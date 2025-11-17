4 أيام إجازة القطاع العام في عيد اتحاد الإمارات

أعلنت الإمارات عن إجازة لمدة 4 أيام لموظفي الحكومة في آخر عطلة عامة لهذا العام، احتفالاً باليوم الوطني المعروف الآن بعيد الاتحاد.
تم إعلان يومي 1 و2 ديسمبر — الاثنين والثلاثاء — كإجازات مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام، وفقاً للإعلام العربي. ستستأنف الوزارات والجهات الاتحادية ساعات العمل العادية يوم الأربعاء، 3 ديسمبر. سيتمتع السكان بعطلة نهاية أسبوع طويلة لمدة أربعة أيام عند دمج الإجازات المدفوعة مع السبت والأحد السابقين.
يجمع عيد الاتحاد العائلات والمجتمعات عبر الأجيال، متحدين ومتصلين، حيث يكرمون ماضياً صامداً، ويحتضنون حاضراً مزدهراً، ويشكلون مستقبلاً واعداً. كاحتفال رسمي باليوم الوطني للإمارات، يرمز إلى اللحظة التاريخية في 2 ديسمبر 1971 عندما اتحدت الإمارات السبع لتشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتألق أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى بفعاليات خاصة من عروض ثقافية لا تُنسى ومسيرات تراثية إلى ترفيه عائلي ومأكولات متنوعة وتجارب جديدة تماماً ستغير وجهات المدينة المحبوبة طوال عطلة عيد الاتحاد.
في دبي، يمكن للسكان مشاهدة حفلات موسيقية مباشرة بما في ذلك النجمة الإماراتية بلقيس في فيستيفال باي، والاستمتاع بعروض كوميدية ومسرحية لا بد من مشاهدتها، ومتابعة الأحداث الرياضية المثيرة وعدم تفويت الألعاب النارية الرائعة التي تضيء السماء.
سياسة إجازات موحدة تطبق في الدولة لكل من العاملين في القطاعين العام والخاص تضمن حصول جميع الموظفين على عدد متساوٍ من الإجازات على مدار العام.
قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، يسمح بنقل بعض العطلات الرسمية في الإمارات إلى بداية أو نهاية الأسبوع إذا وقعت في يوم عمل.
ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون على عطلات العيد؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن تفعيله فقط إذا أصدر مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن. إليك ما يقوله القانون وما يعنيه للسكان وأصحاب العمل.