الأمان النفسي في بيئة العمل: مفتاح النجاح للموظف الإماراتي

أظهرت الدراسات أن الفرق التي تتمتع بمستويات عالية من الأمان النفسي تكون أكثر إنتاجية وابتكارًا، وأكثر قدرة على الاحتفاظ بالموظفين. في مثل هذه البيئات، يكون الموظفون أكثر انخراطًا، وأكثر استعدادًا للإبلاغ عن الأخطاء أو مشكلات السلامة، والمشاركة في حل المشكلات، والتعاون بفعالية مع زملائهم. تخيل لو لم يشعر الممرض أو الطبيب بالأمان للإبلاغ عن خطأ لاحظه زملاؤه خوفًا من الفصل من العمل - فكر في عدد المرضى الذين قد يكونون في خطر.