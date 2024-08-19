استعادة سيارتك المحجوزة في الإمارات ..دليل شامل
يعتبر حجز المركبة، والذي يتم فرضه عادة مع غرامة كبيرة ونقاط سوداء، من بين العقوبات الأكثر صرامة في الإمارات العربية المتحدة. وبموجبه، يتم حجز المركبات إما في مكان محدد أو في مبنى سكني. وفي كلتا الحالتين، لا يجوز استخدام المركبة خلال هذه الفترة.
وقد يتم فرض العقوبة في حالة ارتكاب مخالفات خطيرة قد تتراوح من تجاوز الإشارات إلى تعديل السيارات لزيادة الضوضاء.
ولاسترداد السيارة بعد سحبها من قبل السلطات، قد تختلف عملية الإفراج من مدينة إلى أخرى. من رسوم الإفراج إلى الأهلية، إليك دليل كامل حول كيفية استعادة سيارتك من الحجز في الإمارات التالية:
أبوظبي
إذا تم حجز سيارتك في أبوظبي، يمكنك إدارة الموقف بسهولة عبر الإنترنت من خلال التسجيل وتسجيل الدخول إلى موقع tamm.abudhabi. يمكنك القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حساب UAE Pass الخاص بك. إذا لم يكن لديك حساب UAE Pass، فيمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "قيادة المركبات والمواصلات".
انقر فوق "الغرامات والمخالفات" على الجانب الأيسر من الصفحة.
اختر "إصدار شهادة فك حجز مركبة".
انقر فوق "إرسال طلب"، حيث يمكنك ملء رخصة القيادة الخاصة بك أو رقم اللوحة.
بمجرد إكمال جميع الخطوات اللازمة، سوف تتلقى تأكيداً عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني.
يمكنك أيضاً طلب حجز سيارتك في منزلك.
قم بتسجيل الدخول إلى tamm.abudhabi.
بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "قيادة المركبات والمواصلات".
انقر فوق "الغرامات والمخالفات" على الجانب الأيسر من الصفحة.
اختر "الحجز الذكي للمركبات"
سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة حيث يتعين عليك ملء معلوماتك مثل اسمك ورقم هاتفك ورقم ملف المرور.
بمجرد إكمالك لجميع الخطوات اللازمة، ستتلقى تأكيداً عبر رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني. ثم سيتم وضع جهاز تتبع ذكي في سيارتك حتى تتمكن السلطات من مراقبة ما إذا كانت السيارة يتم نقلها من الموقع المعلن عنه في النموذج.
بالإضافة إلى هذه الخيارات المتاحة عبر الإنترنت، يمكنك أيضاً الاستعلام لدى شرطة أبوظبي بشأن حالة سيارتك التي تم حجزها. يمكنك إرسال بريد إلكتروني أو الاتصال إذا كنت ترغب في الذهاب إلى موقع الحجز لمعالجة طلبك هناك، وتأكد من التواصل مع السلطات أولاً لضمان فهم الأمر بشكل واضح.
دبي
إذا تم حجز سيارتك في دبي، يمكنك إدارة الموقف عبر الإنترنت أيضاً. كما تقدم شرطة دبي خدمة الحجز الذكي، حيث يمكنك حجز سيارتك في المنزل، طالما أنك دفعت جميع الغرامات المسجلة في ملفك المروري. يمكنك تقديم طلب من خلال موقع شرطة دبي أو تطبيق شرطة دبي.
تطبيق شرطة دبي
اضغط على "الاستعلام عن الغرامات ودفعها".
سيتم طلب منك إدخال تفاصيل لوحة سيارتك مثل الرمز ورقم اللوحة.
قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الترخيص ورقم التذكرة.
إملأ نموذج الطلب.
قم بدفع الرسوم اللازمة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
وسوف تتلقى بعد ذلك رقم المعاملة الخاص بك عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.
موقع شرطة دبي
عند وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "الخدمات المرورية".
اختر 'الحجز الذكي'.
إملأ نموذج الطلب.
قم بدفع الرسوم اللازمة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
وسوف تتلقى بعد ذلك رقم المرجع الخاص بك عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.
يمكنك متابعة حالة طلبك عبر التطبيق بإدخال رقم المعاملة، كما يمكنك إدخال رقم المرجع الخاص بك على الموقع الإلكتروني لمعرفة حالة طلبك.
عند وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "خدمات المرور".
اختر 'الحجز الذكي'.
سيتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى صفحة سيُطلب منك فيها ملء رقم المرجع الخاص بك.
إذا لم يكن الحجز الذكي خياراً متاحاً لك، فيمكنك أيضاً التوجه مباشرةً إلى إدارة المرور في دبي في الطوار 1 لتقديم طلب بشأن الإفراج عن سيارتك المحجوزة. تأكد من ملء نموذج الطلب الخاص بك وإحضار المستندات اللازمة معك لضمان عملية سلسة.
الشارقة
إذا تمت مصادرة سيارتك في الشارقة وأردت استردادها، فعليك زيارة بلدية الشارقة. يمكنك أيضاً تسريع العملية عن طريق استكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت:
قم بزيارة موقع الشارقة الإلكتروني portal.shjmun.gov.ae
في الصفحة الرئيسية، انقر فوق "فك المركبات المحجوزة"
انقر فوق "التقديم على الخدمة"
يمكنك البحث إما عن طريق رقم الهيكل أو رقم اللوحة.
بالنسبة إلى علامة التبويب "لوحة الإمارات"، اختر الإمارة التي صدرت منها لوحتك.
في علامة التبويب "نوع اللوحة"، قم بالتمرير لأسفل في القائمة المنسدلة حيث سترى خيارات مثل "خاص، سيارة أجرة، دراجة نارية، وسائل نقل عام". اختر الخيار المناسب.
انقر فوق "بحث"
سيعرض لك الموقع بعد ذلك تفاصيل حول سيارتك ويمكنك بعد ذلك اتباع التعليمات.
قم بملء نموذج الطلب بالتفاصيل المطلوبة مثل اسمك ورقم هاتفك ورخصة القيادة ورقم اللوحة.
يجب عليك دفع الغرامات الخاصة بك أولاً قبل أن تتمكن من طباعة نموذج الطلب الخاص بك.
بعد طباعة الطلب، يمكنك زيارة إدارة المرور بالشارقة، حيث يمكنك تقديم طلبك للإفراج عن سيارتك من الحجز. إذا كنت مشغولاً ولا تستطيع الذهاب إلى الموقع بنفسك، فيمكنك أيضاً إرسال ممثلك القانوني. يمكنك أنت أو ممثلك القانوني التواصل مع إدارة العمليات والتفتيش وكذلك قسم حجز المركبات بالشارقة، الواقع في المنطقة الصناعية 3.
سوف تحتاج إلى تقديم المستندات الأصلية التي تثبت ملكيتك للمركبة، ثم يمكنك المطالبة برسالة إخلاء سبيل مركبتك، بعد الحصول على موافقة قسم المتابعة بإدارة المرور على الطلب.
إذا كانت المركبة التي تم مصادرتها مسجلة باسم شركة، فيجب على مالك الشركة أو الشريك أو الممثل عنها مراجعة الإدارة.
عجمان
إذا تم حجز سيارتك في عجمان، فيجب عليك اتباع الخطوات التالية لاسترجاعها:
يمكنك تقديم طلب لإصداره عن طريق الذهاب إلى الموقع الإلكتروني ajman.ae.
بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر فوق "دليل الخدمات"
اذهب إلى "دائرة البلدية والتخطيط".
انقر فوق "طلب فك حجز مركبة".
انقر فوق "قدّم الآن"
انقر فوق "البدء في الخدمة"
قم بإدخال المعلومات اللازمة مثل اسمك ورقم هاتفك المحمول ورقم رخصة القيادة.
بمجرد تقديم طلبك، سوف تتلقى تأكيداً ما إذا كانت المعاملة تمت الموافقة عليها أو رفضها.
قم بدفع الرسوم المطلوبة، وتعتمد الرسوم على نوع المخالفة المرتكبة.
سوف تتلقى بعد ذلك شهادة الإفراج عن سيارتك المحجوزة.
استلم سيارتك من مركز خدمة حجز المركبات.
الأهلية
يحق للمواطنين والمقيمين والسياح في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من هذه الخدمة، كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من هذه الخدمة.
المتطلبات
أبوظبي
سيتوجب عليك تقديم رخصة القيادة الأصلية الخاصة بك، وبطاقة الهوية الإماراتية، وتسجيل السيارة.
دبي
يجب عليك تقديم بطاقة الهوية الإماراتية، ورخصة القيادة، ورقم لوحة المركبة، ورقم ملف المرور، ورقم المخالفة المرورية.
الشارقة
قم بتقديم بطاقة تسجيل سيارتك أو شهادة الحيازة أو شهادة التصدير أو بطاقة الجمارك إلى السلطات. كما يتعين عليك إحضار بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول. إذا كنت ترسل ممثلاً أو وكيلاً، فتأكد من حصوله على توكيل موثق حسب الأصول.
عجمان
سيتوجب عليك تقديم نسخة من ملكية السيارة أو أوراق حيازة السيارة أو تصديرها أو بيانات السيارة من هيئة المرور. إذا كانت السيارة بدون ملكية، فيجب عليك تقديم خطاب إدارة المرور. إذا كنت سائحاً وتم حجز سيارتك، فستحتاج إلى تقديم جواز سفرك أو رخصتك التجارية.
الرسوم
أبوظبي
تعتمد التكلفة على نوع المخالفة التي ارتكبتها والتي أدت إلى حجز سيارتك. ستحتاج إلى تقديم طلب خدمة لمعرفة المبلغ الذي يتعين عليك دفعه. بمجرد دفع الرسوم وفقاً لذلك، ستتلقى إيصالاً بـ "رسوم حجز السيارة".
إذا اخترت حجز سيارتك في المنزل، فلن تحتاج سوى إلى دفع 15 درهماً إماراتياً يومياً مقابل هذه الخدمة. وقد يُطلب منك أيضاً دفع المزيد، حسب نوع المخالفة المرتكبة.
دبي
سوف تحتاج إلى دفع 400 درهم رسوم الخدمة. كما تحتاج إلى دفع 20 درهم رسوم المعرفة والابتكار. إذا طلبت المزيد من الوقت، فيجب عليك دفع 100 درهم عن كل شهر إضافي كانت سيارتك فيه في الحجز.
الشارقة
سوف تحتاج إلى دفع 100 درهم مقابل شهادات الإفراج عن سيارتك المصادرة. إذا لم تستلم سيارتك خلال فترة الحجز، فسوف تضطر إلى دفع 50 درهماً رسوم تخزين.
عجمان
سوف تحتاج إلى دفع 300 درهم للإفراج عن سيارتك من موقع الحجز. إذا كانت سيارتك بحاجة إلى نقلها وإرسالها إليك، فسوف تدفع 100 درهم إذا كانت سيارتك خفيفة و600 درهم إذا كانت سيارتك تعتبر ثقيلة. سوف تحتاج أيضاً إلى دفع 15 درهماً مقابل الرسوم الإدارية والأرضية والحراسة لكل يوم حجز. إذا كانت سيارتك بحاجة إلى نقلها بالقارب، فيجب عليك دفع 200 درهم، و1000 درهم إذا كانت ستنقل عبر ناقلة.