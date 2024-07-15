استئجار عقار في دبي: الخطوات والمستندات اللازمة
عندما يتعلق الأمر بالعقارات، فإن دبي لا تتراجع، حيث يشهد سوق العقارات فيها توسعاً مستمراً، وبالنسبة لأولئك الذين قد لا يتمكنون من شراء عقار لأغراض التأجير، فإن الإيجار هو الخيار المتاح دائماً.
وبالنسبة للوافدين المقيمين في دبي، يعد برنامج "إيجاري" من مؤسسة التنظيم العقاري بمثابة وسيلة مثالية لمعرفة قوانين الإمارة لكل من الملاك والمستأجرين، كما يعد هذا البرنامج أيضاً منصة إلكترونية حيث يتعين على الملاك والمستأجرين التسجيل بعد التوصل إلى اتفاق.
ويغطي القانون رقم 26 لسنة 2007، والمعروف باسم "قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي"، جميع القوانين والحقوق المتعلقة بعقود الإيجار وجميع العقارات المؤجرة، وتعتبر أماكن الإقامة والعقارات الفندقية التي توفرها الشركات للموظفين هي الاستثناء الوحيد لهذا القانون.
من المستندات المطلوبة إلى القوانين الحاسمة، إليك دليل لتأجير العقارات في دبي.
المستندات المطلوبة
بعد العثور على شقة أو فيلا مناسبة، يجب على المستأجرين التأكد من إبقاء المستندات التالية محدثة وفي متناول اليد في جميع الأوقات.
صورة جواز السفر
نسخة من تأشيرة الإقامة
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
شيك بقيمة 5% من إجمالي الإيجار السنوي
للحصول على عقد الإيجار، يجب على المقيمين تقديم عدة مستندات إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وهذا يجعل عقد الإيجار ملزماً لكل من المالك والمستأجر. كما أنه ضروري لأنه يرتبط بخدمات المرافق، والتي تشمل خدمات المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
صورة جواز السفر
نسخة من تأشيرة الإقامة
نسخة من الهوية الإماراتية
إثبات دفع مبلغ التأمين
يعد تحديد مدة عقد الإيجار أمراً بالغ الأهمية للاتفاقية، لأنه بدون ذلك قد يصبح من الصعب إثبات المدة المزعومة في حالة حدوث أي نزاع.
بعد تأمين عقد الإيجار، يجب على المستأجرين التسجيل في نظام "إيجاري"، وهذه هي المستندات المطلوبة للقيام بذلك:
وثيقة العقد الأصلية
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
إثبات دفع وديعة التأمين والشيكات
نسخ من جواز سفر المالك والمستأجر
نسخة من شهادة ملكية المالك للوحدة
نسخة من تأشيرة الإقامة
رقم الوحدة (9 أرقام) المسجل لدى هيئة كهرباء ومياه دبي.
عند استئجار سكن في دبي، من المهم أيضاً التسجيل لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. إليك ما هو مطلوب لفتح اتصال جديد بهيئة كهرباء ومياه دبي.
رقم مقر هيئة كهرباء ومياه دبي
رقم إيجاري
نسخة من جواز سفر المالك
نسخة من جواز سفر المستأجر وبطاقة الهوية الإماراتية
استمارة هيئة كهرباء ومياه دبي
دفع وديعة التأمين
أشياء مهمة
في حديثها إلى صحيفة الخليج تايمز ، أكدت "كليمنتينا كونجسلوند"، مديرة العملاء الأولى في شركة (Exclusive Links Real Estate)، النقاط التالية التي يجب مراعاتها عند استئجار عقار:
تأكد من أن الوكيل الذي تتعامل معه مسجل في مؤسسة التنظيم العقاري. قم بتنزيل تطبيق (DubaiRest) وتحقق من الوكلاء والوكالات هناك.
قم بتسليم الشيكات أو النقود فقط عند حصولك على إيصال به كافة التفاصيل الخاصة بالشركة. إذا لم تكن متأكدا، اذهب إلى مكتب الشركة وقم بالدفع هناك.
عمولة الوكالة هي 5 بالمائة + ضريبة القيمة المضافة. مبلغ التأمين هو 5 في المائة للوحدات غير المفروشة و 10 في المائة للوحدات المفروشة.
عند تسليم العقار، اطلب من الوكيل تقرير التسليم حيث يتم كتابة كل شيء والتقاط الصور لإثبات حالة الوحدة.
أسعار الإيجار
يتوفر للمستأجرين في دبي خيار الدفع لأصحاب العقارات إما من خلال دفعة واحدة أو دفعات متعددة.
بالنسبة لأولئك الذين استعانوا بالوكلاء كوسطاء، فإنهم غالباً ما يطلبون عمولة تصل إلى 5 في المائة من إجمالي مبلغ الإيجار.
وفقاً لقانون مؤسسة التنظيم العقاري، يمكن لأصحاب العقارات زيادة الإيجار بنسبة 5 في المائة إذا كان الإيجار الحالي أقل بنسبة 11 إلى 20 في المائة من متوسط الإيجار في دبي. يمكنهم أيضاً زيادة الإيجار عند تجديد عقد الإيجار.
ومن ناحية أخرى، يتعين على المستأجرين الدفع في الموعد المتفق عليه. إذا لم يتم تحديد التاريخ، فيمكنهم دفع الإيجار السنوي مقدماً على أربعة أقساط.
يتم دفع رسوم السكن لبلدية دبي، وتحسب بواقع 5% من رسوم الإيجار السنوي. وتضاف هذه الدفعات إلى فواتير الكهرباء والماء الشهرية.
يتم حل أي نزاعات قد تحدث بين المالك والمستأجر من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
استلام طلب الإخلاء
قد يتم طرد المستأجرين من العقار للأسباب التالية:
إذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار خلال 30 يوماً من فترة الإخطار، يجوز للمالك طلب الإخلاء.
إذا استخدم المستأجر العقار في أي شيء آخر غير الغرض المخصص له، يجوز طلب الإخلاء.
إذا كان العقار يحتاج إلى أي تجديد، يجوز للمالك إخلاء المستأجر. يجب الموافقة على هذا القرار أولاً من قبل بلدية دبي.
إذا قام المستأجر بأي أنشطة غير قانونية في العقار أو ألحق الضرر بالمكان، يجوز إخلاؤه.