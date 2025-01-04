الإمارات: أسرار جاذبية المؤسسات لعمل الجيل "زد"

بالنسبة لجيل Z، يعتبر الراتب أمراً رائعاً، ولكن الغرض من العمل أمر ضروري. سواء كان الأمر يتعلق بإنقاذ الكوكب، أو النضال من أجل المساواة، أو خلق ابتكارات رائدة، فإنهم يريدون معرفة أهمية عملهم. خذ على سبيل المثال شركة الخدمات اللوجستية التي حولت عملية استقبال الموظفين الجدد إلى جلسة سرد قصصية، حيث شاركت كيف دعمت خدماتها جهود الإغاثة من الكوارث العالمية. لم يكن الأمر مجرد تمرين لوضع علامة على المربعات - فقد أظهر للموظفين الجدد كيف ساعد عملهم أشخاصًا حقيقيين، وقد أثر ذلك على موظفي جيل Z.