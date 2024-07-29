استئجار سيارة في دبي: شروط ومتطلبات

على الرغم من أن وسائل النقل العام في دبي مريحة وفعالة، إلا أن معظم السياح ما زالوا يختارون القيادة حول المدينة بسيارة مستأجرة، حيث يتيح استئجار سيارة للسياح المزيد من الحرية لاستكشاف المدينة دون متاعب التنقل العام لمسافات طويلة.

وفي الوقت نفسه، قد يجد سكان دبي، وخاصة أولئك الذين انتقلوا للتو إلى الإمارة، أن استئجار سيارة أكثر ملاءمة لأنهم يحتاجون فقط إلى الدفع مقابل المدة التي يحتاجونها لاستخدام السيارة، دون تحمل عبء الالتزامات المالية طويلة الأجل.

إذا كنت ترغب في استكشاف المدينة بدون أي متاعب وبدون الالتزام المالي بشراء سيارة، فإليك دليلك: