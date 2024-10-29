الأطفال حراس صغار في سفاري دبي مقابل 550 درهماً
انطلقت فعاليات موسم سفاري دبي السادس في الأول من أكتوبر، حيث أصبح بإمكان الأطفال الآن أن يصبحوا حراساً صغاراً طوال الموسم.
وتبلغ تكلفة تذكرة الموسم 550 درهمًا إماراتيًا، وتتيح لهؤلاء الحراس الصغار إكمال ست مهام تركز على رعاية الحيوانات. وترد تفاصيل هذه المهام في مجلات الحراس للأطفال. ويتضمن البرنامج تجارب عن قرب مع الحيوانات، وجولات سفاري إرشادية، وورش عمل وعروض تقديمية.
كما سيتم إدخال الحراس الصغار الذين أكملوا البرنامج في السحب الكبير في نهاية الموسم للحصول على فرصة للفوز بمغامرة سفاري في كينيا.
بالإضافة إلى كونهم حراسًا صغارًا، يمكن للأطفال أيضًا التفاعل مع الحياة البرية من خلال ورش عمل وبرامج أخرى. تتيح ورشة عمل المستكشف الصغير، التي تُعقد كل يوم سبت، للأطفال مواجهة تحديات الحفاظ على البيئة بشكل عملي تحت إشراف متخصصين في مجال الحيوانات.
وتوفر الحديقة أيضًا برامج مدرسية حصرية، مثل "التعلم في البرية"، حيث يمكن للطلاب التعرف على رعاية الحيوان والحفاظ عليه وحماية البيئة.
كما يستضيف المعلم السياحي أكثر من 14 لقاءً مع الحيوانات مثل الليمور والببغاوات ووحيد القرن والفيلة وغيرها للضيوف من جميع الأعمار. ويمكن للضيوف أيضًا المشاركة في محادثات يومية حول الحياة البرية يقودها خبراء، واستكشاف جهود الحفاظ عليها من خلال جولات السفاري المصحوبة بمرشدين في قرية إكسبلورر ورحلات السفاري الصحراوية العربية، ومشاهدة ثلاثة عروض حية، بما في ذلك عرض "أصداء البرية" الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يضم حيوانات مرحة مثل الكوتي والراكون وثعالب الماء.
تحت شعار "الحفاظ على الكوكب"، يهدف البرنامج الترفيهي التعليمي إلى تثقيف الزوار من جميع الأعمار حول قضايا الحياة البرية الحرجة، مثل تدمير الموائل، وتغير المناخ، والصيد الجائر.