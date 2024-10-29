الأمر القضائي المستعجل بدبي لحل نزاعات الإيجار بسرعة

وبموجب هذا الأمر، يصدر القاضي الأمر خلال بضعة أيام وفي أغلب الحالات قد لا يتم إخطار الطرف الآخر بالأمر. ويمكن طلب هذا الأمر من المحكمة في الحالات التي قد يرغب فيها الأفراد في حماية حقوقهم أو منع أي ضرر أو إجبار شخص ما على القيام بشيء ما.