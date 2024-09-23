الإمارات:الحصول على بطاقة العمل ونسخة ورقية منها
يتعين على جميع الموظفين الحصول على بطاقة عمل في دولة الإمارات، والتي يتم إصدارها من قبل المنطقة الحرة التي يعملون فيها أو من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تُعتبر هذه البطاقة دليلاً رسمياً على التوظيف، كما أنها شكل مهم من أشكال تحديد الهوية. فهي تحتوي على تفاصيل أساسية مثل المسمى الوظيفي واسم الشركة وتاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل. ودون بطاقة عمل سارية المفعول، لا يمكن العمل بشكل قانوني في الإمارات.
لا تقتصر أهمية بطاقة العمل على المقيمين فقط، بل تشمل أيضاً المستفيدين من برنامج العفو عن التأشيرات الذي يستمر حتى 30 أكتوبر. في الأسبوعين الأولين من البرنامج، أجرت شركات متعددة مقابلات مع أكثر من 4000 شخص. يحتاج أولئك الذين يحصلون على وظائف من خلال هذه المبادرة إلى بطاقة عمل لمزاولة العمل بشكل قانوني.
تساعد بطاقة العمل في ضمان الامتثال لقوانين العمل، كما تمنح الموظف شعوراً بالأمان وثقة بأنه يعمل بشكل قانوني.
على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة لم تعد تصدر بطاقات عمل محسوسة، إلا أنه يمكنك بسهولة تنزيل وطباعة نسخة إذا كنت تفضل الحصول على واحدة. في حين قد تبدو النسخة الرقمية أكثر ملاءمة، إلا أن البعض قد يفضلون النسخة المطبوعة.
إليك كيفية الحصول على بطاقة عمل:
من موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين:
انتقل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين (mohre.gov.ae).
انقر على "الخدمات" في أعلى الصفحة.
اختر "خدمات الاستعلام الجديدة" من القائمة.
سيتم بعد ذلك توجيهك إلى https://inquiry.mohre.gov.ae/.
في خيار "اختيار الخدمة"، حدد "طباعة تصريح العمل الإلكتروني".
أدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم تصريح العمل، رقم المعاملة، رمز الشخص، وتاريخ الميلاد.
بمجرد ملء التفاصيل المطلوبة، انقر على "بحث".
بمجرد النقر على "بحث"، ستظهر لك بطاقة العمل الإلكترونية.
إذا أردت الحصول على نسخة محسوسة، حدد خيار "طباعة".
من تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين:
سجل الدخول إلى تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية.
اضغط على "الموظف".
أدخل رقم بطاقة العمل.
بمجرد إدخال رقم بطاقة العمل، سيعرض لك التطبيق بطاقة العمل الخاصة بك.
يمكنك بعد ذلك اختيار طباعة البطاقة من خلال النقر على "طباعة".
للحصول على معلومات العمل
إذا لم تكن متأكداً من معلومات العمالة الخاصة بك، يمكنك الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم 600590000. عند الاتصال، سيُطلب منك تقديم رقم الهوية الإماراتية للتحقق. بمجرد التأكيد، سيزودونك بجميع تفاصيل العمل الخاصة بك عبر الهاتف.
بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً تسجيل الدخول إلى تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الذهاب إلى "لوحة التحكم". ستجد هناك معظم معلوماتك، ولكن لن يتم عرض رقم المعاملة الخاص بك. للعثور على ذلك، عليك الرجوع إلى عقد عملك.