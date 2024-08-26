استرداد رسوم الخدمات الحكومية بسهولة في الإمارات
قد يبدو أن طلب استرداد الأموال مقابل خدمات حكومية أومبلغ دفع عن طريق الخطأ أمراً معقداً، ولكن في الإمارات ، لا داعي للقلق لأن العملية واضحة وبسيطة، حيث توفر الجهات الحكومية في الدولة خدمات الاسترداد التلقائي، مما يجعل العملية سهلة وسلسة.
إذا كنت قد دفعت رسوم خدمة حكومية أو غرامة عن طريق الخطأ - ربما انتهى بك الأمر بدفع مبلغ مضاعف أو دفع مبلغ أعلى من اللازم - فيمكنك بسهولة اتباع بعض الخطوات الواضحة لاستعادة أموالك.
فيما يلي دليل مبسط لمساعدتك خلال العملية والتأكد من حصولك على جميع المعلومات التي تحتاجها لتجربة استرداد سلسة.
وزارة الخارجية
يعتمد العديد من المقيمين في دولة الإمارات على وزارة الخارجية لتصديق وثائقهم، وخاصة عند التقدم للوظائف أو تغيير الوظيفة، ونظراً لأن معظم الشركات في الدولة تتطلب مستندات موثقة، فإن التصديق على الوثائق والشهادات يعد هو الخدمة ذات الطلب الأعلى في وزارة الخارجية.
إذا قمت بدفع مبلغ زائد مقابل هذه الخدمة عن طريق الخطأ، يمكنك طلب استرداد المبلغ من خلال التالي:
اتجه إلى موقع وزارة الخارجية mofa.gov.ae، ثم انقر على "الخدمات"
إملأ نموذج الطلب
انتقل إلى "موضوع الدعم"
في مربع "تفاصيل الدعم"، اكتب تفاصيل طلبك
قم بتحميل المستندات المطلوبة
سوف تتلقى بعد ذلك رسالة نصية قصيرة أو بريداً إلكترونياً من الوزارة لإعلامك بحالة طلبك
بمجرد الموافقة على طلبك، سيتم إضافة المبلغ المسترد إلى حسابك البنكي خلال خمسة أيام عمل.
وبالمثل، إذا طلبت تصديق مستنداتك أو شهاداتك وتم رفض طلبك، فستقوم الوزارة تلقائياً بإرجاع المبلغ الذي دفعته مقابل الخدمة.
وزارة العدل
تقدم وزارة العدل في الدولة عدة خدمات مثل طلبات تجديد جوازات السفر وتجديد الإقامة، وتصديق المحررات الرسمية، وطلبات استرداد فرق الغرامات، وطلبات استرداد الأمانات والوثائق، وطلبات إيداع الأموال أو الأغراض الثمينة. إذا ارتكبت خطأ أثناء الدفع مقابل أي من هذه الخدمات، يمكنك التقدم بطلب استرداد الأموال من خلال التالي:
اتجه إلى بوابة استرداد الأموال على الرابط التالي:fund.adib.ae/app/moj/portal/login.
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب باستخدام بريدك الإلكتروني
انقر فوق "طلب جديد"
أدخل رقم URN تأكد من المعاملة لبدء عملية استرداد الأموال
سيتم معالجة طلبك لاسترداد المبلغ فقط بعد توفير جميع المتطلبات مثل رقم URN الخاص بك وتفاصيل حسابك المصرفي الكاملة مثل اسم الحساب ورقم الحساب ورقم آيبان.
وزارة المالية
بالنسبة لوزارة المالية، يتعين عليك تقديم طلب عبر الإنترنت وسيتم مراجعة طلبك ومعالجته بسرعة في حالة الموافقة عليه.
اتجه إلى https://mof.gov.ae/
انقر على "طلب استرداد الرسوم" ثم اختر "إدارة النزاع"
قم بملء نموذج الطلب عبر الإنترنت ثم انقر فوق "إرسال"
سيُطلب منك بعد ذلك إرفاق المتطلبات حتى تتم مراجعة طلبك
في حال تمت الموافقة على طلبك، تقوم وزارة المالية بإرجاع المبلغ إلى حسابك عن طريق التحويل البنكي خلال خمسة أيام عمل.
وزارة الموارد البشرية والتوطين
اتجه إلى رابط خدمة استرجاع المبالغ المالية تلقائياً من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية.
قم بتقديم طلب استرداد المبلغ من خلال نظام الاسترداد التلقائي.
قم بإرفاق المستندات المطلوبة. إذا كانت المتطلبات غير مكتملة فسيتم إرسال طلبك إليك مرة أخرى، مع إخطار بالمستندات الناقصة والتي تحتاج إلى تقديمها.
بمجرد الموافقة على طلبك، سيتم إضافة المبلغ المسترد إلى حسابك البنكي خلال خمسة أيام عمل.
المتطلبات
لكي تتم معالجة طلب استرداد الأموال الخاص بك بسلاسة من قبل وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، عليك تحميل المستندات التالية:
إيصال الدفع
نسخة من المعاملة
كشف حساب البنك الخاص بك مع إبراز المعاملة المطلوبة.
خطاب من البنك يوضح رقم آيبان ورمز SWIFT.
خدمات الصحة في الإمارات
توفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين. إذا كنت بحاجة إلى طلب استرداد أموال تم دفعها للعلاج أو لرسوم فحص اللياقة الطبية للحصول على تأشيرة إقامة أو لرسوم فحص اللياقة قبل التوظيف أو قبل الجامعة، فإليك كيفية تقديم الطلب:
اتجه إلى موقع خدمات الإمارات الصحية، ثم اختر "الخدمات".
عند توجيهك إلى صفحة "نظام استرداد الأموال الإلكتروني"، انقر على "انقر هنا".
قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
إذا كنت مستخدم للمرة الأولى، انقر فوق "ليس لدي حساب".
قم بالتسجيل وملئ كافة المعلومات المطلوبة.
المستندات المطلوبة لاسترداد الرسوم المتعلقة بالعلاج
خطاب من المستشفى يوضح سبب الاسترداد
الهوية الإماراتية
إيصال الدفع
خطاب آيبان رسمي (تفاصيل الحساب البنكي)
وثائق داعمة أخرى
المستندات المطلوبة لـ "استرداد رسوم فحص اللياقة الطبية للحصول على تأشيرة الإقامة"
إيصال الدفع
خطاب إلغاء من مركز الفحص الطبي
تفاصيل الحساب البنكي للمتقدم أو الراعي
المستندات المطلوبة لاسترداد رسوم فحص اللياقة البدنية قبل التوظيف أو قبل الجامعة
المستندات المطلوبة لاسترداد رسوم البطاقة الصحية
إيصال الدفع
خطاب الإلغاء
تفاصيل الحساب البنكي للمتقدم أو الكفيل
دبي
إذا كنت مقيماً في دبي، فيمكنك طلب استرداد المبالغ المستحقة عن الغرامات أو الرسوم من خلال موقع بلدية دبي.
انقر على "الخدمات"
اختر "الخدمات الحكومية"
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية/ الهوية الرقمية
بطاقة الهوية الإماراتية والهوية الرقمية
قم بإدخال تفاصيلك كاملة
انقر فوق "استرداد الغرامات أو الرسوم المدفوعة بالفعل"
المتطلبات
خطاب طلب استرداد المبلغ متضمناً الاسم باللغتين العربية والإنجليزية ورقم هاتفك ورقم آيبان الخاص بك
نسخة من إيصال الدفع
سيتم إرسال رد بلدية دبي إليك (موافقة/رفض) عبر الرسائل النصية القصيرة خلال 3 أيام عمل من تاريخ رد الإدارة المعنية.
في حال تمت الموافقة على طلبك، سيتم تحويل المبلغ إلى حسابك في الأسبوع الأول من الشهر التالي.
أبوظبي
خدمة "طلب استرداد الرسوم والمبالغ" تتيح للمقيمين في أبوظبي طلب استرداد المبالغ المدفوعة مقابل معاملات غير صحيحة أو غير مكتملة. إذا قمت بدفع مبلغ زائد عن طريق الخطأ مقابل رسوم خدمة حكومية أو غرامة، يمكنك بسهولة طلب استرداد المبالغ المدفوعة من خلال العملية التالية:
قم بزيارة tamm.abudhabi
انقر على "إدارة الأعمال" ثم اختر "دعم الأعمال"
انقر على "استرداد الرسوم والمبالغ"
المتطلبات
رقم آيبان مع اسم البنك واسم الفرع الخاص بك
نسخة من إيصالك برقم الإيصال
رقم هاتفك
إذا رغبت الشركة في تحويل المبلغ المسترد إلى حساب عميل آخر، فسوف يُطلب منها تقديم "شهادة لمن يهمه الأمر"
بمجرد تحميل كافة المتطلبات، ستتلقى رسالة موافقة على استرداد المبلغ، يمكنك بعد ذلك توقع تحويل المبلغ المسترد إلى حسابك المصرفي خلال خمسة أيام عمل.