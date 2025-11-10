الإمارات تشدّد تدقيق تأشيرات العمل الحر.. والمستقلون يرحّبون بمحاربة "المستغلين"

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت صحيفة الإمارات اليوم عن سعادة الفريق اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تأكيده أن تأشيرات العمل الحر، والمعروفة أيضًا باسم الإقامة الخضراء، لا تزال متاحة. ومع ذلك، قال إن إجراءات المراجعة والتدقيق قد تم تعزيزها لحماية الحقوق ومنع سوء الاستخدام وتنظيم سوق شهد توسعًا سريعًا. ونفى أيضًا الشائعات التي تشير إلى تعليق التأشيرة.