استرداد رسوم الخدمات الحكومية بسهولة في الإمارات

يعتمد العديد من المقيمين في دولة الإمارات على وزارة الخارجية لتصديق وثائقهم، وخاصة عند التقدم للوظائف أو تغيير الوظيفة، ونظراً لأن معظم الشركات في الدولة تتطلب مستندات موثقة، فإن التصديق على الوثائق والشهادات يعد هو الخدمة ذات الطلب الأعلى في وزارة الخارجية.