الإمارات: تجديد جوازات السفر الأميركية من المنزل

يمكن للمغتربين الأميركيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب تجديد جواز السفر أو تغيير تفاصيله دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير أو حتى مغادرة منازلهم. يجب أن يكون لدى مقدم الطلب عنوان بريد صالح في الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون مقيم في الدولة.
ولدى المقيمين الأميركيين الذين يرغبون في تجديد جوازات سفرهم باستخدام النماذج DS-82 وDS-5504 خياران - استلام المستندات من المنزل وتسليمها (بعد التجديد) من خلال بريد الإمارات، أو استخدام صندوق الإيداع في البعثات الأميركية في الإمارات العربية المتحدة.
ويشير نموذج DS-82 إلى نموذج التجديد لجواز سفر صالح لمدة 10 سنوات. يشير نموذج DS-5504 إلى نموذج التجديد، إذا كان جواز سفرك الحالي غير منتهي الصلاحية، وتم إصداره منذ أقل من عام واحد، وتقوم بأحد الإجراءات التالية:
استبدال جواز السفر الأمريكي ذو الصلاحية المحدودة (سنة واحدة) بجواز سفر ذو صلاحية كاملة (10 سنوات)
تصحيح خطأ مطبعي في جواز سفر أمريكي صالح
تغيير اسمك، بشرط أن يكون لديك وثائق داعمة
ما هي الوثائق اللازمة لتغيير الاسم؟
إذا رغب مقدم الطلب في تغيير الاسم على جواز السفر الجديد بسبب الزواج أو الطلاق أو أمر المحكمة، فمن الضروري إحضار المستندات الأصلية، بالإضافة إلى صورة فوتوغرافية.
ويجب أن تحتوي المستندات أيضًا على ترجمة باللغة الإنجليزية، إذا لزم الأمر، وقد تكون واحدة مما يلي:
شهادة الزواج
حكم الطلاق
أمر المحكمة
يجب على مقدم الطلب أيضًا تقديم رقم الضمان الاجتماعي الخاص به. إذا ضاع هذا الرقم، فيجب عليك الاتصال بوحدة المزايا الفيدرالية في روما للحصول على المساعدة. إذا لم يكن لديك رقم ضمان اجتماعي، فيجب عليك التوقيع على إقرار عدم وجود رقم الضمان الاجتماعي للبالغين.
قم بتوقيع واستكمال نموذج تجديد جواز السفر DS-82 أو DS-5504. املأ النموذج عبر الإنترنت، وأرسل أيضًا نسخة مطبوعة تحتوي على الرمز الشريطي
قم بتجميع المستندات المراد تضمينها في الحزمة، والتي تريد إرسالها بالبريد أو وضعها في صندوق الإيداع.
ادفع الرسوم المطلوبة عبر الإنترنت على موقع pay.gov التابع للحكومة الأمريكية. ثم اطبع تأكيد الدفع الإلكتروني الذي تتلقاه عبر البريد الإلكتروني وقم بتضمينه في الحزمة التي ترسلها إلى البعثات الأمريكية.
بعد الدفع وتحديد موعد مع بريد الإمارات أو تسليمه في إحدى البعثات الدبلوماسية الأمريكية، تستغرق معالجة جواز السفر ما يقرب من سبعة إلى ثمانية أسابيع.
سيتم تسليم جواز السفر الجديد باستخدام مظروف مدفوع مسبقًا ومكتوب عليه عنوانك باستخدام بريد الإمارات. إذا استخدمت صندوق الإيداع، فستتلقى بريدًا إلكترونيًا وسيتعين عليك استلام جواز سفرك في البعثة الأمريكية التي سلمت فيها المستندات.
عن طريق بريد الامارات
إذا كنت تستخدم بريد الإمارات لإرسال مستنداتك إلى البعثات الأمريكية في دبي أو أبو ظبي، فاتصل بهم على الرقم 6005999999 لتحديد موعد لاستلامها من منزلك. يمكنك أيضًا استخدام موقعهم الإلكتروني وإنشاء حساب واختيار فترة زمنية. لا تتوفر طلبات تجديد جوازات السفر في فروعهم الفعلية.
ادفع 42 درهمًا إماراتيًا (قد تختلف الأسعار) لموظفي بريد الإمارات لاستلام المستندات. تغطي هذه الرسوم استلام المستندات المراد تجديدها، وتوصيلها إلى المنزل بعد اكتمال عملية التجديد.
التوصيل إلى البعثات الأمريكية
يمكن لمقدم الطلب أيضًا تسليم المستندات في السفارة الأمريكية في أبو ظبي (من الساعة 8 صباحًا إلى 2:30 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحًا إلى 10:30 صباحًا يوم الجمعة)، أو القنصلية الأمريكية في دبي (من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحًا إلى 11 صباحًا يوم الجمعة).
قد تتغير التوقيتات، أو قد تكون البعثات مغلقة في أيام العطلات الرسمية في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
استمارات تجديد جواز السفر DS-82 أو DS-5504. بالإضافة إلى هذه الاستمارات، لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى المزيد، قم بزيارة الموقع الرسمي للقنصلية والسفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة. انتقل إلى القائمة، وانقر فوق جوازات السفر الأمريكية، وحدد قسم "البحث عن النموذج الخاص بك".
صورة جواز سفر ملونة بخلفية بيضاء، بأبعاد 5×5 سم، ويجب أن تكون الصورة قد التقطت خلال الأشهر الستة الماضية، بدون نظارات.
صورة واحدة من صفحة البيانات في جواز السفر الأمريكي السابق
جواز السفر المراد تجديده
مستندات تغيير الاسم الأصلية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل منها
إن تجديد نموذج DS-5504 مجاني؛ بينما تبلغ رسوم تجديد نموذج DS-82 130 دولارًا أمريكيًا من خلال بطاقة ائتمان أو خصم أمريكية أو دولية، أو التحويل الإلكتروني للأموال من حساب مصرفي مقره الولايات المتحدة، أو Amazon Pay، أو Pay Pal.
لكي تتمكن من استخدام تجديد البريد أو الدروبوكس مع نظام الدفع عبر الإنترنت، يجب عليك: