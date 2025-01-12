الإمارات: التدخين الإلكتروني شرح قواعد السفر والاستعمال

ومع ذلك، فإن السجائر الإلكترونية قد تكون أكثر ضررًا على الصحة بشكل كبير. يتم بيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من السجائر الإلكترونية، والعديد من الأنواع تحتوي على تركيز نيكوتين أعلى بكثير من علبة السجائر.