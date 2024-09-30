الإمارات: إجراءات ترخيص الأنشطة الزراعية

هل أنت من محبي النباتات وترغب في إنشاء مشتل؟ أم أنك تاجر يستورد ويصدر البذور أو النحل؟
في الإمارات، يُشترط الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة لممارسة أي نشاط زراعي.
يمكنك التقدم بطلب للحصول على الترخيص من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بمجرد تسجيل الدخول عن طريق الهوية الرقمية "UAE Pass". وبعد تقديم الطلب ودفع الرسوم، سيتم إجراء معاينة للمنشأة لبعض الأنشطة الزراعية، مع العلم أن تجديد الرخصة لا يتطلب المعاينة إذا لم يتغير موقع النشاط الزراعي.
فيما يلي معلومات حول الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص والمستندات المطلوبة والرسوم.
من خلال الترخيص الزراعي، فإن الأنشطة التي يمكن ممارستها تشمل:
إنشاء مشتل للنباتات
مركز الاستشارات الزراعية
مكافحة الآفات الزراعية
الإرشاد الزراعي
استيراد وتصدير البذور
استيراد وتصدير النحل
استيراد وتصدير العود ومنتجاته
استيراد وتصدير النباتات والشتلات
تجارة المبيدات
تجارة الأسمدة والمكيفات الزراعية
تصنيع الأسمدة والمحسنات الزراعية
اعتماد وحدة لإنتاج وتداول أسمدة المخلفات الزراعية
الرخصة التجارية والاسم التجاري أو الرخصة المهنية وملحق الشركاء (لجميع المنشآت).
نسخة من عقد الإيجار أو ملكية موقع النشاط (بالنسبة لمؤسسات تجارة المبيدات والأسمدة والمكيفات الزراعية، وتصنيع الأسمدة والمكيفات الزراعية، ووحدة إنتاج وتجارة أسمدة مخلفات المزارع).
خريطة المشتل توضح المساحة والموقع (لمؤسسات المشاتل الزراعية).
نسخة من عقد الإيجار الساري المفعول لموقع النشاط، أو إثبات ملكية الموقع (بالنسبة لمؤسسات المشاتل الزراعية).
تصريح بيئي صادرعن الجهة البيئية المختصة (لتصنيع الأسمدة والمكيفات الزراعية، ووحدة إنتاج وتجارة أسمدة المخلفات الزراعية).
إذا كان لديك بالفعل رخصة زراعية، وترغب في إضافة أو حذف نشاط، فستحتاج إلى الرخصة التجارية أو المهنية أو الصناعية أو الاسم التجاري الذي يشير إلى النشاط الذي تريد إضافته أو حذفه.
الرسوم
500 درهم - إصدار أو تجديد سنوي لرخصة الموافقة على ممارسة الأنشطة الزراعية.
1500 درهم - إصدار أو تجديد سنوي لرخصة إنشاء مشتل.
5000 درهم - إصدار أو تجديد سنوي لرخصة تصنيع الأسمدة والمكيفات الزراعية.
200 درهم - طلب تحليل عينة من المياه أو التربة أو النبات (إذا كانت الخدمة متاحة).
لا توجد رسوم - اعتماد وحدة إنتاج وتجارة الأسمدة من المخلفات الزراعية.
لمرافق تجارة المبيدات والأسمدة:
يجب أن يكون المهندس الزراعي الحاصل على رخصة مزاولة المهنة حاضراً.
يجب أن تكون منطقة التخزين ذات تهوية جيدة.
يجب أن يكون المستودع بعيداً عن المناطق السكنية.
يجب أن تكون الأرضية في منطقة التخزين معزولة جيداً لمنع تسرب الرطوبة والحفاظ على جفاف الأرضيات.
يجب أن تتوفر أجهزة إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية في منطقة التخزين.
لصناعة الأسمدة والمكيفات الزراعية:
يجب أن يكون المهندس الزراعي الحاصل على رخصة مزاولة المهنة حاضراً.
يجب أن تكون مخازن الأسمدة ومحسنات التربة مظللة وجيدة التهوية ومجهزة بوسائل السلامة اللازمة، كما يجب أن تستوفي كافة الشروط الصادرة عن الجهات المختصة.
يجب تخزين المواد الخام بشكل منفصل عن المنتجات الأخرى.
يجب استخدام المواد الخام المستوردة فقط لأغراض تصنيع وإنتاج الأسمدة ومحسنات التربة.
يجب توثيق جميع المواد الخام المستخدمة، وجميع الأنواع المنتجة، وكمياتها، وتداولها في سجلات للمتابعة والتتبع. ويجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتقديمها للوزارة عند الطلب.
يجب التخلص من النفايات الناتجة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية وتنمية البيئة وتعديلاته واللوائح التابعة له.
لا يجوز الإنتاج أو التصنيع أو التجارة قبل تسجيل المنتج.
اعتماد وحدة إنتاج وتجارة الأسمدة من المخلفات الزراعية:
يجب أن تكون الأسمدة ومحسنات التربة مطابقة للمتطلبات والمواصفات الفنية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (784) لسنة 2015م.
يجب تسجيل المنتجات وفقاً لمتطلبات المرسوم المذكور أعلاه.
يجب استخدام السجلات لتوثيق كافة المواد الخام المستخدمة وجميع الأنواع المنتجة وكمياتها وتداولها في سجلات للمتابعة والتتبع، ويجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتقديمها للوزارة عند الطلب.
مرافق الاستشارة الزراعية:
وجود مهندس زراعي حاصل على رخصة مزاولة المهنة وخبرة في مجال الاستشارات الزراعية.
مشاتل النباتات:
يجب ألا تقل مساحة المشتل عن 2 دونم (الدونم الواحد يعادل 1000 متر مربع).
يجب أن يكون موقع المشتل قريباً من الطرق.
يجب أن تتوفر مرافق أساسية مثل غرفة المكتب والمخزن والمرحاض.
يجب أن تكون تربة المشتل صالحة للزراعة وخالية من آفات التربة.
يجب أن تكون مياه الري في المشتل صالحة لري النباتات المزروعة.
يجب أن يتواجد مهندس زراعي أو فني زراعي حاصل على رخصة مزاولة المهنة.