الإمارات: تأشيرة المملكة المتحدة بخطوات بسيطة

الخطوة 1: أول ما يجب عليك فعله هو معرفة نوع التأشيرة التي تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول عليها. في حين أن هناك أنواعاً متعددة من التأشيرات التي يمكنك التقدم بطلب للحصول عليها اعتماداً على مدة إقامتك والغرض من زيارتك، فإن النوع الأكثر شيوعاً هو "تأشيرة الزيارة القياسية".