الأمر القضائي المستعجل بدبي لحل نزاعات الإيجار بسرعة
"يعتبر "الأمر القضائي المستعجل " في الإمارات العربية المتحدة وسيلة للأفراد للحصول على أمر قضائي دون الخوض في متاعب إجراءات المحكمة بأكملها. وعادة ما يتم ذلك في الأمور التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل."
وبموجب هذا الأمر، يصدر القاضي الأمر خلال بضعة أيام وفي أغلب الحالات قد لا يتم إخطار الطرف الآخر بالأمر. ويمكن طلب هذا الأمر من المحكمة في الحالات التي قد يرغب فيها الأفراد في حماية حقوقهم أو منع أي ضرر أو إجبار شخص ما على القيام بشيء ما.
ويمكن أيضاً تقديم مثل هذا الأمر على العرائض في حالات نزاعات الإيجار. وفي دبي، تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي الإشراف على هذا الأمر.
من المستندات المطلوبة إلى الحالات التي يجوز فيها إصدار هذا الإلزام المؤقت، إليك دليلاً لطلب أمر على عريضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحالات القابلة للتطبيق
يمكن طلب الأمر القضائي المستعجل في الحالات التالية ولا يقتصر الأمر على هذه الحالات فقط. وهذا يلزم الطرفين مؤقتاً.
تجديد رخصة تجارية.
إعادة المياه والكهرباء.
خدمات العودة.
تفعيل بطاقة دخول المبنى والمواقف.
إصدار تصريح إقامة جديد.
تجديد الإقامة.
إثبات حالة الإيجار من الباطن.
إثبات الأضرار ضد العقار المستأجر أو فحص عقار المستأجر.
من هو المؤهل؟
يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي مستعجل .
المستندات المطلوبة
لتقديم طلب للحصول على أمر قضائي مستعجل ، يتعين على الأفراد زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما يمكنهم إجراء هذه العملية من خلال مركز أمناء الخدمات العقارية، أو عبر الموقع الإلكتروني لمركز فض المنازعات الإيجارية، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمركز فض المنازعات الإيجارية.
وفيما يلي المستندات المطلوبة لتقديم على أمر قضائي مستعجل :
طلب التماس يشير بوضوح إلى الأسباب.
نسخة من عقد الإيجار المترجم الأخير.
صورة من بطاقة الهوية الإماراتية للمتقدم.
في حالة الشركة أو المؤسسة، يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الإماراتية لمدير الشركة (الذي يظهر اسمه على الرخصة التجارية) بالإضافة إلى أحدث نسخة من الرخصة التجارية للشركة.
عقد إدارة ساري المفعول.
إقرار مقدم الطلب بصحة المعلومات المقدمة، وهو ما يشكل ضمانة ضد العطل والضرر.
دليل على أن المدين قد تم إخطاره باعتزامه سداد الدين.
في حالة كان نوع الطلب هو منع السفر، يجب إرفاق المستندات التالية:
يُطلب من المواطنين تقديم نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
يجب على المغتربين تقديم نسخة من جواز سفرهم مع تصريح الإقامة أو نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
يتعين على المتقدمين تقديم إثبات للديون. على سبيل المثال، في حالة الشيكات المرتجعة، يجب تقديم وثيقة صادرة عن البنك بشأن الشيك المرتجع مع ترجمة.
يجب تقديم كافة المستندات باللغة العربية أو ترجمتها بشكل قانوني، ويجب أرشفتها ونشرها على صفحة مركز المنازعات الإيجارية، ولن يتم قبول أي مستند ورقي.
رسوم
تبلغ تكلفة تقديم طلب للحصول على أمر قضائي مستعجل 20 درهماً إماراتياً. ويمكن الدفع نقداً أو ببطاقة الائتمان.
في حال كان الطلب للمعاينة يتم تحصيل رسوم بنسبة 2.5% من قيمة الإيجار.
قد تكون هناك رسوم إضافية قدرها 10 دراهم لكل من الابتكار والمعرفة.
في حال تقديم الطلب إلى مراكز أمناء الخدمات العقارية، سيتم فرض رسوم شريك الخدمة بمبلغ 130 درهماً.