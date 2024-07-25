الإمارات:الجمع بين العمل والترفيه تطور في مفهوم الوظيفة
يشهد بعض المقيمين في دولة الإمارات تزايد ظاهرة السفر حول العالم لقضاء "عطلات العمل عن بعد". وقد أشار خبراء مجال السفر إلى أن هذه الظاهرة، التي تسمح للموظفين بالعمل عن بعد من بيئة أكثر استرخاءً، أصببحت شائعة بفضل زيادة مرونة أماكن العمل التي تتيح لهم الجمع بين العمل والترفيه.
وفي هذا السياق، قال "راهيش بابو"، المدير التنفيذي للعمليات لدى موقع "مسافر دوت كوم" musafir.com: "مع بدء العطلات المدرسية، يفضل سكان الإمارات قضاء "عطلاتهم في العمل عن بعد" في وجهات أكثر برودة، وبفضل مرونة الشركات، يمكن للموظفين قضاء إجازات أثناء العمل عن بعد، مما يوفر فرصة للاستكشاف والتواصل مع أحبائهم."
وأضافت وفاء يحيى، صاحبة وكالة "وياك" للسفر والفعاليات ومقرها الإمارات : "تنتشر الظاهرة بشكل خاص بين جيل الألفية ورواد الأعمال الشباب دون سن الـ 35". من خلال الجمع بين العمل والإجازة، يمكن للأفراد استكشاف وجهات جديدة والسفر أكثر وتجديد نشاطهم بينما يواصلون التزاماتهم المهنية. وعادة ما تتراوح تكلفة هذه الرحلات بين 3500 إلى 6000 درهم في الأسبوع حسب الوجهة".
تحديد الأولويات
محمد نديم، المقيم في دبي، هو من الأشخاص الذي اختاروا العمل عند بعد أثناء قضاء عطلتهم. حيث يقضي المبرمج أيامه في موسكو في روسيا. وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" ، قال الشاب البالغ من العمر 30 عاماً: "عادةً ما آخذ إجازات العمل خلال فصل الصيف. حينها أسافر إلى بلد ما وأقضي ما يقرب من شهرين هناك. في العام الماضي، زرت إيطاليا، وهذا العام، أنا في روسيا. لا أمكث أكثر من بضعة أيام في نفس المدينة وأستمر في التنقل. بما أنّ عملي يتم عن بعد، فلا يهم المكان الذي أعمل منه."
وهناك سيدة أخرى تعمل أثناء قضاء عطلتها، وهي "أنوروبا موخيرجي"، تعمل من الهند حيث تقضي وقتها في منتجع صحي. وقالت: "أردت الهروب من حرارة الصيف والاستمتاع بالطبيعة مع علاجات التخلص من السموم. جئت إلى "ريشيكيش" لأقضي وقتاً ممتعاً في منتجع صحي يقدم العلاج الطبيعي واليوغا والتخلص من السموم".
وبالنسبة لراهيش، فإن لدى السكان أولويات معينة عند اختيار وجهات سفرهم. وقال: "إنهم يعطون الأولوية للطقس الجيد للاستراحة من الحرارة والرحلات الجوية والفنادق ذات الميزانية المحدودة".
وأضاف: "إنهم يفضلون أيضاً قضاء العطلات في المدن على الجزر أو الجبال. يعد الاتصال بالإنترنت القوي أمراً أساسياً لضمان سيرورة العمل بشكل سلس. كما يعد توفر الأنشطة الترفيهية للعائلة والأصدقاء من الأولويات أيضاً."
وقالت وفاء: "إن متطلبات التأشيرات ومؤشر تكلفة المعيشة من العوامل المهمة أيضاً. فالدول التي لا تطلب تأشيرة دخول أو تطلب فقط تأشيرة عند الوصول هي المفضلة. وأضافت: "بما أنّ المسافرين للعمل عن بعد قد يقضون أسابيع في العمل بالخارج، فإن القدرة على تحمل التكاليف أمر أساسي. فتكاليف المعيشة المعقولة وأسعار صرف العملات المناسبة تؤثر على اختيار الوجهة."
إجازة أثناء العمل عن بعد
وفقاً لوفاء، يعتبر الرفاه النفسي أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع العديد من الأشخاص إلى اختيار السفر خلال فترة العمل. وقالت: "تغيير المشهد يمكن أن يعزز الصحة النفسية ويقلل من الإرهاق. وفقاً لدراسة استقصائية، أفاد 60% من العاملين عن بعد بتحسن الصحة النفسية عند العمل من مواقع مختلفة. كما أن تجربة ثقافات وأنماط حياة مختلفة تعد أيضاً عامل جذب كبير."
وكانت تجربة أنوروبا في ريشكيش منعشة للغاية. قالت: "لقد كان الابتعاد عن حياة المدينة المعتادة رائعاً. لقد كنت أحضر جلستين لليوجا والتأمل كل يوم كما كان لدي الكثير من أوقات الفراغ. لقد خصصت ساعات معينة للعمل، لكنني أستمتع بجمال الطبيعة هنا لبقية الوقت."
وقالت "أنوروبا" البالغة من العمر 44 عاماً، أنها ستواصل السفر والعمل لبقية الصيف. وأضافت: "من هنا، أخطط للسفر إلى وجهة أخرى في أغسطس على الرغم من أنني لا أزال أفكر في المكان الذي سأذهب إليه."
أما بالنسبة لمحمد، فإن التجربة الثقافية هي التي تدفعه للسفر كل صيف. وقال: "نعم، أريد الهروب من الحرارة، ولكنني أريد أيضاً تجربة الثقافات المختلفة. كل يوم، أستقل حافلة النقل العام وأذهب إلى أماكن غير معروفة في المدن التي أقيم فيها. هنا في موسكو، كنت أقيم بالقرب من الكرملين واستمتعت بالهندسة المعمارية المذهلة."