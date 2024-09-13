الإمارات: الوحدة وتأثير العمل من المنزل على الصحة النفسية

بحسب الإحصاءات، يعاني واحد من كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم من الشعور بالوحدة. وفي الوقت الحالي، أصبح الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية أكثر انتشاراً من التدخين أو مرض السكري أو القلق، وتبين أن الاثنان يشكلان مخاطر كبيرة على الصحة وطول العمر.

طارق، وهو طاهٍ سابق في الستينيات من عمره يعيش في دبي وجد نفسه في الطرف الأدنى من مؤشر السعادة منذ أن فقد زوجته قبل أربع سنوات. يقول: "إنه لمن المستحيل شرح عمق الوحدة ما لم تشعر بها بنفسك. في بعض الأحيان، أعرض على الآخرين شراء القهوة لهم فقط حتى أتمكن من البقاء لفترة أطول والدردشة معهم. يساعدني ذلك على البقاء على اتصال بالناس، ولكن في بعض الأحيان، حتى فعل ذلك لا يساعدني".