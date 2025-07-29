الإمارات تمنح تايلانديتين "الذهبية" لجهودهما في تعزيز زراعة النخيل عالمياً

في خطوة غير مسبوقة: سيدتان تايلانديتان تحصلان على الإقامة الذهبية بالإمارات لجهودهما في زراعة النمور

تُدير الحاصلتان على التأشيرة، مالكتا مزرعة "أوروان" في تايلاند، أكثر من 5000 شجرة نخيل مثمرة.

نُشر في: الثلاثاء 29 يوليو 2025، 10:22 مساءً

بقلم: أنجل تيسوريرو

مُنحت سيدتان تايلانديتان تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقديرًا لجهودهما في تعزيز الزراعة المستدامة، وخاصةً زراعة نخيل التمر.

جاء هذا التقدير من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA)، حيث التقى مديرها العام، الفريق محمد أحمد المري، شخصيًا بالسيدتين التايلانديتين اللتين تشاركان في مهرجان دبي للتمور المستمر حاليًا. يحتفل هذا الحدث السنوي، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالزراعة والتراث الثقافي الإماراتي.

جهود رائدة في زراعة التمور والترويج لها عالمياً

وتُعدّ الحاصلتان على التأشيرة، مالكتا مزرعة "أوروان" في تايلاند، وتُديران أكثر من 5000 شجرة نخيل مثمرة. وإلى جانب الزراعة، حظيتا باهتمام كبير لترويجهما الإبداعي للفوائد الصحية للتمور عبر منصة "تيك توك"، مما ساعد في توسيع الوعي العالمي بأهمية هذه الفاكهة.

تقديراً لدورهما في "تعزيز زراعة التمور خارج دولة الإمارات ونشر التراث والقيم الإماراتية عالمياً"، رشحتهما الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للحصول على التأشيرة الذهبية – وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها التأشيرة لأجانب لزراعة التمور خارج الإمارات.

وفقاً لـ"تاي بي بي إس وورلد" (Thai PBS World)، تُزرع التمور في تايلاند بشكل أساسي في ناخون باتوم، راتشابوري، كانشانابوري، وفي المقاطعات الشمالية الشرقية، وتُعد تمور برحي الصفراء هي الأكثر شعبية.

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