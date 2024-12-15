الإمارات: إنهاء عقود العمل.. الإجراءات القانونية وحقوق الموظفين

إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تمديده أو تجديده

إذا اتفق صاحب العمل والموظف كتابةً على إنهاء العقد

إذا أراد أي من الطرفين إنهاء العقد، فيجب عليه اتباع قواعد الإنهاء وفترة الإشعار المتفق عليها (اقرأ أدناه)

في حالة وفاة صاحب العمل، إذا كان موضوع عقد العمل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالكيان (كما هو الحال في الشركات الصغيرة أو الشركات العائلية حيث تكون المشاركة الشخصية لصاحب العمل جزءًا لا يتجزأ من العمليات)، يجوز إنهاء عقد العمل

في حالة وفاة العامل أو عجزه التام الدائم عن العمل، بناء على شهادة صادرة عن جهة طبية

إذا صدر حكم نهائي على العامل بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

في حالة إغلاق المنشأة بشكل دائم وفقاً للتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة

إذا أصبح صاحب العمل مفلسًا أو معسرًا أو واجه أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تمنع استمرار المشروع