الإمارات:عشاق التكنولوجيا يتسابقون لحجز "آيفون 16"

"شعرت أنه بدلاً من الحصول على آيفون 15 برو ماكس ، من الأفضل الانتظار لفترة أطول قليلاً وشراء أحدث طراز. الآن، أدعو الله أن يحالفني الحظ وأحصل عليه في يوم التسليم الأول"، قال شعيب، معبّراً عن أمله الذي يشاركه العديد من المتحمسين للتكنولوجيا. يدرك شعيب، مثل كثيرين غيره، مدى أهمية تأمين الهاتف في يوم الإطلاق، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير فور فتح الحجوزات.