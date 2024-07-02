اكتشاف جمال حتا برحلة مريحة من دبي بالحافلة

يبدأ المسار الأول "حتا إكسبرس" من محطة "دبي مول" ويغادر كل ساعتين. تعمل حافلة الخط الأول (H02) يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً، ويمكنك ركوب الحافلة في أي يوم من أيام الأسبوع عندما تكون متفرغاً وترغب في قضاء وقتك حول المناظر الخلابة. وستتمكن أيضاً أن تنعم بقسط من الراحة في الحافلات الفاخرة التي تتجه مباشرة إلى محطة حافلات حتا.