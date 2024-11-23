الأمان النفسي في بيئة العمل: مفتاح النجاح للموظف الإماراتي
السؤال: كيف يمكن للشركات أن تجعل موظفيها يشعرون بالأمان في التعبير عن مشاعرهم؟ ما هي المؤشرات الرئيسية لبيئة العمل الآمنة نفسياً؟
الإجابة: نحن نعلم شيئًا واحدًا على وجه اليقين - بغض النظر عن مدى روعة المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة، لا يمكن للشركة أن تنجح بدون موظفيها. لكي يكون الأشخاص في أفضل حالاتهم، يحتاجون إلى التواجد في بيئة تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم. وهنا يأتي دور الأمان النفسي.
تشير السلامة النفسية إلى تصور الفرد لعواقب المخاطرة الشخصية في بيئة العمل. وتوجد في بيئة العمل حيث يشعر الموظفون بالراحة في التعبير عن أنفسهم دون خوف من الإحراج أو العقاب. وقد روجت لهذا المفهوم "إيمي إدموندسون"، أستاذة في كلية هارفارد للأعمال، التي حددته كمحرك أساسي للفرق عالية الأداء.
أظهرت الدراسات أن الفرق التي تتمتع بمستويات عالية من الأمان النفسي تكون أكثر إنتاجية وابتكارًا، وأكثر قدرة على الاحتفاظ بالموظفين. في مثل هذه البيئات، يكون الموظفون أكثر انخراطًا، وأكثر استعدادًا للإبلاغ عن الأخطاء أو مشكلات السلامة، والمشاركة في حل المشكلات، والتعاون بفعالية مع زملائهم. تخيل لو لم يشعر الممرض أو الطبيب بالأمان للإبلاغ عن خطأ لاحظه زملاؤه خوفًا من الفصل من العمل - فكر في عدد المرضى الذين قد يكونون في خطر.
يمكن التعرف على مكان العمل الآمن نفسياً من خلال العديد من السمات الرئيسية:
يشعر الموظفون بالراحة عند مشاركة أفكارهم ومخاوفهم بشكل مفتوح دون خوف من العواقب السلبية.
هناك احترام مشترك بين أعضاء الفريق، بغض النظر عن المنصب أو الوضع.
يتم تشجيع وجهات النظر المتنوعة وتقديرها، مما يساهم في إيجاد مجموعة أكثر ثراءً من الأفكار والحلول.
كيف يمكن للموظفين المساعدة
إن خلق بيئة آمنة نفسياً لا يقع على عاتق الإدارة وحدها؛ بل يتطلب بذل الجهود من جانب كل عضو في الفريق. وفيما يلي خطوات عملية يمكن للموظفين اتخاذها:
تشجيع المناقشات والتعبير عن الاهتمام الحقيقي بأفكار الآخرين. إظهار التقدير للمساهمات وتقديم ردود فعل بناءة بطريقة محترمة.
إشراك جميع أعضاء الفريق بشكل فعال في المناقشات وعمليات اتخاذ القرار. احتفل بالاختلافات وتأكد من سماع صوت الجميع.
كن قدوة للآخرين من خلال الانفتاح على أخطائهم. فهذا يساعد على تطبيع الشعور بالضعف ويوضح أنه من الآمن الاعتراف بالأخطاء دون خوف من السخرية. فالأخطاء فرص تعلم قيمة، وتوفر تربة خصبة للتحسين والنمو والإبداع.
تحدث ضد الممارسات غير العادلة وادعم الزملاء الذين قد يشعرون بالتهميش. إن ضمان معاملة الجميع بشكل عادل يلعب دورًا مهمًا في تعزيز السلامة النفسية.
ماذا يستطيع الرؤساء أن يفعلوا
في حين يلعب جميع الموظفين دوراً، فإن القيادة لها دور محوري في صياغة السلوكيات التي تعزز السلامة النفسية. يمكن للقادة تحديد النغمة من خلال كونهم ودودين، وتشجيع التواصل المفتوح، وإظهار التعاطف تجاه مخاوف واحتياجات الموظفين. وعلاوة على ذلك، من خلال إظهار الضعف علانية، يمكن للقادة خلق جو أكثر شمولاً حيث يتم تقدير الصدق والتواضع. يشجع هذا التصرف من الضعف من قبل أولئك في القمة ثقافة الثقة والتواصل المفتوح في جميع أنحاء المنظمة، مما يجعل من الآمن للآخرين التعبير عن الضعف وعدم اليقين.
من المشاهد الجيدة التي تناولت مفهوم الأمان النفسي في فيلم Inside Out . يتعمق هذا الفيلم في مشاعر رايلي، وهي فتاة صغيرة تتعامل مع تغيرات الحياة. ومن المشاهد ذات الصلة بشكل خاص عندما يحاول الحزن والفرح التأثير على كيفية تفاعل رايلي مع بيئتها الجديدة بعد انتقالها إلى سان فرانسيسكو.
في هذا المشهد، يسمح الحزن لبينغ بونغ، صديق رايلي الخيالي، بالتعبير عن حزنه بسبب تلاشي دوره في حياة رايلي. تحاول جوي في البداية قمع هذه المشاعر الحزينة، معتقدة أنه من الأفضل أن تبقي كل شيء سعيدًا. ومع ذلك، تتعلم أن الاعتراف بهذه المشاعر وقبولها، بما في ذلك الضعف والحزن، أمر بالغ الأهمية للشفاء النفسي والسلامة. تسلط هذه اللحظة الضوء على أهمية القدرة على التعبير عن مجموعة من المشاعر بأمان ودون حكم - مما يعكس جوهر السلامة النفسية في أي بيئة، سواء في العمل أو المنزل.
إن بناء السلامة النفسية عملية ديناميكية ومستمرة تستفيد بشكل كبير من الجهود الجماعية لجميع الموظفين. ومن خلال تعزيز بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان للتعبير عن أنفسهم، يمكن للمؤسسات إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقوتها العاملة، ودفع الابتكار وتحقيق نتائج متفوقة.