الإمارات: إجراءات ترخيص الأنشطة الزراعية

إذا كان لديك بالفعل رخصة زراعية، وترغب في إضافة أو حذف نشاط، فستحتاج إلى الرخصة التجارية أو المهنية أو الصناعية أو الاسم التجاري الذي يشير إلى النشاط الذي تريد إضافته أو حذفه.