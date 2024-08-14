الإمارات:إجراءات سلسة لفحوصات اللياقة الطبية

شهادة اللياقة الطبية شرط إلزامي للمقيمين في الإمارات لتجديد أو الحصول على تصريح الإقامة في الدولة.
وتضمن هذه الشهادة خلو المقيمين في الدولة من أي أمراض معدية وقابلة للتفشي، وقد قامت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتبسيط هذه الخدمة لتسهيل العملية على المتقدمين.
إليك دليل شامل حول كيفية الحصول على شهادة اللياقة الطبية في الإمارات، بدءاً من الأهلية وحتى تفاصيل الإجراءات.
للحصول على شهادة طبية، يتعين على المتقدمين استيفاء شروط معينة، وهي:
يجب أن يكون عمر المتقدمين 18 عاماً أو أكثر
بالنسبة لتجديد الإقامة، يلزم وجود بطاقة هوية إماراتية
بالنسبة للشركات التي لديها أكثر من 10 عمال، يجب تقديم بطاقة مفوض
يتضمن اختبار اللياقة الطبية فحص بعض الأمراض المعدية، وهي:
فحص فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز
السل الرئوي
الجذام
التهاب الكبد ب
التهاب الكبد ج
بالنسبة للمقيمين الذين يعملون في مهن معينة، فإن لقاح التهاب الكبد الوبائي ب إلزامي. يتم إعطاء اللقاح مقابل رسوم إضافية للأفراد التاليين:
مربيات الأطفال
مدبرات المنازل ومن هم في نفس الفئة
المشرفون العاملون في الحضانات ورياض الأطفال
العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية
العاملون في المرافق الصحية
تم تبسيط العملية من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث أصبحت معظم الخطوات متاحة عبر الإنترنت للمتقدمين، مما يضمن الكفاءة والبساطة.
يجب على المتقدمين التسجيل أولاً على موقع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
يتعين عليهم بعد ذلك استكمال تعبئة النموذج، ويمكن القيام بذلك عبر مركز الطباعة حيث يتعين طباعته أو من خلال منصة الخدمات الإلكترونية المخصصة للأفراد أو الشركات المسجلة.
يتطلب معالجة الطلب دفع رسوم، ويعتمد هذا على نوع الفرد المتقدم للحصول على تصريح الإقامة. ويمكن دفع هذه الرسوم في مركز الطباعة أو من خلال البوابة الإلكترونية.
يجب على المتقدمين الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من النموذج قبل زيارة المراكز الطبية.
يمكن للمتقدمين بعد ذلك التوجه إلى أقرب مركز لياقة طبية. وبمجرد الوصول إلى المركز، يجب على المتقدم التوجه إلى المختبر لإجراء فحوصات الدم. وقد يُطلب من بعض الأفراد زيارة قسم الأشعة لإجراء الأشعة السينية.
وسيتلقى المتقدمون نتائج الاختبار عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والتي سيتم إرسالها أيضاً تلقائياً إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
تتوفر مراكز فحص اللياقة الطبية في كافة إمارات الدولة، وفيما يلي القائمة الكاملة للمراكز التي تقدم هذه الخدمة.
يستغرق الفحص حوالي 30 دقيقة، ويتم إصدار النتيجة مع التقرير في غضون يومين.