الإمارات: إهمال التهاب المفاصل المبكر يهدد الرياضيين

وأكد أنه: "إذا لم تكن على علم بما إذا كان يجب عليك البدء أو كيف تبدأ، فإن أخصائي العلاج الطبيعي أو المدرب الشخصي أو طبيب الرياضة الجيد يمكن أن يوجهك إلى الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، إذا كنت بمفردك، فإن أفضل مكان للبدء هو مجرد التحرك ببطء في البداية، ثم البناء خطوة بخطوة بمرور الوقت."