الإمارات: أنواع القروض التجارية وكيفية الحصول عليها

يُعد القرض محدود الأجل خياراً شائعاً لتمويل المشاريع، حيث يتم اقتراض مبلغ مالي ثابت من مؤسسة مالية، على أن يتم سداده على أقساط دورية منتظمة، تشمل مبلغ الفائدة. وعادةً ما تتراوح مدة هذه القروض بين سنة و عشر سنوات.