الإمارات:شروط الحصول على قروض الرهن العقاري للمقيمين

يجب أن يكون عمر المتقدمين 21 عامًا على الأقل. في عام 2019، خفف البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعض المتطلبات للحصول على قرض عقاري. وقد أدى هذا إلى رفع الحد الأقصى للعمر الموجود سابقًا وهو 70 عامًا عند آخر سداد للقرض العقاري. يمكن الآن تحديد الحد الأقصى للعمر من قبل المقرضين وفقًا لإدارة المخاطر والسياسات الخاصة بهم.