استئجار سيارة في دبي: شروط ومتطلبات
على الرغم من أن وسائل النقل العام في دبي مريحة وفعالة، إلا أن معظم السياح ما زالوا يختارون القيادة حول المدينة بسيارة مستأجرة، حيث يتيح استئجار سيارة للسياح المزيد من الحرية لاستكشاف المدينة دون متاعب التنقل العام لمسافات طويلة.
وفي الوقت نفسه، قد يجد سكان دبي، وخاصة أولئك الذين انتقلوا للتو إلى الإمارة، أن استئجار سيارة أكثر ملاءمة لأنهم يحتاجون فقط إلى الدفع مقابل المدة التي يحتاجونها لاستخدام السيارة، دون تحمل عبء الالتزامات المالية طويلة الأجل.
إذا كنت ترغب في استكشاف المدينة بدون أي متاعب وبدون الالتزام المالي بشراء سيارة، فإليك دليلك:
متطلبات
يحتاج المغتربون في دبي فقط إلى تقديم رخصة قيادة صالحة في دبي لاستئجار سيارة، تطلب شركات تأجير السيارات في الإمارة أيضاً من المقيمين تقديم بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة من جوازات سفرهم.
يتعين على السائحين الذين يرغبون في استئجار سيارة في الإمارة تقديم جواز سفرهم الأصلي وتفاصيل تأشيرة الزيارة ورخصة القيادة الأصلية من وطنهم، طالما أن الرخصة صادرة من دول معترف بها من قبل الإمارة. ومع ذلك، يتعين عليهم تقديم رخصة قيادة دولية إذا كانت رخصتهم ليست من إحدى الدول المعترف بها في دبي.
طرق استئجار سيارة
هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها للسياح والمقيمين استئجار سيارة في دبي. إذا كنت تبحث عن تأجير سيارات لفترة قصيرة، فإن خدمة التأجير الذكية المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، تتيح لك استئجار سيارة بالدقيقة، يومياً، أسبوعياً، أو شهرياً. كما أنها لا تتطلب دفع وديعة، مما يسهل عليك استئجار سيارة.
تطبيقات التأجير الذكية
وقد أبرمت هيئة الطرق والمواصلات شراكة مع تطبيقات ekar وUdrive لهذه المبادرة. إليك كيفية استئجار سيارة عبر تطبيق ekar:
قم بالتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك.
قم بإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي تم إرساله إليك لتفعيل حسابك.
اضغط على "التسليم المجدول" إذا كنت ترغب في تسليم السيارة إلى موقعك.
اضغط على "الحجز الفوري - في أي وقت وفي أي مكان" لتحديد موقع السيارة المتوقفة في مواقف السيارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.
ستتلقى بعد ذلك فاتورتك على رقم هاتفك المسجل أو بريدك الإلكتروني.
الدفع عن طريق تحميل تفاصيل بطاقتك الائتمانية.
افتح باب السيارة من خلال النقر على خيار فتح القفل في التطبيق.
أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN) في الجهاز المثبت في السيارة لتشغيل المحرك.
وفي الوقت نفسه، إليك كيفية استئجار سيارة من خلال تطبيق Udrive:
قم بالتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في تطبيق Udrive.
في الصفحة الرئيسية للتطبيق، يمكنك اختيار سيارة على الخريطة. تُظهر الخريطة سيارات مختلفة في مواقع مختلفة، لذا يمكنك أن تقرر حسب تفضيلاتك وميزانيتك.
اضغط على "احجز الآن" لحجز السيارة لمدة 15 دقيقة.
الدفع عن طريق تحميل تفاصيل بطاقتك الائتمانية.
قم بقبول الشروط والأحكام.
اضغط على "التمرير لفتح القفل" حتى تتمكن من فتح قفل السيارة.
ستجد المفاتيح داخل السيارة ولكنها لن تبدأ إلا إذا قمت بالنقر على "القيادة الآن".
هناك أيضًا خدمات تأجير ذكية أخرى إلى جانب التطبيقات الشريكة لهيئة الطرق والمواصلات. على سبيل المثال، يمكنك الاستئجار من تطبيق Yango Drive من خلال اتباع الخطوات التالية:
قم بالتسجيل باستخدام رقم هاتفك.
قم بإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي تم إرساله إليك لتفعيل حسابك.
بمجرد وصولك إلى لوحة القيادة، انقر فوق "استئجار سيارة".
املأ موقعك.
قم بإدخال التواريخ التي ترغب في استئجار السيارة فيها وإعادتها.
اضغط على "بحث".
انقر فوق "اختيار" بمجرد اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتك.
اضغط على "احجز الآن"
اضغط على "سائح أم مقيم في الإمارات؟" واختر وفقاً لذلك.
لديك خيار استلام السيارة أو تسليمها إلى موقعك.
الدفع عن طريق تحميل تفاصيل بطاقتك الائتمانية.
وبالمثل، يمكنك أيضاً استئجار سيارة من كريم. يوفر تطبيق التأجير الذكي أيضاً خدمات تأجير السيارات طويلة الأجل دون دفع وديعة. تحتاج ببساطة إلى:
تسجيل الدخول أو التسجيل في التطبيق.
اضغط على "تأجير السيارات".
اضغط على "المدى الطويل".
اختر خيار "التسليم".
اضغط على "تحديد تاريخ البدء".
اختر السيارة التي تريد استئجارها.
اضغط على "متابعة الحجز".
املأ عنوان التسليم الخاص بك.
اضغط على "حجز السيارة".
قم بتسوية الرسوم باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بك.
ستتلقى بعد ذلك فاتورة عبر بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المسجل.
شركات تأجير السيارات
يمكن للمقيمين والسياح في دبي أيضاً استئجار سيارة من خلال زيارة شركات تأجير السيارات. هناك العديد من خيارات تأجير السيارات في دبي، وشركة سبيدي درايف هي إحدى شركات تأجير السيارات. مع وجود أكثر من 50 موقعاً في جميع أنحاء الإمارة، أصبح استئجار سيارة من الشركة أمراً سهلاً:
انتقل إلى الموقع الذي تختاره.
تقديم تفاصيل جواز السفر والتأشيرة.
قم بتقديم رخصة القيادة الأصلية الخاصة بك أو رخصة القيادة الدولية الخاصة بك.
ادفع الرسوم.
يمكنك أيضاً التحدث إلى وكلاء الدردشة المباشرة من خلال زيارة موقعهم على الويب. لا يسمح لك موقع الويب بحجز سيارة، لذا سيناقش وكلاء الدردشة المباشرة شروط تأجير السيارة معك عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المكالمة الهاتفية. يمكنك إما استلام السيارة من الموقع الذي تختاره أو تسليمها إلى موقعك مقابل 50 درهماً.
وبالمثل، يمكنك أيضاً الاستئجار من شركة Hertz، وهي سلسلة دولية لتأجير السيارات تقدم خدمة عملاء على مدار 24 ساعة ولديها 12 موقعاً في الإمارة. إليك كيفية استئجار سيارة من الشركة:
انتقل إلى موقع هيرتز.
املأ موقع الالتقاط.
انقر إما على "الاستلام من المستودع" أو "التوصيل إليّ"
انقر فوق "البحث عن مركبة"
سيتم توجيهك بعد ذلك إلى لوحة القيادة التي تحتوي على خيارات السيارة.
اختر السيارة التي ترغب في استئجارها.
ادفع وفقا لذلك.
يمكنك أيضاً الاستئجار من شركة Avis. تمتلك شركة تأجير السيارات أكشاكاً في مباني الركاب 1 و2 و3 في مطار دبي الدولي (DXB)، مما يجعل استئجار سيارة أكثر ملاءمة خاصة للسياح. إليك كيفية استئجار سيارة من شركة تأجير السيارات:
انتقل إلى موقع آيفيس.
قم بملء المعلومات مثل الموقع والتاريخ.
اختر السيارة التي ترغب في استئجارها.
ادفع الرسوم.
رسوم
ستعتمد الرسوم على شركة تأجير السيارات التي تختارها، ونوع السيارة التي تستأجرها، ومدة استئجار السيارة. تفرض معظم شركات التأجير في دبي رسوماً على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.
جدارة - أهلية
إذا كنت مقيماً في دبي ولديك رخصة قيادة سارية المفعول في دبي، فأنت مؤهل لاستئجار سيارة في الإمارة.
إذا كنت سائحاً من دول مجلس التعاون الخليجي، فيمكنك استئجار سيارة في دبي باستخدام الرخصة الصادرة من بلدك الأصلي.
وبالمثل، يمكنك بسهولة استئجار سيارة طالما أن تصريح القيادة الخاص بك صادر من إحدى الدول التالية:
أستراليا
النمسا
بلجيكا
كندا
الدنمارك
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
أيرلندا
إيطاليا
اليابان
كوريا الجنوبية
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومانيا
جنوب أفريقيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
بالنسبة للسياح والمقيمين من الجنسيات الأخرى، تعد رخصة القيادة الدولية إلزامية لتتمكن من استئجار سيارة والقيادة في جميع أنحاء الإمارة.