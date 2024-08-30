الإمارات:خدمة رقمية جديدة لإصدار بدل فاقد لشهادة الميلاد
هل سبق لك أن شعرت بالتوتر أثناء البحث بهلع عن شهادة ميلادك قبل بدء عملية قانونية مهمة؟ قد يواجه الكثير من الأفراد هذا الموقف، خاصةً أولئك الذين ولدوا قبل العصر الرقمي.
تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات خدمة ميسّرة للمواطنين والمقيمين لإصدار بدل فاقد لشهادة الميلاد، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.
في عام 2023، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة رقمية جديدة لجميع المقيمين، مما يتيح لهم تقديم طلب للحصول على شهادة ميلاد جديدة عبر الإنترنت بكل سهولة، حيث يتم إصدار الوثائق خلال يوم عمل واحد
وفيما يلي بعض التفاصيل حول المتطلبات والمستندات والرسوم لإصدار بدل لشهادة الميلاد:
الشروط والمتطلبات
لتقديم طلب الحصول على شهادة بديلة عن الشهادة المفقودة، يجب على المتقدمين التأكد من استيفاء الشروط التالية:
يجب أن يكون الأب أو الأم أو الشخص المفوض حاضراً أثناء التقدم بطلب الحصول على بدل لشهادة الميلاد.
يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة أصلية، بما في ذلك جوازات سفر الأم أو الأب أو الشخص المعني.
في حالة إقامة مقدم الطلب خارج الدولة، يلزم توكيل ممثل عنه بالإضافة إلى صورة المستندات الأصلية لاستلام الشهادة.
إذا لم يكن لدى مقدم الطلب أي أقارب مقيمين في الإمارات، فيمكن لموظفي القنصلية المعنية استلام الشهادة، ويجب على مقدم الطلب تقديم خطاب يوضح تفويض ذلك الشخص باستلام الشهادة البديلة نيابة عنه مع ختم من السفارة.
ويجب على المتقدمين أيضاً تقديم مراجعة لحالة الشهادة الأصلية حتى يتم إصدار شهادة جديدة.
المستندات المطلوبة
المستندات التالية مطلوبة لتقديم الطلب:
نسخة عن شهادة الميلاد إن وجدت.
نسخة وأصول لجوازات سفر الأب والأم وجواز سفر الشخص المعني.
في حالة فقدان مواطني دولة الإمارات لشهادة الميلاد الأصلية، يجب تقديم نسخة وأصل من دفتر العائلة للمواطنين. وإذا لم تكن الأم مواطنة، فيجب أيضاً تقديم جواز سفرها وتصريح إقامتها ساري المفعول.
الإجراءات
يمكن تقديم الطلب عن طريق النظام الإلكتروني أو عن طريق مراكز الصحة العامة.
يمكن دفع الرسوم عند تقديم الطلب أو عن طريق المراكز.
بعد أن تقوم الجهة المختصة بمراجعة المستندات والنسخ الأصلية، سيتم إصدار بدل الفاقد لشهادة الميلاد.
بعد إصدار بدل فاقد لشهادة الميلاد، يجب على الأب أو من ينوب عنه استلامها من مركز الصحة العامة. كما يمكن لمقدمي الطلبات الحصول على نسخة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني.
الرسوم
تبلغ تكلفة إصدار بدل فاقد لشهادة الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية 65 درهماً إماراتياً.