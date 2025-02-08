الإمارات: جولة حول العالم بجواز سفرك الضعيف.. حيل ونصائح

وعلى نحو مماثل، تحدثت آمنة أحمد، وهي حاملة جواز سفر باكستاني، عن معاناتها مع السفر العفوي. وقالت: "يتطلب التخطيط للرحلات تحضيرات مسبقة كبيرة، وهناك دائمًا قلق من الرفض المحتمل". وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل آمنة مصممة. وأضافت: "إن التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات دخول متعددة والاستفادة من فرص الحصول على تأشيرات إلكترونية للدول التي تقبل تأشيرات سابقة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة يمكن أن يفتح عالمًا من الاحتمالات".