الإمارات: تجديد جوازات السفر الأميركية من المنزل

يمكن لمقدم الطلب أيضًا تسليم المستندات في السفارة الأمريكية في أبو ظبي (من الساعة 8 صباحًا إلى 2:30 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحًا إلى 10:30 صباحًا يوم الجمعة)، أو القنصلية الأمريكية في دبي (من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحًا إلى 11 صباحًا يوم الجمعة).