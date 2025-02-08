الإمارات: جولة حول العالم بجواز سفرك الضعيف.. حيل ونصائح
بالنسبة لعدد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة، غالباً ما يبدو حلم استكشاف العالم بعيد المنال بسبب القيود التي تفرضها جوازات سفرهم. إن إجراءات التأشيرة الطويلة والرسوم الباهظة والرفض المتكرر تجعل السفر الدولي يبدو وكأنه معركة شاقة.
لكن "أنكيتا راجينداران"، وهي مدونة سفر ومنظمة مقيمة في دبي، تتحدى هذه المفاهيم من خلال تمكين المسافرين الذين يحملون جوازات سفر مقيدة من استكشاف وجهات غير مألوفة.
وباعتبارها مسافرة هندية، تعرف أنكيتا جيدًا العقبات التي تعترضها أثناء التعامل مع إجراءات التأشيرة الصعبة. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "يعتقد الكثير من الناس أن خيارات سفرهم محدودة للغاية، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق"، مضيفة: "هناك عدد كبير بشكل مدهش من البلدان التي تقدم تأشيرات إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول أو إجراءات سفارية مباشرة للعديد من حاملي جوازات السفر".
إن أنكيثا في مهمة لكشف غموض هذه العمليات. وهدفها هو بث الثقة في نفوس المسافرين الذين يحملون جوازات سفر مقيدة، وإثبات أن السفر الهادف ليس حكراً على أولئك الذين يحملون جوازات سفر قوية. وقالت: "إن الأمر يتطلب فقط المعرفة الصحيحة والتخطيط والتصميم.
استكشف الوجهات الصديقة للتأشيرة
تكمن خبرة أنكيتا في اكتشاف الوجهات التي لا يسهل الوصول إليها فحسب، بل إنها غنية أيضًا بالثقافة والمغامرة. وتشمل بعض الأماكن المفضلة لديها التي تسمح بإصدار التأشيرة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة بوتان ونيبال وقيرغيزستان وكينيا وتنزانيا ومنغوليا وأنجولا (تقدم التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الهندية) واليابان (التأشيرة الإلكترونية متاحة الآن للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة).
وأشارت إلى أن "هذه الوجهات تنافس الأماكن السياحية الأكثر شعبية وتقدم مغامرات فريدة من نوعها. فمن رحلات السفاري لمشاهدة الحياة البرية في زامبيا إلى استكشاف المناظر الطبيعية الهادئة في لاوس، أصبح العالم أكثر سهولة في الوصول مما يعتقد الكثيرون".
وتجد جهود أنكيثا صدى عميقًا لدى سكان دبي مثل كارين الناطور، حاملة جواز سفر لبناني. تقول كارين، التي تعطي الأولوية للدول التي لا تتطلب تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية وتعتمد على مصادر مثل موقع طيران الإمارات ووكالات السفر التقليدية لتبسيط العملية: "التحدي الأكبر هو العثور على وجهات لا تتطلب أشهرًا من التحضير".
وعلى نحو مماثل، تحدثت آمنة أحمد، وهي حاملة جواز سفر باكستاني، عن معاناتها مع السفر العفوي. وقالت: "يتطلب التخطيط للرحلات تحضيرات مسبقة كبيرة، وهناك دائمًا قلق من الرفض المحتمل". وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل آمنة مصممة. وأضافت: "إن التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات دخول متعددة والاستفادة من فرص الحصول على تأشيرات إلكترونية للدول التي تقبل تأشيرات سابقة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة يمكن أن يفتح عالمًا من الاحتمالات".
كيفية التغلب على الصعاب
وتعترف أنكيتا بالتحديات الرئيسية التي يواجهها المسافرون الذين يحملون جوازات سفر ضعيفة: محدودية الوصول بدون تأشيرة، وأوقات المعالجة الطويلة، والخوف الدائم من الرفض. وما هي نصيحتها؟ ابدأ مبكراً، واستعد جيدًا، وكن واثقًا بنفسك. "تأكد من أن مستنداتك كاملة ودقيقة. كما أن إظهار الروابط القوية ببلدك الأصلي، مثل خطابات التوظيف أو الروابط العائلية، يمكن أن يحسن فرصك أيضًا".
بالنسبة إلى أنكيتا، فإن المهمة تتجاوز الأمور اللوجستية؛ بل إنها تتعلق بكسر الحواجز العقلية. ونصحت قائلة: "ابدأ بالأشياء الصغيرة. ابدأ بالوجهات التي تسمح بتأشيرات الدخول، وابحث جيدًا، ولا تدع الرفض يحدد رحلتك".
"هناك عالم من الفرص"
من خلال مدونتها ورحلاتها الجماعية، تعمل أنكيتا على تغيير الطريقة التي ينظر بها الأشخاص الذين لديهم جوازات سفر ضعيفة إلى السفر. وتعمل جهودها كتذكير بأن العالم واسع، ومع التوجيه والعزيمة الصحيحة، فإن عجائبه في متناول الجميع.
وكما قالت آمنة أحمد ببراعة: "من خلال التخطيط الدقيق والعقلية الصحيحة، يمكن حتى لجوازات السفر الأكثر تقييدًا أن تفتح لك رحلات لا تصدق".
لذا، إذا كنت مقيماً في الإمارات العربية المتحدة وتحلم برؤية العالم، فاستفد من تجربة أنكيتا. قد تتطلب الرحلة جهدًا إضافيًا، لكن الذكريات التي ستصنعها تستحق ذلك.