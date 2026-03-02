اضطرابات مؤقتة في خدمات البنوك والشركات المالية بالإمارات

“بسبب اضطراب في تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، يواجه بنك أبوظبي التجاري (ADCB) حاليًا انقطاعًا مؤقتًا في خدمة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومركز الاتصال الخاص به. يمكن للعملاء الاستمرار في الوصول إلى الخدمات من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك أبوظبي التجاري، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي UBank، وخدمة ADCB WhatsApp Banking،” صرح المقرض الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له في بيان يوم الاثنين.