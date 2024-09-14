الإمارات: استراتيجيات جديدة لمواجهة استقالات الموظفين والاحتفاظ بالمواهب

إن المنظمات الفعّالة تدرك أن موظفيها هم القوة الدافعة وراء تحقيق نتائج قوية. وينبغي أن يتجسد هذا الفهم في استراتيجية واضحة تدرك قيمة كل موظف وتستغلها. ولا تعمل مثل هذه الاستراتيجية على تعزيز الروح المعنوية والاحتفاظ بالموظفين فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والربحية. ولا يقتصر الاستثمار في تجربة الموظفين على خلق بيئة عمل ممتعة فحسب، بل يتعلق أيضاً ببناء ثقافة أساسية تمكن الموظفين وتلهمهم لتقديم أفضل ما لديهم في العمل كل يوم. ويضمن هذا النهج أن الشركات لا تزدهر من حيث الأعداد فحسب، بل وتعزز أيضاً سمعتها كأماكن رائعة للعمل، وتجتذب أفضل المواهب وتعزز الولاء الذي يتردد صداه في كل مستوى من مستويات المنظمة.