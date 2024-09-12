الإمارات: التبرع بالأعضاء الشروط والإجراءات القانونية
يُعتبر التبرع بالأعضاء عملاً نبيلاً يمكنه تغيير حياة الأشخاص ومنح الأمل لمن يعانون من أمراض خطيرة. فكل تبرع ليس قادراً فقط على إنقاذ حياة العديد من الأفراد، بل يُحدث تأثيراً كبيراً أيضاً على حياة أسرهم وأحبائهم.
"‘حياة" هو البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. وتسمح دولة الإمارات بزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية من المتبرعين الأحياء والمتوفين، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023."
ويمكن للمتبرعين الأحياء التبرع بالكلى وأجزاء من الكبد لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وأيضاً لغير الأقارب. أما المتبرعون بعد الوفاة فيمكنهم التبرع بأعضاء حيوية تشمل القلب، الكبد، الكلى، الرئتين، البنكرياس، وأجزاء من الأمعاء، بالإضافة إلى الأنسجة."
إليك كل ما تحتاج معرفته حول التبرع بالأعضاء وزراعتها في الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من خطوات التسجيل وصولاً إلى الجوانب الدينية والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع."
ماذا يقول قانون الإمارات
في عام 2016، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون زراعة الأعضاء، الذي سهّل عمليات زراعة الأعضاء من المتوفين، وحدد القواعد المتعلقة بالتبرع بالأعضاء من الأحياء، بما في ذلك إمكانية التبرع بالكلى من أفراد الأسرة حتى الدرجة الرابعة."
"بعد ذلك، أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء وزراعتها، المعروف باسم 'حياة'، لتعزيز الدعم وتوفير الموارد اللازمة لتسهيل التبرع بالأعضاء وزراعتها."
"في سبتمبر 2023، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة سياساتها من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، الذي سمح لأول مرة بالتبرع بالكلى لأغراض خيرية في الدولة."
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من العضو إلا بعد التأكد من الوفاة من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين.
وفقا للإسلام
وفقاً للشريعة الإسلامية، يُعتبر التبرع بالأعضاء وسيلة لإنقاذ حياة الإنسان. وتشير فتاوى جمهور الفقهاء إلى جواز التبرع، استناداً إلى مبدأ إنقاذ الحياة، وهو مبدأ مقدس في الإسلام."
المحظورات بموجب القانون
يحظر القانون بيع الأعضاء أو الأنسجة أو أجزاء الجسم البشرية لأغراض زرعها، كما يحظر أي إعلان غير مرخص له يتعلق بزراعة هذه المواد.
شروط المتبرعين الأحياء
يجب أن يكون المتبرعون الأحياء مؤهلون قانونياً وأن يُعربوا بشكل واضح وصريح عن رغبتهم في التبرع بأعضائهم طوعاً. كما يجب أن تؤكد لجنة طبية معتمدة أن التبرع لن يتسبب في أي ضرر للمتبرع."
تقتصر التبرعات من المتبرعين الأحياء على الأقارب حتى الدرجة الرابعة والأزواج الذين تزوجوا منذ عامين على الأقل. بينما يمكن للمتبرعين الأحياء سحب موافقتهم في أي وقت، إلا أن العضو الذي يتم إزالته لا يمكن استعادته."
شروط المتبرعين المتوفين
لا يجوز استئصال العضو من المتوفى إلا بعد التأكد بشكل قاطع وموثق من رغبة المتبرع قبل وفاته، إما من خلال توثيق رسمي من كاتب العدل أو عبر بطاقة الهوية الإماراتية. كما يجب التأكد من الوفاة بشكل كامل قبل إجراء عملية الاستئصال."
وبموجب القانون، يجب أن تبقى هوية كل من المانح والمتلقي سرية.
كيفية التسجيل
بموجب برنامج 'حياة'، يمكن لأي شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر ويحمل بطاقة هوية إماراتية أن يسجل رغبته في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية. بعد إكمال عملية التسجيل، سيحصل مقدم الطلب على بطاقة متبرع إلكترونية. للراغبين في التسجيل، يمكنهم الدخول عبر موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع https://mohap.gov.ae/ar/services/social/organ-donation."
في صفحة الويب، أدخل تفاصيلك، بما في ذلك اسمك، وإمارة إقامتك، وجنسيتك، وتاريخ ميلادك، وفصيلة الدم، والجنس، وعنوان البريد الإلكتروني.
وافق على الإعلان والشروط والأحكام ثم انقر على " الموافقة ".
عملية التبرع بالأعضاء
بعد وفاة شخص ما، سيتم الاتصال بعائلته على الفور إذا كان مسجلاً كمتبرع بالأعضاء. من المهم مناقشة قرارك بالتبرع مع عائلتك، حيث سيكون عليهم اتخاذ القرار النهائي، حتى إذا كنت قد وافقت مسبقاً."
المرافق الصحية المرخصة لإجراء عملية زراعة الأعضاء
تحذر حكومة الإمارات العربية المتحدة الأشخاص من عمليات زراعة الأعضاء غير القانونية وغير المصرح بها. وفيما يلي المراكز المرخصة لزراعة الأعضاء في الإمارات العربية المتحدة:
مستشفى كليفلاند كلينيك
مدينة الشيخ خليفة الطبية
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
مستشفى دبي- دبي
مستشفى ميديكلينيك - دبي
مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال
مركز زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في مستشفى القاسمي بالشارقة.