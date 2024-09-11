الإمارات:الخانوق يهدد صحة الأطفال: أسبابه وطرق الوقاية

وقالت الدكتورة راين سيم (الدكتورة نورين سيم)، استشاري طب الأطفال في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "عندما يصاب طفلك بعدوى فيروسية، يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تورم البطانة داخل الأنبوب في الحلق وعند الاستنشاق يمكن أن يتسبب التضييق في إصابة طفلك بسعال يشبه النباح. يكون هذا أكثر وضوحاً عندما يبكي أو ينزعج الطفل. يمكن أن يعاني أيضاً من الحمى وسيلان الأنف وألم في الأذن. يظل المرض معدياً طوال وجود الحمى".