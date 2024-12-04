استرداد تذاكر السينما وإعادة جدولة الحجوزات في الإمارات
هل سبق لك أن واجهت التزاماً بالعمل في اللحظة الأخيرة بعد حجز تذاكر لحضور فيلم طال انتظاره؟ هذا الموقف ليس نادراً. ومع ذلك، هناك حل لمحبي السينما في الإمارات العربية المتحدة.
هناك أربع دور سينما رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة - ريل سينما وفوكس وروكسي ونوفو - والتي تعرض أفلاماً متنوعة في جميع أنحاء البلاد.
بعض دور السينما تعيد قيمة التذاكر نقداً، والبعض الآخر يعيدها على شكل رصيد وقسائم هدايا.
فيما يلي دليل لاسترداد الأموال وإعادة جدولة الحجوزات في دور السينما في جميع أنحاء البلاد.
ريل سينما
يمكن لعشاق السينما في دبي حجز تذاكرهم من خلال شركة ريل سينما التي تقدم عروضاً في ثلاثة مواقع في الإمارة: دبي مول، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع.
كيفية استبدال التذاكر أو تغيير التوقيت؟
يمكن للعملاء تعديل حجوزاتهم بزيارة دار السينما التي تم حجز التذاكر منها مباشرة. ومع ذلك، لا يمكن إجراء التعديلات إلا وفقاً لتوافر المقعد أو موعد العرض الذي يرغب العميل في تعديل حجزه إليه.
يجب إجراء التعديلات في شباك التذاكر قبل ساعتين على الأقل من موعد العرض المحدد للفيلم. ولا يمكن تنفيذ أي تغييرات بعد بدء الفيلم المحجوز في الأصل.
"جميع التذاكر ورسوم الحجز غير قابلة للاسترداد. من المهم أن نلفت الانتباه إلى أن التذاكر التي تم حجزها باستخدام بطاقة بنكية يمكن إعادة جدولتها فقط."
هل يمكن استرجاع تذاكر السينما؟
في حالة الحاجة إلى إلغاء تذاكر السينما وطلب العملاء استرداد الأموال، تتيح ريل سينما هذا الخيار لرواد السينما. تعيد السينما قيمة التذاكر في شكل قسيمة هدايا ريل سينما. ويمكن القيام بذلك بغض النظر عن البطاقة البنكية. كما سيحصل العملاء على خصم قدره 5 دراهم من مبلغ الاسترداد.
فوكس
تقدم سينما فوكس عروضاً للمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في مواقع مختلفة.
"تشمل هذه المواقع: أبوظبي مول، الحمرا مول في رأس الخيمة، الجيمي مول، برجمان، سيتي سنتر عجمان، سيتي سنتر الزاهية، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر الفجيرة، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر الشارقة، سيتي سنتر الشندغة، دبي فستيفال سيتي مول، جاليريا مول دبي-مونلايت، فندق كمبينسكي في مول الإمارات، ميجا بليكس (سيني بلكس جراند حياة)، مول الإمارات، ميركاتو، نخيل مول، نيشن تاورز، ريم مول، جاليريا جزيرة المارية، وافي مول في وافي سيتي، وياس مول."
كيفية استبدال التذاكر أو تغيير التوقيت؟
بالنسبة للعملاء الراغبين في تغيير مواعيد تذاكرهم عبر فوكس، فقد أتاحت السينما لهم إمكانية القيام بذلك عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الخاص بهم قبل 30 دقيقة على الأقل من موعد الحجز المقرر.
من المهم أن تتذكر أن التذاكر التي تم شراؤها من خلال أي بطاقات بنكية غير قابلة للاسترداد وغير قابلة للتحويل.
في حالة وجود أي عروض ترويجية أو عروض خاصة في فوكس، فلن يتمكن العملاء من إعادة جدولة تذاكرهم.
تعتبر عمليات الاستبدال صالحة فقط على عمليات شراء التذاكر عبر الإنترنت التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق فوكس.
هل يمكن استرجاع تذاكر السينما؟
"لا تقوم سينما فوكس بإصدار استرداد نقدي، وتُقدم الاسترداد فقط عبر رصيد فوكس. رصيد فوكس واحد يعادل درهماً واحداً."
يمكن استخدام رصيد فوكس في أي عمليات شراء مستقبلية ولا يمكن استبداله نقداً.
لا يمكن إلغاء الحجز أو تغييره في الحالات التالية:
قبل بدء الفيلم بـ 30 دقيقة.
إذا تم جمع التذاكر في مركز الخدمة أو تم مسحها ضوئياً.
إذا تم شراء التذاكر بخصم من البنوك أو عروض الاتصالات.
لا يمكن استرداد التذاكر أو استبدالها في مركز الخدمة.
لا يمكن استرداد قيمة التذاكر التي تم تفعيل عمليات شراء الأطعمة والمشروبات فيها أو إعادة جدولتها.
الأهلية
لا يمكن إجراء استرداد الأموال إلا إذا تم إجراء الحجز من خلال الحسابات المسجلة.
يكون الائتمان صالحاً لمدة 90 يوماً من تاريخ الإيداع. بعد ثلاثة أشهر، سينتهي الائتمان تلقائياً.
لا يمكن استخدام رصيد فوكس إلا عبر الإنترنت.
نوفو
تعرض دور السينما نوفو الأفلام في عدة مواقع في الإمارات العربية المتحدة، وهي: مركز صحارى، وميجا مول، ومنار مول، وباس مول، ومركز البحيرة، ودراجون مارت.
كيفية استبدال التذاكر أو تغيير التوقيت؟
يمكن إعادة جدولة التذاكر المحجوزة حسب توفر المقاعد. ويمكن القيام بذلك فقط في شباك التذاكر في دار السينما التي تم حجز التذاكر فيها.
يتعين على العملاء التأكد من إجراء التغييرات في شباك التذاكر قبل ساعتين على الأقل من موعد عرض الفيلم الأصلي. ولا يمكن إجراء أي تغييرات بعد بدء عرض الفيلم.
هل يمكن استرجاع تذاكر السينما؟
لا تقوم شركة نوفو بإعادة قيمة التذاكر تحت أي ظرف من الظروف. ووفقاً لموقع السينما على الإنترنت، فإن "جميع التذاكر المباعة غير قابلة للإرجاع أو الاسترداد، حتى إذا لم تستلم تذاكرك أو تصل لمشاهدة الفيلم".
روكسي
تقع دور عرض روكسي سينما في مختلف أنحاء دبي في مواقع مثل دبي هيلز، الخوانيج، سيتي ووك، ذا بيتش، بوكس بارك، جاليريا مول البرشاء.
كيفية استبدال التذاكر أو تغيير التوقيت؟
لا تقبل روكسي أي إعادة للأموال بعد تأكيد الحجز ودفعه. "لن يُسمح بأي إلغاء أو استرداد للأموال تحت أي ظرف من الظروف.
حتى في الحالات التي لا يحضر فيها العملاء لحضور الفيلم أو لا يحصلون على تذاكرهم، فلن يتم استرداد قيمة التذاكر لأنها غير قابلة للإرجاع أو الاسترداد.
هل يمكن استرجاع تذاكر السينما؟
يمكن استرداد قيمة التذاكر من شباك التذاكر في دار السينما التي تم حجز التذاكر فيها في الأصل. ويعتمد ذلك على توافر المقاعد.
يجب إجراء التغييرات في شباك التذاكر قبل ساعتين على الأقل من موعد عرض الفيلم الأصلي. لا يمكن إجراء أي تغييرات بعد بدء عرض الفيلم الأصلي.