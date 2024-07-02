اكتشاف جمال حتا برحلة مريحة من دبي بالحافلة
عطلات نهاية الأسبوع والإجازات عامة في دبي تكون دائماً ممتعة ومليئة بالحياة ولكنها قد تكون مزدحمة أيضاً، لذا لا عجب أن يبحث الناس عن تغيير في الأماكن وطريقة للاسترخاء والاستمتاع بأوقات فراغهم.
يستمتع معظم سكان دبي بالذهاب في رحلة برية خارج المدينة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكنهم قضاء الوقت في الطبيعة بعيداً عن مظاهر المدينة. و حتا هي أحد الأماكن التي يستمتع السكان بالذهاب إليها في عطلة نهاية الأسبوع.
يمكنك الآن مع حافلة "حتا إكسبرس" الاستمتاع برحلة برية إلى مرتفعات دبي دون عناء القيادة. إليك الطريقة:
مواعيد الحافلات والمسار
تتضمن خدمة حافلات هيئة الطرق والمواصلات من دبي إلى حتا مسارين مختلفين وتنطلق الحافلات ذهاباً و إياباً بين حتا ودبي .
حتا اكسبريس
يبدأ المسار الأول "حتا إكسبرس" من محطة "دبي مول" ويغادر كل ساعتين. تعمل حافلة الخط الأول (H02) يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً، ويمكنك ركوب الحافلة في أي يوم من أيام الأسبوع عندما تكون متفرغاً وترغب في قضاء وقتك حول المناظر الخلابة. وستتمكن أيضاً أن تنعم بقسط من الراحة في الحافلات الفاخرة التي تتجه مباشرة إلى محطة حافلات حتا.
إذا كنت قادماً من منطقة بعيدة عن دبي مول، تأكد من تحديد وقت تنقلك وفقاً لذلك، حتى لا تفوتك الحافلة.
حافلة "حتا هوب أون هوب أوف"
المسار الثاني (H04) هو خدمة الحافلات السياحية الخاصة، "حافلة حتا هوب أون هوب أوف". هذه الرحلة الخاصة عبارة عن مسار دائري يبدأ وينتهي في محطة حافلات حتا. تتوفر هذه الرحلة يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً وتغادر كل 30 دقيقة من محطة حافلات حتا، وتجول عبر حتا وتتوقف عند معالم رئيسية مثل سد حتا، وقرية حتا التراثية، ومركز وادي حتا، ومنتزه تل حتا.
إذا كنت تخطط لرحلة ليوم واحد فقط وترغب في العودة إلى دبي في نفس اليوم، تأكد من الوصول إلى محطة حافلات حتا قبل الساعة 7 مساءً فهو الوقت الذي تغادر فيه آخر حافلة إلى دبي.
وقت السفر
يستغرق الوصول إلى محطة حافلات حتا من محطة دبي مول حوالي ساعة و30 دقيقة فقط. ستستغرق العودة إلى دبي نفس الوقت، لذا ستتمكن من الجلوس والاسترخاء لمدة ثلاث ساعات تقريباً قبل الاستمتاع بالمغامرات التي تنتظرك في حتا.
تعرفة الحافلة
وفضلاً عن الراحة التي توفرها ركوب الحافلة، فإن خدمة حافلات حتا السريعة هي أيضاً بأسعار معقولة.
بالنسبة لـ "حافلة حتا إكسبرس"، عليك فقط دفع 25 درهماً إماراتياً للوصول إلى حتا و25 درهماً إماراتياً أخرى للعودة إلى دبي. أما بالنسبة لخط "حافلة هوب أون هوب أوف" فيبلغ سعر التذكرة درهمين إماراتيين لكل محطة حافلات.
يمكنك دفع ثمن الرحلة باستخدام بطاقة نول الخاصة بك، لذا تأكد من تعبئة المبلغ الكافي قبل رحلتك. كما يمكنك أيضاً الدفع نقداً للسائق مباشرة.