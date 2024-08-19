الإمارات: الترخيص المهني للرعاية الاجتماعية.. دليل شامل
هل أنت طبيب نفسي في بلدك وترغب في ممارسة المهنة في الإمارات؟ أم أنك محترف ممارس وترغب الآن في الحصول على ترخيص في إمارة أخرى؟
لممارسة مهنة الرعاية الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تحصل على ترخيص من الجهة المختصة في الإمارات المختلفة. تابع القراءة لمعرفة المستندات المطلوبة ومدة الصلاحية والشروط والخطوات للتقدم بطلب للحصول على ترخيص في الشارقة ودبي وأبو ظبي.
الشارقة
لممارسة مهنة الرعاية الاجتماعية في الإمارة، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على ترخيص من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. وللقيام بذلك، يجب أن يكون لديك خبرة لا تقل عن عامين في المهنة الاجتماعية. وممارسة المهنة في الشارقة دون ترخيص أخصائي اجتماعي سيؤدي إلى غرامة قدرها 5000 درهم.
يشمل المتخصصون في الرعاية الاجتماعية الذين يمكنهم الحصول على الترخيص: الأخصائيين الاجتماعيين، وأخصائي علم النفس الاستشاري، والمعالج النفسي، وأخصائي علم النفس المدرسي، وأخصائي علم النفس الزوجي والعائلي، وأخصائي علم النفس الجنائي، ومحلل السلوك، ومساعد محلل السلوك، وطبيب محلل السلوك، والمعالج المهني، ومعلم التربية الخاصة.
الخطوات
يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الهوية الإماراتية، أو من خلال مركز سعادة المتعاملين من خلال قارئ الهوية الإماراتية.
تقديم الطلب إلى الإدارة مع المستندات المطلوبة
خلال 14 يوماً من تقديم الطلب، تقوم الإدارة بإرسال الطلب إلى اللجنة.
بعد أن تتلقى اللجنة الطلب، تصدر قرارها خلال 14 يوماً من تاريخ المراجعة.
المستندات المطلوبة
نسخة من جواز السفر ساري المفعول، ودفتر العائلة، وبطاقة الهوية الإماراتية للإماراتيين
نسخة من جواز السفر ساري المفعول، وإثبات الإقامة ساري المفعول، وبطاقة الهوية الإماراتية للمقيمين
نسخة من المؤهلات الأكاديمية المعتمدة
نسخة من كشف العلامات
صورة من تقرير المعادلة الصادر للشهادة الجامعية خارج الدولة
شهادات الخبرة العلمية لآخر سنتين
تقرير التحقق من المؤهلات العلمية والخبرة العملية الصادر من Dataflow
تقرير حسن السلوك الصادر من الجهات المختصة
قد يطلب القسم مستندات إضافية
شروط إضافية
أن يكون المتقدم متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إذا لم يكن المتقدم مواطناً، فيجب أن يكون حاصلاً على إقامة من المنشأة التي يمارس من خلالها المهنة حالياً
يجب على المتقدم اجتياز اختبار تقييمي من قبل اللجنة، ويجب على غير المواطنين الالتحاق بدورة تدريبية حول عادات وتقاليد وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة لا تقل عن 5 ساعات.
الرسوم
طلب الترخيص - مجاني
اختبار التقييم - 1000 درهم
رسوم خدمة ترخيص المهن الاجتماعية - 300 درهم
إصدار بطاقة ترخيص مهنة اجتماعية - 100 درهم
دبي
لممارسة مهنة الرعاية الاجتماعية في الإمارة، يتعين عليك التقدم بطلب للحصول على ترخيص (صالح لمدة عامين) من هيئة تنمية المجتمع، وللقيام بذلك، يجب أن يكون لديك خبرة لا تقل عن عام واحد في المهنة الاجتماعية.
يشمل المتخصصون في الرعاية الاجتماعية الذين يمكنهم الحصول على الترخيص: الأخصائي الاجتماعي والمستشار الاجتماعي والمعالج الاجتماعي (محلل سلوكي و مساعد وطبيب نفساني ومساعد طبيب نفساني) والتعليم الخاص (معلم التعليم الخاص ومعلم دعم التعلم).
الخطوات
يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم ومستنداتهم إلى البريد الإلكتروني للهيئة: professional.licensing@cda.gov.ae.
أولاً، يجب على مقدم الطلب التحقق من Dataflow، ثم تقديم الطلب إلى هيئة تنمية المجتمع.
إذا كان الطلب مكتملاًً، فيجب عليهم اجتياز امتحان الترخيص المهني في الجامعة البريطانية بدبي. إذا كان المتقدم ينتمي إلى فئات إضافية معينة مذكورة أدناه، فيجب عليه أيضاً الانضمام إلى برنامج تدريب مكثف في الجامعة والحصول على شهادة.
بعد ظهور نتائج الاختبار، سيتم عقد اجتماع للجنة الترخيص المهني، وإذا كانت جميع المستندات سليمة وكانت نتيجة الاختبار إيجابية، سيتم إصدار الموافقة الأولية.
ويجب على المتقدم بعد ذلك تقديم عقد عمل.
وأخيراً، يتعين على مقدم الطلب أن يؤدي اليمين، وسيتم إرسال الترخيص إلى مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني.
المستندات المطلوبة
للحصول على تحقق من المصدر الأساسي للمؤهلات وخبرة العمل، يجب تقديم المستندات التالية إلى Dataflow من خلال موقعها على الإنترنت:
نسخة جواز السفر
السيرة الذاتية
نسخة من أعلى درجة أكاديمية
نموذج طلب هيئة تنمية المجتمع
خطاب تفويض
كتاب الخبرة (آخر 3 سنوات)
نسخة من الترخيص المهني (إن وجد)
بعد التدريب على فئات إضافية معينة، والحصول على النتائج من وزارة التربية والتعليم وداتافلو، هناك حاجة إلى المستندات التالية:
نموذج طلب ترخيص هيئة تنمية المجتمع
الصورة (صيغة .jpg)
نسخة جواز السفر ساري المفعول
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول
نسخة من الدرجات العلمية (بما في ذلك نسخة الترجمة الموثقة)
نسخة من السجل الأكاديمي
نسخة تقرير المعادلة من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة
يجب على المقيم في دبي الحصول على شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن شرطة دبي. ويمكن لغير المقيمين في دبي الحصول على الشهادة من إدارة شرطة الإمارة المعنية أو بلد الإقامة (إذا كان مقدم الطلب مقيماً في دبي لمدة تقل عن 6 أشهر)
تقرير داتافاو
شهادة تدريب من الجامعة البريطانية في حال التقدم للحصول على ترخيص لفئات إضافية معينة (محلل سلوك، مساعد محلل سلوك، مساعد طبيب نفسي، معلم دعم التعلم)
شروط إضافية
يجب أن يكون المتقدم مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بالأهلية المدنية الكاملة
أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أية متطلبات أخرى تحددها الهيئة
خدمة التقدم بطلب الحصول على ترخيص أخصائي اجتماعي مجانية في إمارة دبي.
أبوظبي
يتعين على الراغبين في ممارسة مهنة الرعاية الاجتماعية في أبوظبي التقدم بطلب للحصول على ترخيص (صالح لمدة عام) من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ويمكن للمتقدم التقدم عبر موقع "تم" الإلكتروني، والخدمة مجانية في الإمارة.
الخطوات
تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية
بعد الحصول على الموافقة الأولية إلكترونياً، يجب على المتقدم استكمال الإجراءات المحددة، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية من أحد المراكز المعتمدة التي ذكرتها الإدارة.
إذا كان الطلب مكتملاً وكانت نتيجة الاختبار إيجابية، فيمكن لمقدم الطلب الحصول على الترخيص.
المستندات المطلوبة
نسخة من الصفحتين الأوليتين من جواز السفر ساري المفعول
صورة بحجم جواز السفر
تقرير معادلة الشهادة الدراسية من وزارة التربية والتعليم
شهادة تعليمية موثقة
نسخة موثقة من السجل الدراسي
رسالة المقدمة
السيرة الذاتية
شهادة الخبرة
شهادة حسن السيرة والسلوك من صاحب العمل
شهادة حسن السيرة والسلوك
رخص مهنية محلية أو دولية في مجال الرعاية الاجتماعية (إن وجدت)
تصريح إقامة ساري المفعول (لغير المواطنين)