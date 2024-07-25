الإمارات:الجمع بين العمل والترفيه تطور في مفهوم الوظيفة

محمد نديم، المقيم في دبي، هو من الأشخاص الذي اختاروا العمل عند بعد أثناء قضاء عطلتهم. حيث يقضي المبرمج أيامه في موسكو في روسيا. وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" ، قال الشاب البالغ من العمر 30 عاماً: "عادةً ما آخذ إجازات العمل خلال فصل الصيف. حينها أسافر إلى بلد ما وأقضي ما يقرب من شهرين هناك. في العام الماضي، زرت إيطاليا، وهذا العام، أنا في روسيا. لا أمكث أكثر من بضعة أيام في نفس المدينة وأستمر في التنقل. بما أنّ عملي يتم عن بعد، فلا يهم المكان الذي أعمل منه."