الإمارات تحتفل بمولد النبي 2025: عطلة رسمية وفرصة لعطلة نهاية أسبوع ممتدة

ستكون ذكرى مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) العطلة الرسمية المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتقد أنها تصادف الثاني عشر من ربيع الأول، وسيحصل السكان على عطلة ليوم واحد بهذه المناسبة.

من المتوقع أن يبدأ شهر ربيع الأول عام ٢٠٢٥ يوم الأحد ٢٤ أغسطس وينتهي في ٢٢ سبتمبر، وفقًا للتقويم الهجري. إذا بدأ الشهر في ٢٤ أغسطس، فسيكون عيد ميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في الخميس 4 سبتمبر.

إذا بدأ الشهر يوم الاثنين 25 أغسطس، فيجب أن يصادف مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجمعة 5 سبتمبر. وهذا من شأنه أن يمنح سكان دولة الإمارات العربية المتحدة عطلة نهاية أسبوع طويلة لمدة ثلاثة أيام عند دمجها مع عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بهم - السبت والأحد.

يعتمد التقويم الهجري (الإسلامي) على رؤية القمر، أي أن مراحل القمر تُحدد شهوره. يبدأ كل شهر برؤية الهلال الجديد. السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بحوالي أحد عشر يومًا، لذا تتغير تواريخ الأشهر الإسلامية كل عام في التقويم الميلادي.

هل يمكن نقل العطلات؟

بموجب قرار صدر عام ٢٠٢٥، باستثناء عطلة عيد الفطر، يجوز نقل جميع العطلات الأخرى إلى بداية الأسبوع أو نهايته إذا صادفت عطلة نهاية الأسبوع. ولا يجوز ذلك إلا بقرار من مجلس الوزراء. كما يجوز للحكومة المحلية في كل إمارة إعلان عطلات إضافية حسب الضرورة.