الإمارات:شروط الحصول على قروض الرهن العقاري للمقيمين
مع ازدهار سوق العقارات، تستضيف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من المنازل في جميع إماراتها، بدءًا من أنواع مختلفة من الشقق إلى الفلل. كما اكتسبت العقارات على الخريطة شهرة كبيرة مؤخرًا بين سكان الدولة.
وتحظى قروض الرهن العقاري والمنزلي بشعبية كبيرة بين المهتمين بالاستثمار في العقارات في الدولة. وفي الإمارات العربية المتحدة، يحق للمغتربين أيضًا الحصول على قروض الرهن العقاري، بشرط استيفائهم لمتطلبات معينة.
من متطلبات الحد الأدنى للراتب إلى وتيرة السداد، إليك كيف يمكن للمغتربين الحصول على قروض الرهن العقاري في الإمارات العربية المتحدة.
أنواع الرهن العقاري
يقدم هذا النوع من القروض معدل فائدة ثابت لفترة زمنية محددة، مما يعني أن الأقساط الشهرية ستكون هي نفسها خلال الفترة. وقد تصل هذه الفترة إلى خمس سنوات.
الرهن العقاري قصير الأجل هو عندما يختار المقترضون الرهن العقاري بمعدل ثابت ولكن لفترة زمنية أقل، مثل سنة إلى ثلاث سنوات.
تعتبر القروض التي تقترب مدتها من خمس سنوات بمثابة قروض عقارية طويلة الأجل.
من ناحية أخرى، تتغير الأسعار المتغيرة اعتمادًا على السعر المعروض من قبل EIBOR خلال الفترة المختارة.
نسبة المعدلات
هناك نسب مختلفة تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة لحساب قرض المقترض. وهذا يساعدهم أيضًا على معرفة ما إذا كان الأفراد مؤهلين للحصول على القروض. وهي كما يلي:
نسبة عبء الدين (DBR)
نسبة عبء الدين (DBR) هي نسبة إجمالي المدفوعات الشهرية الصادرة للمقترض إلى إجمالي دخله.
يُسمح للبنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد "حد أقصى لمعدل عبء الدين بنسبة 50 في المائة من الراتب الإجمالي وأي دخل منتظم من مصدر محدد ومحدد في أي وقت"، وفقًا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
إذا امتد جدول سداد القرض إلى ما بعد سن التقاعد المتوقع، فيتعين على المؤسسات المساندة التأكد من إمكانية الاستمرار في سداد الرصيد المستحق في ذلك الوقت بنسبة 50% من دخل المقترض بعد التقاعد.
إذا كان العقار الذي يتم الحصول على قرض الرهن العقاري من أجله مخصصًا لأغراض الاستثمار، فسوف يقوم المقرضون بخصم دخل الإيجار لمدة شهرين على الأقل من حساب نسبة عبء الدين لتقييم قدرة المقترض على السداد، مع الأخذ في الاعتبار الفترات غير الإيجارية.
نسبة القرض إلى القيمة (LVR)
تقيس نسبة القرض إلى القيمة قيمة القرض مقابل قيمة العقار. بالنسبة للمغتربين، تكون نسبة القرض إلى القيمة القصوى على النحو التالي:
في فئة مالك المنزل/الشخص الأول، لا يمكن لكل مقترض المطالبة إلا بملكية واحدة.
بالنسبة للعقار الذي تقل قيمته عن 5 ملايين درهم، يمكن للمقترض المطالبة بما يصل إلى 80 بالمائة من قيمة العقار.
بالنسبة للعقار الذي تزيد قيمته عن 5 ملايين درهم، يمكن للمقترض المطالبة بما يصل إلى 70 بالمائة من قيمة العقار.
وفي حالة شراء منزل ثانٍ أو عقار استثماري لاحق، يمكن للمقترضين المطالبة بنسبة 60% من قيمة العقار، بغض النظر عن قيمته.
بالنسبة للعقارات التي لم يتم بناؤها بعد، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة للرهن العقاري على العقار الذي يتم شراؤه هو 50% بغض النظر عن الغرض أو القيمة أو فئة المشتري. ويرجع هذا إلى الطبيعة الطويلة الأجل لعملية التطوير ومستوى المخاطر الأعلى حتى الانتهاء.
الأهلية
يجب أن يكون عمر المتقدمين 21 عامًا على الأقل. في عام 2019، خفف البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعض المتطلبات للحصول على قرض عقاري. وقد أدى هذا إلى رفع الحد الأقصى للعمر الموجود سابقًا وهو 70 عامًا عند آخر سداد للقرض العقاري. يمكن الآن تحديد الحد الأقصى للعمر من قبل المقرضين وفقًا لإدارة المخاطر والسياسات الخاصة بهم.
كما تضمنت التعديلات تعديل رسوم السداد المبكر أو الجزئي لقروض الإسكان من 3% إلى 1% من الرصيد المستحق، أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل. وسيشكل خفض المعدل فائدة مرحب بها للعملاء، حيث سيوفر لهم قدرة أكبر على تحمل التكاليف وسهولة الوصول.
تطلب معظم البنوك الحد الأدنى للراتب وهو 15000 درهم.
يمكن للأفراد الذين يتقاضون رواتبًا شهرية أو يعملون لحسابهم الخاص التقدم بطلب للحصول على قرض رهن عقاري.
المستندات المطلوبة
قد يكون لدى البنوك في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة متطلبات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالتقدم بطلب للحصول على قرض عقاري. فيما يلي بعض المتطلبات الأساسية:
الأفراد الذين يتقاضون رواتب
نسخة من جواز السفر
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
شهادة الراتب
كشوفات الحسابات المصرفية لمدة محددة، عادة ستة أشهر
كشوف رواتب لمدة معينة
الأفراد العاملون لحسابهم الخاص
نسخة من جواز السفر
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
نسخة من رخصة التجارة
كشف حساب البنك
مذكرة التأسيس
البيانات المالية المدققة للشركة لفترة معينة
مستندات المقترضين المشاركين
صورة جواز سفر المقترض المشارك
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
في حالات معينة وإذا لزم الأمر، قد يُطلب من المقترض المشارك تقديم مستندات الدخل، ومستندات الدخل، وبيانات الرواتب، وكشف الحساب البنكي، واتفاقية التأسيس، ورخصة التجارة.
أشياء مهمة يجب معرفتها
الحد الأقصى لمدة قرض الرهن العقاري هو 25 عامًا.
لا يمكن أن يتجاوز معدل DBR 50 بالمائة.
الحد الأقصى للتمويل المسموح به للمغتربين هو ما يصل إلى سبع سنوات من دخلهم السنوي.
عندما يتعلق الأمر بالسداد، يجب على العملاء السداد من رواتبهم أو من دخل أعمالهم أو إيجاراتهم القابلة للتحقق. لا يُسمح للمقترضين باستخدام "مكافأة نهاية الخدمة".
يجب سداد الأقساط على فترات لا تقل عن ربع سنوي.
باستثناء قروض الرهن العقاري ذات السداد المتباين لأصل القرض، يجب أن يتم سداد أصل القرض والفائدة على أساس الرصيد المتناقص.
تنطبق قروض الرهن العقاري مع تأجيل سداد أصل القرض فقط على قروض الاستثمار. ولا تسمح هذه القروض بعدم سداد أصل القرض لمدة تزيد عن خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من القرض.