد الولادة والعودة إلى العمل، يحق للأم أخذ فترات راحة إضافية لإرضاع طفلها.
يمكن للأم الجديدة أن تأخذ فترة راحة لمدة ساعة كاملة، إما في مرة واحدة أو على فترتين، لإرضاع طفلها. ويحق لها الحصول على هذه الفترات مدفوعة الأجر بالكامل لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الولادة
إجازة الوالدين
يحق لكلا الوالدين أخذ إجازة تصل إلى خمسة أيام في أي وقت لرعاية طفلهما حديث الولادة. ويمكنهما أخذ هذه الإجازة في أي وقت حتى مرور ستة أشهر بعد ولادة الطفل.