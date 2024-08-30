الإمارات:خدمة رقمية جديدة لإصدار بدل فاقد لشهادة الميلاد

يجب أن يكون الأب أو الأم أو الشخص المفوض حاضراً أثناء التقدم بطلب الحصول على بدل لشهادة الميلاد.

يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة أصلية، بما في ذلك جوازات سفر الأم أو الأب أو الشخص المعني.

في حالة إقامة مقدم الطلب خارج الدولة، يلزم توكيل ممثل عنه بالإضافة إلى صورة المستندات الأصلية لاستلام الشهادة.

إذا لم يكن لدى مقدم الطلب أي أقارب مقيمين في الإمارات، فيمكن لموظفي القنصلية المعنية استلام الشهادة، ويجب على مقدم الطلب تقديم خطاب يوضح تفويض ذلك الشخص باستلام الشهادة البديلة نيابة عنه مع ختم من السفارة.