الإمارات: "العين الكسولة"وأهمية الفحوصات الدورية للأطفال

ينصح الأطباء في الإمارات الآباء بإجراء فحوصات دورية للعين لأطفالهم، خاصة في السنوات الأولى من حياتهم. ويلعب هذا دوراً حاسماً في تحديد وعلاج حالة "العين الكسولة" قبل أن تتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.

وتُعرف هذه الحالة طبياً باسم الغمش، حيث لا تستطيع العين الرؤية بشكل سليم حتى مع استخدام النظارات التصحيحية، وفقاً للأطباء.

في مختبر "روكرز" للرؤية بجامعة نيويورك أبوظبي، يدرس الباحثون كيفية معالجة الدماغ للإدراك البصري، وخاصة الحركة والعمق.