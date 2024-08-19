استعادة سيارتك المحجوزة في الإمارات ..دليل شامل

سوف تحتاج إلى دفع 300 درهم للإفراج عن سيارتك من موقع الحجز. إذا كانت سيارتك بحاجة إلى نقلها وإرسالها إليك، فسوف تدفع 100 درهم إذا كانت سيارتك خفيفة و600 درهم إذا كانت سيارتك تعتبر ثقيلة. سوف تحتاج أيضاً إلى دفع 15 درهماً مقابل الرسوم الإدارية والأرضية والحراسة لكل يوم حجز. إذا كانت سيارتك بحاجة إلى نقلها بالقارب، فيجب عليك دفع 200 درهم، و1000 درهم إذا كانت ستنقل عبر ناقلة.