إلى جانب وفرة سيارات الأجرة التي يمكن طلبها من الشارع أو عبر تطبيقات سيارات الأجرة، توفر دبي شبكة واسعة من الحافلات تغطي جميع أنحاء الإمارة وتمتد إلى الإمارات الأخرى، فضلاً عن نظام مترو يتميز بالدقة العالية في مواعيده. كما ترتبط بعض المناطق بخدمة الترام لتسهيل التنقل.

ولكن قبل ظهور وسائل النقل الحديثة، كانت دبي والإمارات العربية المتحدة معروفة ببحر العرب النقي. ففي الماضي، لم يكن البحر مخصصاً للصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ فحسب، بل كان أيضاً طريقاً تجارياً مهماً، مما جعل المنطقة مركزاً للتجارة والتبادل الثقافي.

ورغم التقدم السريع، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تحافظ على جذورها، كما تشتهر بالعبرات التقليدية التي كانت ولا تزال تنقل الناس من وجهة إلى أخرى.