الإمارات:إجراءات سلسة لفحوصات اللياقة الطبية

يجب على المتقدمين التسجيل أولاً على موقع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

يتعين عليهم بعد ذلك استكمال تعبئة النموذج، ويمكن القيام بذلك عبر مركز الطباعة حيث يتعين طباعته أو من خلال منصة الخدمات الإلكترونية المخصصة للأفراد أو الشركات المسجلة.

يتطلب معالجة الطلب دفع رسوم، ويعتمد هذا على نوع الفرد المتقدم للحصول على تصريح الإقامة. ويمكن دفع هذه الرسوم في مركز الطباعة أو من خلال البوابة الإلكترونية.

يجب على المتقدمين الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من النموذج قبل زيارة المراكز الطبية.

يمكن للمتقدمين بعد ذلك التوجه إلى أقرب مركز لياقة طبية. وبمجرد الوصول إلى المركز، يجب على المتقدم التوجه إلى المختبر لإجراء فحوصات الدم. وقد يُطلب من بعض الأفراد زيارة قسم الأشعة لإجراء الأشعة السينية.