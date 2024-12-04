استرداد تذاكر السينما وإعادة جدولة الحجوزات في الإمارات

يمكن للعملاء تعديل حجوزاتهم بزيارة دار السينما التي تم حجز التذاكر منها مباشرة. ومع ذلك، لا يمكن إجراء التعديلات إلا وفقاً لتوافر المقعد أو موعد العرض الذي يرغب العميل في تعديل حجزه إليه.

يجب إجراء التعديلات في شباك التذاكر قبل ساعتين على الأقل من موعد العرض المحدد للفيلم. ولا يمكن تنفيذ أي تغييرات بعد بدء الفيلم المحجوز في الأصل.

"جميع التذاكر ورسوم الحجز غير قابلة للاسترداد. من المهم أن نلفت الانتباه إلى أن التذاكر التي تم حجزها باستخدام بطاقة بنكية يمكن إعادة جدولتها فقط."

هل يمكن استرجاع تذاكر السينما؟