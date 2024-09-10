الإمارات: حقوق الأمهات الجدد في القطاعين العام والخاص

"تحتاج تربية طفل إلى مشاركة جميع أفراد القرية". هذا المثل يلخص مدى صعوبة تربية الطفل.

تتحمل الأمهات الجدد الكثير من الأعباء، وغالباً ما يشعرن بالإرهاق الجسدي والعاطفي نتيجة العملية المرهقة المتمثلة في جلب حياة جديدة إلى العالم.

وطرحت الحكومة مبادرات جديدة لدعم الأمهات الجدد وتسهيل حياتهن المتغيرة، من بينها سياسة إجازة الأمومة التي تنطبق على الأمهات في كل من القطاعين العام والخاص.