الإمارات: القنوات المتاحة لحماية حقوقك الدينية والعرقية
اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة لحماية سكانها من التمييز والكراهية من خلال سن قانون في عام 2015 يجرم جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو الطبقة أو العقيدة أو الجنس أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي.
ويهدف القانون إلى توفير بيئة من التسامح والانفتاح وحماية الناس بغض النظر عن أصلهم أو معتقداتهم أو عرقهم.
ويجرم القانون أي أعمال تثير الكراهية الدينية و/أو تسيء إلى الدين من خلال أي شكل من أشكال التعبير، سواء كان ذلك بالقول أو الكلمة المكتوبة أو الكتب أو المنشورات أو عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً لمعاقبة أي شخص يصف جماعات دينية أخرى أو أفراداً بالكفار.
وفي عام 2023، عدلت الإمارات القانون أيضاً – فهو يحظر ويعاقب:
الاعتداءات على المعتقدات الدينية والطقوس والعناصر المقدسة
تشويه وإتلاف وتدنيس وإهانة الكتب المقدسة
السلوكيات غير المحترمة تجاه الأنبياء ودور العبادة والمقابر والأماكن المرتبطة بها.
ويحظر القانون الأفعال أو أي شكل من أشكال التعبير التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز.
ويعاقب القانون كل من يقصد به إثارة خطاب الكراهية أو الصراعات القبلية أو الإخلال بالسلم العام عبر أي وسيلة من وسائل التعبير، وينص القانون على أن حرية الرأي والتعبير لا يجوز أن تبرر التصريحات أو الأفعال التي تحرض على ازدراء الأديان أو المساس بها.
ويعرف التطرف بأنه أي عمل يقوم به أفراد أو جماعات تحركهم أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إظهار ازدراء الأديان أو التمييز أو التحريض على خطاب الكراهية.
تشمل العقوبات على مخالفة أحكام القانون المختلفة السجن من ستة أشهر إلى أكثر من 10 سنوات، والغرامات يمكن أن تتراوح من 500 ألف درهم إلى 2 مليون درهم.
كيفية الإبلاغ عن التمييز:
إذا كنت ضحية للتمييز على أساس الدين أو الطبقة أو العقيدة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي، فيمكنك الإبلاغ عن الحوادث إلى السلطات الحكومية. هناك عدة قنوات لتقديم الشكاوى:
القنوات الإلكترونية لشرطة الإمارات: يمكنك الإبلاغ عن التمييز من خلال المنصات الإلكترونية لشرطة الإمارات في جميع أنحاء الإمارات.
يمكنك الإبلاغ من خلال القنوات التالية في الإمارة المعنية.
شرطة أبوظبي عبر خدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية إلى 8002828
شرطة دبي عبر خدمة الأمين على الرقم 8004888 من داخل الإمارات أو على الرقم 9718004888+ من خارج الإمارات
شرطة الشارقة من خلال خدمة نجيد على الرقم 800151 أو إرسال رسالة نصية إلى 7999.
السلطات القضائية: رفع دعوى قضائية من خلال السلطات القضائية هو خيار آخر.
وزارة الموارد البشرية والتوطين: يمكن لموظفي القطاع الخاص الإبلاغ عن التمييز في مكان العمل عبر قنوات الوزارة الإلكترونية.
عند تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية، يجب على المرء تقديم أدلة قوية لدعم القضية. ستعزز هذه الأدلة الشكوى وتزيد من احتمالية التوصل إلى حل إيجابي. قد يكون من المفيد جمع إفادات الشهود أو الشهادات من الزملاء الذين يمكنهم تأكيد ادعاءاتك. كلما كانت أدلتك أكثر شمولاً، كلما كانت قضيتك أقوى. قد تشمل الوثائق المفيدة عقود العمل، وإيصالات الرواتب، وكشوف الحسابات المصرفية، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الاتصالات ذات الصلة.
أكمل نموذج الشكوى الرسمي المقدم من الوزارة من موقع وزارة الموارد البشرية أو مكاتبهم. يتطلب النموذج معلومات كاملة عنك وعن صاحب العمل وتفاصيل شكواك. من الضروري التعبير عن مخاوفك بوضوح ودقة، بما في ذلك التفاصيل المحددة والأدلة الداعمة. خذ وقتك لإكمال النموذج بدقة؛ فالإغفالات أو التناقضات يمكن أن تعيق عملية الحل.
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: يمكن لموظفي القطاع الحكومي الإبلاغ عن الشكاوى عبر منصات الهيئة الإلكترونية.
يمكن الإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية من:
مكتب حقوق الإنسان – دائرة القضاء – أبوظبي
هيئة تنمية المجتمع (CDA).
يمكنك التواصل مع هيئة تنمية المجتمع على الرقم المجاني 8002121 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على human_rights@cda.gov.ae.
اتصل بوزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة أي قضايا تتعلق بالتمييز أو أرسل بريداً إلكترونياً على: info@tolerance.gov.ae.
يرجى مراجعة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لأية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان. (https://nhriuae.com/en)
من الضروري أن تعرف حقوقك والقنوات المناسبة لطلب المساعدة وتحقيق العدالة.