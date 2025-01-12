الإمارات: التدخين الإلكتروني شرح قواعد السفر والاستعمال
اكتسبت السجائر الإلكترونية، وهي جهاز تدخين شائع، شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة مع اعتقاد الكثيرين في البداية بأنها بديل أكثر صحة من تدخين السجائر التقليدية.
ومع ذلك، فإن السجائر الإلكترونية قد تكون أكثر ضررًا على الصحة بشكل كبير. يتم بيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من السجائر الإلكترونية، والعديد من الأنواع تحتوي على تركيز نيكوتين أعلى بكثير من علبة السجائر.
إذا كنت تقيم في الإمارات العربية المتحدة أو مسافرًا إليها، فإليك بعض التوضيحات حول استخدام السجائر الإلكترونية دون الوقوع في مشاكل قانونية:
هل التدخين الإلكتروني محظور في الإمارات؟
أصبح بيع السجائر الإلكترونية قانونيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ منتصف أبريل 2019. ويتم الآن بيع أجهزة التدخين الإلكتروني والسوائل الإلكترونية بشكل قانوني بموجب قواعد صارمة وضعها مجلس الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA).
هل التدخين الإلكتروني مسموح في مراكز التسوق في دبي؟
هل تنوي حمل سيجارتك الإلكترونية إلى المركز التجاري والتدخين أثناء التسوق؟ حسنًا، يُحظر التدخين الإلكتروني في الأماكن المغلقة في جميع أنحاء البلاد، لذا قد تضطر إلى الخروج من المركز التجاري لاستنشاق سيجارتك.
السفر مع السجائر الإلكترونية
هل يمكنني الاحتفاظ بسجائري الإلكترونية في حقيبة اليد الخاصة بي؟
من الأفضل ألا يحمل المسافرون السجائر الإلكترونية في أمتعتهم المسجلة، لأنها أجهزة إلكترونية محمولة. يجب حمل السجائر الإلكترونية في الأمتعة اليدوية.
ومع ذلك، لا يمكن استخدامها أو شحنها على متن الطائرة.
هل يمكننا حمل السيجارة الإلكترونية على متن رحلة طيران الإمارات؟
وفقًا لسياسة طيران الإمارات، لا يُسمح بنقل السجائر الإلكترونية على متن الطائرة - سواء في الأمتعة المحمولة باليد أو الأمتعة المسجلة.
هل يسمح بالسجائر الإلكترونية في مطارات الإمارات العربية المتحدة؟
على الرغم من أنه بإمكانك اصطحاب جهاز vape الخاص بك معك إلى المطار، إلا أنه لا يمكنك استخدامه في أي مطار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، هناك مناطق محددة معينة يسمح فيها بالتدخين في مطارات الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنك التدخين هناك.