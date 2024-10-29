الأطفال حراس صغار في سفاري دبي مقابل 550 درهماً

كما يستضيف المعلم السياحي أكثر من 14 لقاءً مع الحيوانات مثل الليمور والببغاوات ووحيد القرن والفيلة وغيرها للضيوف من جميع الأعمار. ويمكن للضيوف أيضًا المشاركة في محادثات يومية حول الحياة البرية يقودها خبراء، واستكشاف جهود الحفاظ عليها من خلال جولات السفاري المصحوبة بمرشدين في قرية إكسبلورر ورحلات السفاري الصحراوية العربية، ومشاهدة ثلاثة عروض حية، بما في ذلك عرض "أصداء البرية" الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يضم حيوانات مرحة مثل الكوتي والراكون وثعالب الماء.