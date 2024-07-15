استئجار عقار في دبي: الخطوات والمستندات اللازمة

وبالنسبة للوافدين المقيمين في دبي، يعد برنامج "إيجاري" من مؤسسة التنظيم العقاري بمثابة وسيلة مثالية لمعرفة قوانين الإمارة لكل من الملاك والمستأجرين، كما يعد هذا البرنامج أيضاً منصة إلكترونية حيث يتعين على الملاك والمستأجرين التسجيل بعد التوصل إلى اتفاق.

ويغطي القانون رقم 26 لسنة 2007، والمعروف باسم "قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي"، جميع القوانين والحقوق المتعلقة بعقود الإيجار وجميع العقارات المؤجرة، وتعتبر أماكن الإقامة والعقارات الفندقية التي توفرها الشركات للموظفين هي الاستثناء الوحيد لهذا القانون.