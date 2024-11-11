الإمارات: أنواع القروض التجارية وكيفية الحصول عليها
تُعتبر الإمارات بيئة خصبة للأعمال، سواءً للباحثين عن فرص عمل أو الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة. فإلى جانب سوقها المتنوع الذي يضم مجموعة واسعة من الصناعات والموارد، تُقدم البنوك والمؤسسات المالية في البلاد الدعم النقدي والقروض لمساعدة رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم.
وللحصول على قروض تجارية في دولة الإمارات، حددت الدولة بعض المتطلبات القانونية و شروط الأهلية التي يجب استيفاؤها، والتي تتراوح بين الحد الأدنى للعمر وحجم المبيعات السنوية. إليك دليل يساعدك في الحصول على قرض تجاري في دولة الإمارات.
أنواع القروض
قروض محدودة الأجل
يُعد القرض محدود الأجل خياراً شائعاً لتمويل المشاريع، حيث يتم اقتراض مبلغ مالي ثابت من مؤسسة مالية، على أن يتم سداده على أقساط دورية منتظمة، تشمل مبلغ الفائدة. وعادةً ما تتراوح مدة هذه القروض بين سنة و عشر سنوات.
قروض التأسيس
بالرغم من أن معظم البنوك تشترط حداً أدنى من سنوات التشغيل، بالإضافة إلى حجم مبيعات محدد، إلا أن هذه المتطلبات تتمتع ببعض المرونة عند التقدم للحصول على قروض التأسيس. وفي حالة الشركات الجديدة، تُقدم البنوك والمؤسسات المالية قروضاً بمبالغ أصغر وفترات سداد أقصر.
قروض الأعمال الصغيرة
تتميز قروض الأعمال الصغيرة التي تقدمها البنوك أو المؤسسات المالية بأسعار فائدة مُخفضة ودفعات أولى أقل، وغالباً ما تمثل هذه القروض استثماراً يساعد الشركات على بدء عملياتها.
قروض تمويل التجارة
تُمنح قروض تمويل التجارة للشركات التي تمارس التجارة الدولية، حيث تغطي هذه القروض نفقات مختلفة مثل الشحن والمخزون، بالإضافة إلى تكاليف أخرى متعلقة بالتصدير والاستيراد.
التمويل الإسلامي
ولمن يرغب في الحصول على قروض تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُعد قروض التمويل الإسلامي خياراً مثالياً، حيث تتميز بكونها خالية من الفوائد. وبدلاً من فرض الفائدة، قد تعتمد هذه المؤسسات على اتفاقيات مشاركة في الأرباح أو عقود إيجار.
قروض تمويل المعدات
تُعد قروض تمويل المعدات خياراً مثالياً للشركات التي تحتاج إلى تمويل لشراء أدوات أو معدات محددة.
الأهلية
يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض 21 عاماً أو أكثر.
يجب أن يكون العمل قائماً منذ أكثر من عام، وقد تختلف هذه المدة من بنك لآخر، حيث تشترط بعض البنوك خبرة سنتين.
يجب ألا يقل حجم المبيعات السنوية عن مليون درهم إماراتي، وقد تطلب بعض البنوك رقماً أعلى.
يجب أن يكون لدى المُتقدمين حساب بنكي خاص بالشركة.
المستندات المطلوبة
تختلف المتطلبات من بنك لآخر في دولة الإمارات، ولكن بشكل عام، تشمل المستندات المطلوبة للحصول على قرض تجاري ما يلي:
جواز سفر ساري المفعول.
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية.
نسخة من كشف حساب البنك (قد تطلب بعض البنوك نسخة من آخر ستة أشهر).
رخصة تجارية (يجب ذكر اسم العميل في الرخصة كمالك أو شريك أو صاحب مصلحة أو مدير).
بيانات ضريبة القيمة المضافة.
عقد إيجار تجاري.
مذكرة تفاهم (في حالة شركات الشراكة والشركات ذات المسؤولية المحدودة).