اضطرابات مؤقتة في خدمات البنوك والشركات المالية بالإمارات

شهدت المؤسسات المصرفية والمالية في الإمارات اضطرابات مؤقتة في بعض خدماتها بسبب عطل فني.
أكد بنك أبوظبي التجاري (ADCB) أن انقطاع الخدمة المؤقت كان اضطرابًا على مستوى المنطقة.
“بسبب اضطراب في تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، يواجه بنك أبوظبي التجاري (ADCB) حاليًا انقطاعًا مؤقتًا في خدمة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومركز الاتصال الخاص به. يمكن للعملاء الاستمرار في الوصول إلى الخدمات من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك أبوظبي التجاري، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي UBank، وخدمة ADCB WhatsApp Banking،” صرح المقرض الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له في بيان يوم الاثنين.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن التحويلات الدولية والمحلية لا تزال متاحة بالكامل من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك، مع توفر التحويلات المحلية أيضًا عبر تطبيق آني من المدفوعات الاتحادية.
ومع ذلك، لم يكشف البنك عن سبب انقطاع الخدمة.
في وقت سابق، أبلغ مركز بيانات خدمات الويب من أمازون (AWS) في الإمارات عن اضطراب في خدماته ليلة الأحد بعد أن اصطدمت أجسام بالمنشأة، مما أدى إلى شرارات وحريق.
ونتيجة لذلك، قالت AWS، إن بعض عملائها كانوا يواجهون أخطاء عند استدعاء واجهات برمجة تطبيقات EC2، وتحديداً واجهات برمجة التطبيقات المتعلقة بالشبكات (AllocateAddress, AssociateAddress, DescribeRouteTable, DescribeNetworkInterfaces).
قال بنك أبوظبي التجاري إنه يعمل على استعادة الخدمات بالكامل في أسرع وقت ممكن.
في غضون ذلك، قالت الفردان للصرافة إن بعض خدماتها تشهد انقطاعات مؤقتة.
“نود إبلاغكم بأن بعض خدمات دعم Travelez تشهد حاليًا انقطاعًا مؤقتًا في الخدمة. تعمل فرقنا بأولوية لاستعادة الخدمة بالكامل في أقرب وقت ممكن،” جاء في بيان.
تشمل خدمات الدعم المتأثرة مؤقتًا خدمات إصدار البطاقات، وإعادة الشحن، والتفريغ (الصرف النقدي)، وخدمات الاستعلام عن الرصيد في جميع فروع الفردان للصرافة؛ وخدمات الاستعلام عن الرصيد من خلال مركز الاتصال.
قالت الشركة إنها ستخطر العملاء بمجرد استعادة جميع الخدمات بالكامل.