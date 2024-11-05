استكشف دبي عبر التاكسي المائي والعبّارة والعبرة
على الرغم من أن مدينة دبي تعج بملايين السيارات الشخصية وبعض المركبات الفاخرة، إلا أن الإمارة تفتخر بنظام النقل العام المتطور والفعال.
إلى جانب وفرة سيارات الأجرة التي يمكن طلبها من الشارع أو عبر تطبيقات سيارات الأجرة، توفر دبي شبكة واسعة من الحافلات تغطي جميع أنحاء الإمارة وتمتد إلى الإمارات الأخرى، فضلاً عن نظام مترو يتميز بالدقة العالية في مواعيده. كما ترتبط بعض المناطق بخدمة الترام لتسهيل التنقل.
ولكن قبل ظهور وسائل النقل الحديثة، كانت دبي والإمارات العربية المتحدة معروفة ببحر العرب النقي. ففي الماضي، لم يكن البحر مخصصاً للصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ فحسب، بل كان أيضاً طريقاً تجارياً مهماً، مما جعل المنطقة مركزاً للتجارة والتبادل الثقافي.
ورغم التقدم السريع، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تحافظ على جذورها، كما تشتهر بالعبرات التقليدية التي كانت ولا تزال تنقل الناس من وجهة إلى أخرى.
ومع التقدم الذي أحرزته دبي فيما يتعلق بالحافلات والمترو والترام، فإنها تمتلك أيضاً نظاماً فعالاً للنقل البحري.
فيما يلي دليل لكيفية التنقل باستخدام وسائل النقل البحري المختلفة - التاكسي المائي، والعبّارة، والعبرة.
متطلبات
تحتاج إلى تذكرة سفينة أو بطاقة "نول" مع الحد الأدنى من الرصيد للرحلة المقصودة.
إذا كنت تستكشف منطقة دبي مارينا، فستحتاج إلى تصريح ليوم واحد.
الأسعار
تختلف الأسعار حسب المسار ويمكن أن تتراوح بين 1 درهم إلى 75 درهم للشخص الواحد
كيفية حجز تذكرتك عبر الإنترنت
إذا كنت ترغب في تخطي الطوابير، فيمكنك حجز تذكرة المواصلات البحرية الخاصة بك عبر الإنترنت من خلال الدخول إلى موقع هيئة الطرق والمواصلات (https://marine.rta.ae/rta_b2c/opentickets.html)
يمكنك بعد ذلك تحديد المنطقة ووسيلة النقل والطريق.
يمكنك اختيار عدد التذاكر التي ترغب بشرائها.
ثم عليك إضافة بياناتك الشخصية ثم المتابعة لدفع ثمن التذاكر من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت المتاحة.
سوف تتلقى بعد ذلك تذكرتك/تذاكرك عبر البريد الإلكتروني المقدم.
يمكنك بعد ذلك إظهار التذكرة والتحقق من صحتها قبل الصعود والنزول منها.
الحصول على تذكرة في المحطات البحرية
يمكنك شراء تذكرة من المحطة البحرية أو استخدام بطاقة نول أيضاً.
يمكنك بعد ذلك إظهار التذكرة للتحقق منها أو تمرير بطاقة نول الخاصة بك على جهاز التحقق قبل الصعود والنزول.
أشياء يجب تذكرها
رسوم التذكرة غير قابلة للاسترداد.
الرحلات البحرية على متن السفن البحرية مجانية للأطفال دون سن الخامسة وأصحاب الهمم.
هناك مقاعد مخصصة لأصحاب الهمم.
يمكن للأشخاص ذوي الهمم الذين يخططون لاستخدام العبرة الحصول على كرسي متحرك مجاني. يتعين عليهم تقديم بطاقة أصحاب الهمم إلى وكالة خدمة العملاء قبل ركوب العبرة. من المهم ملاحظة أنه لا يمكن استيعاب سوى كرسي متحرك واحد لكل رحلة.
سيحصل الأطفال من عمر سنتين إلى 10 سنوات على خصم 50% على أسعار الرحلات ذهاباً وإياباً على متن عبّارة دبي. ولكن لا يمكن شراء التذاكر إلا من المحطات البحرية.
يمكن للأطفال دون سن الثانية السفر مجاناً على متن العبرة "تي أر6"(TR6) وعبارة دبي "أف أر4" (FR4) ذهاباً وإياباً. يمكن شراء التذاكر فقط من محطات المراكب البحرية.
يجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً برفقة شخص بالغ. يجب على الشخص البالغ تقديم بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول للطفل في حالة الإقامة، أو جواز سفر الطفل في حال كان سائحاً. يجب تقديم إثبات الهوية في مكتب التذاكر والمعلومات في المحطات البحرية.
يجب على الأطفال الذين يرافقهم شخص بالغ ارتداء سترة النجاة أثناء الرحلة.
يجب على الركاب الذين يخططون لركوب العبرة في دبي والتاكسي المائي في دبي الوصول إلى المحطة البحرية قبل خمس دقائق من رحلتهم و15 دقيقة قبل رحلتهم على متن فيري دبي.
المسارات عرضة للتغيير وقد يتم إلغاؤها بسبب الظروف الجوية أو لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
قد يتعرض الركاب لغرامات في حالة سوء السلوك وفقاً لقائمة المخالفات والغرامات.
تقبل معظم محطات النقل البحري بطاقات نول والائتمان والخصم ولكن من الحكمة حمل النقود حيث أن بعض المحطات قد لا تتوفر بها خيارات الدفع.
المسارات والأسعار
تاكسي مائي
مارينا مول - مارينا ووك (BM1)
7 دراهم .
تذكرة يوم واحد: 25 درهماً
ممشى المارينا — مارينا مول 1 — ممشى المارينا — تراس المارينا (BM1)
7 دراهم إماراتية إلى 21 درهماً إماراتياً (حسب عدد المحطات)
مارينا مول - بلوواترز (BM3)
*يرجى ملاحظة: تسمح تذكرة اليوم الواحد للركاب بالركوب والنزول عدة مرات
عبّارة دبي
الغبيبة - محطة قناة دبي (FR1)
25 درهماً للتذكرة الفضية (اتجاه واحد)
35 درهماً للتذكرة الذهبية (اتجاه واحد)
الأطفال من 0 إلى 5 سنوات (مجاناً)
قناة دبي — بلوواترز — مارينا مول (FR2)
الأطفال من 0 إلى 5 سنوات (مجاناً)
محطة دبي مارينا مول - نخلة جميرا - أتلانتس النخلة (ذهاباً وإياباً) (FR4)
الفئة الفضية: 50 درهم للشخص الواحد
140 درهماً إماراتياً للحزمة العائلية (شخصين بالغين وطفلين).
*يرجى ملاحظة: يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و10 سنوات على خصم 50% على أسعار التذكرة الفردية، بينما يركب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 سنة مجاناً
الغبيبة - أكواريوم الشارقة (FR5)
15 درهماً للشخص البالغ - تذكرة فضية في اتجاه واحد.
25 درهماً إماراتياً للشخص البالغ - تذكرة ذهبية في اتجاه واحد.
الأطفال أقل من 5 سنوات: مجاناً.
الجداف – مركز دبي المالي العالمي – كريك هاربور (TR7)
10 دراهم للشخص الواحد.
الأطفال أقل من سنتين يركبون مجاناً.
عبرة
عبرة هيريتيج البترولية
سوق دبي القديم – بني ياس (CR3)
2 درهم للشخص الواحد / لكل رحلة في اتجاه واحد.
السبخة – الفهيدي (CR4) سي أر 4.
الفهادي – سوق ديرة القديم (CR5) سي أر 5 .
السيف – بني ياس (CR6) سي أر 6 .
السيف – الفهيدي – سوق دبي القديم (CR7) سي أر 7 .
دبي فستيفال سيتي – ميناء خور دبي (CR9) سي أر 9.
الجداف – ميناء خور دبي (CR11) سي أر 11.
محطة الجداف البحرية إلى دبي فيستيفال سيتي (BM2) بي إم2 .
محطة الجداف البحرية إلى دبي فيستيفال سيتي (BM2) بي إم 2.
الوجهة – المراسي – الخليج التجاري (DC2) دي سي 2.
الواجهة – المياه – مراسي – الخليج التجاري – جودلفين – شارع الشيخ زايد (DC2) دي سي 2.
الجداف، حي دبي للتصميم (DC3) دي سي 3 .
شارع الشيخ زايد (ذهاباً وإياباً) (TR6) تي أر 6.
25 درهماً إماراتياً للرحلة/الشخص (الأطفال أقل من سنتين مجاناً).
عبرة تقليدية (كهربائية)
دبي مول/برج بلازا/القصر
68.25 درهم للشخص الواحد لمدة 25 دقيقة.
القرية العالمية
52.5 درهماً إماراتياً لحجز رحلة العبرة بالكامل لكل رحلة لمدة تتراوح من 12 إلى 15 دقيقة.
الفهيدي/بانياس/السيف (ذهاباً وإياباً) (TR10) تي أر 10 .
60 درهماً لمدة 30 دقيقة.
120 درهماً لمدة ساعة.
عبرة تقليدية (آلية)
محطة عبرة بر دبي — محطة عبرة سوق ديرة القديم (CR1) سي أر 1 .
1 درهم لكل راكب / لكل رحلة (نقداً فقط)
محطة عبرة سوق دبي القديم – محطة عبرة السبخة (CR2) سي أر2.
1 درهم لكل راكب / لكل رحلة (نقداً فقط)
(يرجى ملاحظة: المسارات والأسعار عرضة للتغيير. راجع موقع هيئة الطرق والمواصلات للحصول على أي تحديثات)