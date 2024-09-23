الإمارات:الحصول على بطاقة العمل ونسخة ورقية منها

لا تقتصر أهمية بطاقة العمل على المقيمين فقط، بل تشمل أيضاً المستفيدين من برنامج العفو عن التأشيرات الذي يستمر حتى 30 أكتوبر. في الأسبوعين الأولين من البرنامج، أجرت شركات متعددة مقابلات مع أكثر من 4000 شخص. يحتاج أولئك الذين يحصلون على وظائف من خلال هذه المبادرة إلى بطاقة عمل لمزاولة العمل بشكل قانوني.