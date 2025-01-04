الإمارات: أسرار جاذبية المؤسسات لعمل الجيل "زد"
السؤال: كيف يمكن للمؤسسات جذب مواهب الجيل Z والاحتفاظ بها؟
الإجابة: تنحّى جانباً أيها الجيل من جيل الألفية! إن الجيل Z يتجه نحو سوق العمل بصوره الساخرة ونشاطه الاجتماعي وإحساسه الشديد بالهدف. ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل هذا العام نحو 27% من قوة العمل العالمية ــ وهم ليسوا هنا فقط للمشاركة في العمل.
إنهم مدفوعون بالقيم، ومتمرسون في مجال التكنولوجيا، ومستعدون لتغيير الوضع الراهن. وإذا كنت ترغب في كسب ودهم، فسوف تحتاج إلى إعادة النظر في أسلوبك. دعنا نتعمق في كيفية جذب هذا الجيل الصاعد.
الهدف أهم من الراتب
توصلت أبحاث ماكينزي إلى أن الجيل Z يتمحور حول الهدف - فهم يريدون عملاً يتماشى مع قيمهم الشخصية ويحقق تأثيرًا حقيقيًا.
بالنسبة لجيل Z، يعتبر الراتب أمراً رائعاً، ولكن الغرض من العمل أمر ضروري. سواء كان الأمر يتعلق بإنقاذ الكوكب، أو النضال من أجل المساواة، أو خلق ابتكارات رائدة، فإنهم يريدون معرفة أهمية عملهم. خذ على سبيل المثال شركة الخدمات اللوجستية التي حولت عملية استقبال الموظفين الجدد إلى جلسة سرد قصصية، حيث شاركت كيف دعمت خدماتها جهود الإغاثة من الكوارث العالمية. لم يكن الأمر مجرد تمرين لوضع علامة على المربعات - فقد أظهر للموظفين الجدد كيف ساعد عملهم أشخاصًا حقيقيين، وقد أثر ذلك على موظفي جيل Z.
ما الذي يمكن تعلمه؟ إذا كانت لشركتك مهمة، فاعلن عنها على الملأ. اعرض مبادرات الاستدامة، أو التواصل مع المجتمع، أو الممارسات الأخلاقية لمساعدة الجيل Z على رؤية مدى ملاءمتها للصورة الأكبر.
الاستقلال والحرية في التجربة
تؤكد كلية سلون للتقنية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الجيل Z يزدهر عندما يُمنح مساحة للتجريب، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الإرشاد والتوجيه.
يتمتع الجيل Z باستقلالية شديدة - فقد نشأوا مع وجود Google في متناول أيديهم ودروس تعليمية لكل شيء، لذا فليس من المستغرب أنهم يقدرون الاستقلالية. إنهم يريدون الحرية في مواجهة التحديات بطريقتهم الخاصة، والتجريب، والتعلم، وتولي مسؤولية عملهم.
للحفاظ على تحفيزهم، تخلص من الإدارة التفصيلية وركز على النتائج بدلاً من ذلك. دعهم يستعرضون إبداعهم ومهاراتهم التقنية وقدرتهم على التفكير خارج الصندوق - فقد يعيدون اختراع عملياتك أثناء قيامهم بذلك! امنحهم المساحة للتألق، وستطلق العنان لشغفهم بالإبداع ودافعهم لإحداث تأثير.
خيارات العمل الهجينة
لا يريد موظفو الجيل Z العمل لمدة خمسة أيام في المكتب، لكنهم لا يريدون العمل عن بُعد أيضًا. فهم يستمتعون بالتركيز والمرونة في العمل عن بُعد، لكنهم يقدرون اللحظات الشخصية للعصف الذهني والتوجيه وبناء العلاقات. وتؤكد شركة Gartner أن المرونة تغذي إنتاجيتهم، لكنهم يدركون أيضًا أن سحر المحادثة وجهاً لوجه لا يمكن استبداله بمكالمة Zoom.
ولا يتعلق الأمر فقط بمكان عملهم، بل إن التنقل الوظيفي يشكل أهمية كبيرة أيضًا. لا يرغب الجيل Z في اتباع خط مستقيم نحو القمة؛ فهم هنا لاستكشاف وتعلم والنمو في جميع الاتجاهات. إن تقديم أدوار دورية ومشاريع متعددة الوظائف يجعلهم منخرطين ومتحمسين، بينما يُظهر لهم أيضًا أنه لا يوجد حد لما يمكن أن تصل إليه حياتهم المهنية معك.
تعلم منهم
وقد سلطت مجلة هارفارد بيزنس ريفيو الضوء على الخطوة العبقرية التي اتخذتها شركة جوتشي بإنشاء "مجلس إدارة ظل" يضم موظفين أصغر سناً. وكانت النتيجة زيادة في المبيعات بنسبة 136% في غضون أربع سنوات.
يريد الجيل Z النمو، لكنه يريد أيضًا إحداث فرق. هذا الجيل مليء بالأفكار والرؤى الجديدة، من اتجاهات التكنولوجيا الجديدة إلى تفضيلات المستهلكين الناشئة، والتوجيه العكسي هو وسيلتك للاستفادة من ذلك.
يمكنك اتخاذ خطوة أبعد من خلال إشراكهم في مجموعات استشارية أو جلسات العصف الذهني الاستراتيجي. لن يشعروا بالتقدير فحسب، بل إن تفكيرهم غير التقليدي قد يؤدي إلى ابتكارات تغير قواعد اللعبة في شركتك.
الثلاثة الكبار
يعتمد جذب الجيل Z على ثلاثة محفزات رئيسية: الغرض والاستقلالية والإتقان - وهي مفاهيم مأخوذة مباشرة من نموذج التحفيز الخاص بـ دان بينك.
يريد هذا الجيل الحصول على عمل مفيد، وحرية الابتكار، وفرص النمو. إذا نجحت في تحقيق هذه الأهداف، فلن تجتذب المواهب من الجيل Z فحسب، بل ستنشئ قوة عاملة ديناميكية جاهزة لتحويل مؤسستك.
روجين غمساري هو ممارس متمرس في مجال الموارد البشرية وزميل في معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهي هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. تم اختياره من بين "أكثر ممارسي الموارد البشرية تأثيرًا لعام 2023"، حيث يتميز بالتعاون مع قيادات C-Suite لصياغة وتنفيذ خطط قوية للموارد البشرية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.