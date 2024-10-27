الإقامة الذهبية للمهنيين برواتب 30 ألف درهم

إذا كان الوافد يعمل لدى شركة في البر الرئيسي، فيجب أن يكون لديه عقد عمل صادر عن وزارة العمل، والذي يجب أن يظهر إجمالي راتب قدره 30 ألف درهم أو أكثر. بالنسبة للعاملين لدى شركة في المنطقة الحرة، يلزم الحصول على شهادة راتب صادرة عن سلطة المنطقة الحرة ذات الصلة، والتي تؤكد راتباً قدره 30 ألف درهم أو أكثر.