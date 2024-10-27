الإقامة الذهبية للمهنيين برواتب 30 ألف درهم
تم تصميم برنامج التأشيرة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة لجذب واستبقاء المحترفين والمستثمرين ورجال الأعمال الموهوبين.
وتعد التأشيرة طريقاً للإقامة طويلة الأمد في الإمارات والدخل المعفي من الضرائب والوصول إلى مستويات المعيشة ذات المستوى العالمي التي توفرها الإمارات العربية المتحدة.
وتوفر التأشيرة الذهبية العديد من المزايا، بما في ذلك تصاريح الدخول المتعددة، والإقامة الممتدة، والقدرة على رعاية المعالين. كما يمكن لحامليها العيش والعمل في الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى كفيل أو صاحب عمل محلي. تسهل التأشيرة الأنشطة التجارية والاستثمارات، مما يجعلها جذابة لرجال الأعمال والمستثمرين.
التأشيرة الذهبية للمهنيين
كما يحق للعمال المهرة والمهنيين الحصول على التأشيرة الذهبية إذا استوفوا معايير محددة. ويشمل ذلك الحصول على عقد عمل ساري المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة لوظيفة مصنفة ضمن المستويات المهنية 1 أو 2 من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة البكالوريوس (BA) وأن يستوفوا الحد الأدنى من متطلبات الراتب الشهري البالغ 30 ألف درهم.
تصنيف المستوى الأول – المديرون والمديرون التنفيذيون للأعمال.
تصنيف المستوى الثاني – المهنيون في مجالات العلوم والهندسة والصحة والتعليم والأعمال والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والقانون وعلم الاجتماع والثقافة.
متطلبات التقديم:
يجب تقديم كشوفات حساب بنكية للأشهر الستة الماضية، مع توضيح إيداعات الراتب الشهرية بوضوح. ويجب أن يظهر الراتب في الكشف، ولا يجوز سحبه في اليوم التالي. وإذا تم سحب الراتب فوراً بعد إيداعه في حساب آخر، فسوف يكون من الضروري تقديم كشف حساب بنكي ثانٍ يوضح التحويل.
ويشترط الحصول على شهادة جامعية موثقة (بكالوريوس أو أعلى) بالإضافة إلى معادلة الشهادة الجامعية، ويجب أن تكون الشهادة موثقة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد المرشح ووزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُشترط الحصول على شهادة عدم ممانعة من الشركة (على ورق رسمي) للسماح للموظف بالحصول على الإقامة الذهبية. ويجب أن يوقع مدير الموارد البشرية أو أحد المخولين بالتوقيع على شهادة عدم الممانعة ويجب أن تتضمن ختم الشركة.
إذا كان الوافد يعمل لدى شركة في البر الرئيسي، فيجب أن يكون لديه عقد عمل صادر عن وزارة العمل، والذي يجب أن يظهر إجمالي راتب قدره 30 ألف درهم أو أكثر. بالنسبة للعاملين لدى شركة في المنطقة الحرة، يلزم الحصول على شهادة راتب صادرة عن سلطة المنطقة الحرة ذات الصلة، والتي تؤكد راتباً قدره 30 ألف درهم أو أكثر.
خطاب ترشيح التأشيرة الذهبية من وزارات محددة. يدعم هذا الخطاب طلبك من خلال تسليط الضوء على مؤهلاتك وأهليتك لبرنامج التأشيرة الذهبية. يتم إصداره عادةً من قبل السلطات المعينة وهو جزء أساسي من عملية التقديم. ( التفاصيل أدناه ).
- يجب أن يكون لديه تأمين صحي شامل لنفسه ولأفراد أسرته عند التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، أو حسب ما هو مطبق في السلطة المحلية المختصة.
يجب على المرشح توفير جواز سفره مع صفحة التأشيرة وصورة شخصية واحدة بحجم جواز السفر.
إذا كنت تستوفي المتطلبات المذكورة أعلاه، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة بناءً على راتبك الشهري البالغ 30 ألف درهم.
التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية:
لتقديم طلب الحصول على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لديك خياران رئيسيان اعتمادًا على موقعك.
في دبي، يمكنك استخدام التطبيق الذكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) أو البوابة الإلكترونية الرسمية (https://www.gdrfad.gov.ae/ar/services/2e7da546-f815-11eb-0320-0050569629e8).
يمكنك أيضًا زيارة أحد مراكز الطباعة المعتمدة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو مراكز معالجة التأشيرات، حيث يمكن للموظفين مساعدتك في ملء النماذج اللازمة والتأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
بالنسبة للمقيمين في الإمارات الأخرى، تختلف عملية التقديم قليلاً. في هذه الحالة، يجب عليك التقديم من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ. تشرف الهيئة على شؤون الإقامة والجنسية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. يمكنك الوصول إلى خدمات الهيئة عبر الإنترنت أو زيارة أحد مراكز الطباعة المعتمدة من الهيئة للحصول على مساعدة شخصية.
ترشيح التأشيرة الذهبية
ترشيح التأشيرة الذهبية: تتيح لك هذه الخدمة تقديم المعلومات اللازمة لتلقي ترشيح لبدء عملية تقديم طلب التأشيرة الذهبية. بمجرد الموافقة على ترشيحك، سيتم توجيهك لاستكمال طلبك لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو مركز خدمات الهجرة.
أهل الثقافة والفن: خطاب ترشيح من هيئة دبي للثقافة أو وزارة الثقافة.
- المبتكرون والمخترعون: خطاب ترشيح من وزارة الاقتصاد أو السلطة المحلية المختصة.
الرياضيون: خطاب ترشيح من الهيئة العامة للرياضة أو مجلس دبي الرياضي.
الموهبة الرقمية: خطاب ترشيح من مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية.
- المواهب الاستثنائية في مجالات الاهتمام الأخرى: خطاب ترشيح من هيئة دبي للمستقبل.
بعد استلام ترشيحك، سيُطلب منك استكمال أي متطلبات متبقية وإرسال طلبك، حيث ستتم المراجعة النهائية والموافقة.
التقديم عن طريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (دبي):
القنوات الرقمية (الموقع الإلكتروني/التطبيق الذكي):
تسجيل الدخول إلى منظومة الخدمات الذكية من خلال (UAE Pass أو اسم المستخدم).
ابحث عن الخدمة التي تريد التقدم لها.
قم بتعبئة بيانات الطلب، حيثما ينطبق ذلك.
دفع رسوم الخدمة
رسوم الإقامة: 1100 درهم
رسوم المعرفة: 10 دراهم
رسوم الابتكار: 10 دراهم
الرسوم داخل الدولة: 500 درهم
رسوم التوصيل: 20 درهم
ملحوظة: تزداد رسوم الإصدار بمبلغ 100 درهم سنويًا عندما تكون مدة الإقامة أكثر من عامين.
مركز سعادة العملاء:
قم بزيارة أقرب مركز سعادة العملاء
احصل على تذكرة الدور الآلية وانتظر
تقديم الطلب المستوفي لكافة الشروط والمستندات (إن وجدت) إلى موظف خدمة العملاء
دفع رسوم الخدمة
مركز خدمة آمر :
قم بزيارة أقرب مركز خدمة آمر
احصل على تذكرة الدور الآلية وانتظر
تقديم الطلب المستوفي لكافة الشروط والمستندات (إن وجدت) إلى موظف خدمة العملاء
دفع رسوم الخدمة
التقديم من خلال موقع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية
قم بزيارة الموقع الإلكتروني - https://icp.gov.ae/en/
في الصفحة الرئيسية، انتقل لأسفل إلى "الخدمات" (في اللوحة اليسرى)
اختر التأشيرة الذهبية (الخيار الأخير)
ثم حدد الفئة التي تريد التقديم تحتها واتبع الإجراء
إنشاء حساب https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/goldenServicesDashboard
بمجرد التحقق من حسابك، قم بتسجيل الدخول والتقدم بطلب الترشيح
أرسل طلبك المكتمل
بإمكانك اختيار القناة المفضلة لتقديم طلبك المكتمل، سواء من خلال الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف الذكي، أو زيارة مركز التسجيل شخصيًا.
أكمل العملية ودفع الرسوم.
سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه تم استلام الطلب.
سيتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني يشير إلى أن طلبك قيد المعالجة.
التأشيرة الذهبية للفئات الأخرى
يهدف برنامج التأشيرة الذهبية إلى الترحيب بالمستثمرين الراغبين في المساهمة مالياً في الدولة، وكذلك رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى إنشاء وتشغيل مشاريع اقتصادية، كما يستهدف الأفراد الموهوبين والقادة في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والمعرفة والرياضة.
كما يركز البرنامج على الطلاب المتميزين، وخاصة أولئك الذين تخرجوا من المدارس الثانوية أو الجامعات المعتمدة في الدولة بمعدل تراكمي 3.8 أو أعلى. وعلاوة على ذلك، يشمل البرنامج جميع حاملي الدكتوراه والأطباء والمهندسين في مجالات حيوية مثل هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية. كما يمتد البرنامج إلى أولئك الذين يحملون درجات متخصصة في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، مما يعزز التزام الدولة بجذب المواهب من الدرجة الأولى.
وتقدم دبي أيضًا تأشيرة ألعاب مدتها 10 سنوات لجذب أفضل اللاعبين ومنشئي المحتوى ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم، مما يضع المدينة كمركز رئيسي للابتكار في الألعاب.
يمكن للمعلمين في القطاع الخاص في دبي أيضًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرات ذهبية. تهدف هذه المبادرة للمعلمين المتميزين إلى تكريم المعلمين الذين أظهروا التميز والإبداع والالتزام العميق بتشكيل مستقبل دبي من خلال التعليم.
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