الإمارات: القنوات المتاحة لحماية حقوقك الدينية والعرقية

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة لحماية سكانها من التمييز والكراهية من خلال سن قانون في عام 2015 يجرم جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو الطبقة أو العقيدة أو الجنس أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي.

ويهدف القانون إلى توفير بيئة من التسامح والانفتاح وحماية الناس بغض النظر عن أصلهم أو معتقداتهم أو عرقهم.

ويجرم القانون أي أعمال تثير الكراهية الدينية و/أو تسيء إلى الدين من خلال أي شكل من أشكال التعبير، سواء كان ذلك بالقول أو الكلمة المكتوبة أو الكتب أو المنشورات أو عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً لمعاقبة أي شخص يصف جماعات دينية أخرى أو أفراداً بالكفار.