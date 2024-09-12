الإمارات: التبرع بالأعضاء الشروط والإجراءات القانونية

تقتصر التبرعات من المتبرعين الأحياء على الأقارب حتى الدرجة الرابعة والأزواج الذين تزوجوا منذ عامين على الأقل. بينما يمكن للمتبرعين الأحياء سحب موافقتهم في أي وقت، إلا أن العضو الذي يتم إزالته لا يمكن استعادته."