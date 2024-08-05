الإبلاغ عن هروب عاملة منزلية إلكترونياً في الإمارات

أصبح توظيف عاملات المنازل أمراً شائعاً في البلاد حيث تسعى العائلات للتوفيق بين العمل والمنزل معاً.

ولتسهيل هذه العملية وتبسيطها، خاصة أنها غالباً ما تكون مكلفة، أصدرت دولة الإمارات في عام 2022 مرسوماً يسمح لمكاتب التوظيف الخاصة بتقديم خدمات توظيف العمالة المنزلية، بشرط الحصول على ترخيص بعد استيفاء شروط معينة.

عند توظيف العمالة المنزلية في الدولة، يتعين على المقيمين التعامل مع وكالات التوظيف المعتمدة لهذه العملية، ويجب عليهم تجنب التعامل مع المراكز غير المرخصة التي تقدم خدمات العمالة المنزلية.

ومع ذلك، إذا هربت العاملة المنزلية، يمكن لصاحب العمل تقديم بلاغ إلكتروني.