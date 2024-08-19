الإمارات: الترخيص المهني للرعاية الاجتماعية.. دليل شامل

لممارسة مهنة الرعاية الاجتماعية في الإمارة، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على ترخيص من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. وللقيام بذلك، يجب أن يكون لديك خبرة لا تقل عن عامين في المهنة الاجتماعية. وممارسة المهنة في الشارقة دون ترخيص أخصائي اجتماعي سيؤدي إلى غرامة قدرها 5000 درهم.

يشمل المتخصصون في الرعاية الاجتماعية الذين يمكنهم الحصول على الترخيص: الأخصائيين الاجتماعيين، وأخصائي علم النفس الاستشاري، والمعالج النفسي، وأخصائي علم النفس المدرسي، وأخصائي علم النفس الزوجي والعائلي، وأخصائي علم النفس الجنائي، ومحلل السلوك، ومساعد محلل السلوك، وطبيب محلل السلوك، والمعالج المهني، ومعلم التربية الخاصة.