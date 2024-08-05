الإبلاغ عن هروب عاملة منزلية إلكترونياً في الإمارات
أصبح توظيف عاملات المنازل أمراً شائعاً في البلاد حيث تسعى العائلات للتوفيق بين العمل والمنزل معاً.
ولتسهيل هذه العملية وتبسيطها، خاصة أنها غالباً ما تكون مكلفة، أصدرت دولة الإمارات في عام 2022 مرسوماً يسمح لمكاتب التوظيف الخاصة بتقديم خدمات توظيف العمالة المنزلية، بشرط الحصول على ترخيص بعد استيفاء شروط معينة.
عند توظيف العمالة المنزلية في الدولة، يتعين على المقيمين التعامل مع وكالات التوظيف المعتمدة لهذه العملية، ويجب عليهم تجنب التعامل مع المراكز غير المرخصة التي تقدم خدمات العمالة المنزلية.
ومع ذلك، إذا هربت العاملة المنزلية، يمكن لصاحب العمل تقديم بلاغ إلكتروني.
العملية بسيطة، وتفاصيلها موضحة أدناه:
عملية تقديم بلاغ الهروب
توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وقم بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
أدخل البيانات الشخصية للعاملة المنزلية (رقم جواز السفر ورقم الهوية والرقم الموحد والاسم وتاريخ الميلاد والجنسية).
ادفع الرسوم المطلوبة وقدرها 315 درهماً.
بعد ذلك، سيتم إرسال طلبك إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي ستتواصل معك في حالة وجود أي استفسارات.
إذا تم تسجيل البلاغ بنجاح، سيتم إبلاغ المشتكي عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وبعد الانتهاء من العملية، تقوم الوزارة بختم البلاغ.
ملاحظة: تنطبق هذه العملية على جميع الإمارات باستثناء دبي. بالنسبة إلى دبي، يجب على المقيم التوجه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.