الإمارات: تأشيرة المملكة المتحدة بخطوات بسيطة
تعد المملكة المتحدة واحدة من الوجهات الأكثر شعبية لسكان الإمارات في فصل الصيف الحار.
يمنح الطقس الغائم السكان بعض الراحة التي يحتاجون إليها بشدة من أشعة الشمس - كما أن أسلوب الحياة ومسافة الطيران الأقصر نسبياً تجعله شائعاً.
في وقت سابق من هذا العام، تم تقديم تصريح السفر الإلكتروني كبديل لتأشيرات المملكة المتحدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. عملية التقديم سريعة ورقمية بالكامل، حيث يتقدم معظم الزوار عبر تطبيق الهاتف المحمول ويتلقون قراراً سريعاً بشأن طلبهم.
أما بالنسبة للمواطنين الآخرين المقيمين في دولة الإمارات، فيجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للزيارة، وإليك كيفية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة:
ويعد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلى المملكة المتحدة أمراً بسيطاً نسبياً ويمكن إجراء معظم الإجراءات عبر الإنترنت.
الخطوة 1: أول ما يجب عليك فعله هو معرفة نوع التأشيرة التي تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول عليها. في حين أن هناك أنواعاً متعددة من التأشيرات التي يمكنك التقدم بطلب للحصول عليها اعتماداً على مدة إقامتك والغرض من زيارتك، فإن النوع الأكثر شيوعاً هو "تأشيرة الزيارة القياسية".
الخطوة 2: تعرف على المستندات الخاصة بك وقم بإعدادها على أساس التأشيرة التي تقدمت بطلب للحصول عليها.
الخطوة 3: بمجرد جمع كل المستندات ذات الصلة، فإن الخطوة التالية هي التقدم بطلب للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة. توجه إلى الموقع الرسمي للحكومة البريطانية للتقدم بطلب (www.gov.uk)
الخطوة 4: بعد إكمال طلبك، سيُطلب منك الدفع عبر الإنترنت. عند إكمال الدفع، ستتلقى رقم مرجعي، والذي يجب عليك تدوينه.
الخطوة 5: أخيراً، قم بتحميل جميع المستندات ذات الصلة بطلبك عبر الإنترنت.
الخطوة 6: الآن، عليك حجز موعد وحضوره في مركز تقديم طلبات VFS الأقرب إليك من أجل تقديم بياناتك الحيوية.
الخطوة 7: سيتم إبلاغك إذا تم قبول أو رفض تأشيرتك وسيتم الاتصال بك إلى مركز VFS لاستلام جواز سفرك. في حالة رغبتك في استلامه، يمكنك القيام بذلك عن طريق دفع رسوم توصيل إضافية.
رسوم
تبلغ تكلفة تأشيرة الزيارة القياسية 115£ costs (أي ما يعادل 554 درهماً إماراتياً تقريباً) لمدة تصل إلى ستة أشهر.