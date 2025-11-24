استئجار سيارة في الإمارات بدون بطاقة ائتمان ممكن. بينما تعتمد العلامات التجارية الدولية الكبرى للتأجير عادةً على بطاقات الائتمان للتحقق والأمان، تقدم العديد من شركات التأجير المحلية خيارات مرنة تتيح لك الحجز والقيادة باستخدام النقد أو بطاقات الخصم أو طرق الدفع المسبق.
نظرًا لأن هذه الخيارات تحمل مخاطر أعلى لشركات التأجير، فإنها تتطلب عادةً المزيد من التعريفات، وودائع أكبر، وإضافات تأمين إلزامية.
سواء كنت سائحًا يزور لبضعة أيام أو مقيمًا يفضل طرق الدفع البديلة، يمكنك استئجار سيارة بدون بطاقة ائتمان في الإمارات. ومع ذلك، فإن هذا الخيار يُقدم غالبًا من قبل وكالات التأجير الصغيرة المملوكة محليًا بدلاً من السلاسل الدولية الكبيرة. غالبًا ما تكون هذه الشركات لديها سياسات أكثر مرونة، طالما أن المستأجرين يلبون متطلباتهم.
الدفع النقدي
الدفع نقداً يلغي الحاجة إلى فحص الائتمان وهو شائع بين المستأجرين الذين يفضلون الدفع المباشر والفوري. ومع ذلك، فإن الحجوزات النقدية تتطلب دائماً وديعة تأمين أعلى، وتأمين إلزامي من شركة التأجير، وإجراءات ورقية إضافية.
تساعد هذه المتطلبات في حماية الوكالة من الأضرار المحتملة أو التأخير في الإرجاع، ويمكن أن تجعل استئجار السيارات نقداً أكثر تكلفة قليلاً بشكل عام.
بطاقات الخصم
بطاقات الخصم هي بديل آخر. فقط تأكد من أن لديك أموال كافية لتغطية رسوم الإيجار.
البطاقات المدفوعة مسبقاً
بعض وكالات التأجير تستخدم أيضاً البطاقات المدفوعة مسبقاً. فقط قم بتحميل المبلغ اللازم على البطاقة قبل فترة الإيجار واستخدمها مثل بطاقة الخصم. تقبل بعض الوكالات البطاقات المدفوعة مسبقاً لحجوزات المركبات، مما يوفر مرونة إضافية للمسافرين الذين لا يستخدمون البنوك التقليدية.
الحجوزات المؤجلة الدفع
تسمح بعض شركات التأجير للعملاء بحجز مركبة عبر الإنترنت دون دفع مسبق. مع هذا الخيار، يمكنك تأمين حجزك باستخدام تفاصيل قليلة والدفع عند وصولك إلى الإمارات أو عند ذهابك إلى الوكالة لاستلام السيارة أو عند تسليم السيارة إليك. هذا مناسب للمسافرين الذين يخططون مسبقاً ولا يرغبون في تفويض حجز بطاقة ائتمان.
اعتماداً على الشركة وحالة إقامتك، قد تحتاج إلى تقديم مستندات إضافية مثل:
للسياح:
جواز السفر
رخصة قيادة دولية
كشوفات بنكية لإظهار أن لديك أموال كافية. قد تتطلب بعض الشركات 3-6 أشهر، اعتماداً على نوع السيارة التي ترغب في استئجارها
رحلة العودة
للمقيمين
جواز السفر (للسياح والمقيمين)
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية/التأشيرة
رخصة القيادة
إثبات الإقامة مثل فواتير ديوا
كشوفات بنكية لإظهار أن لديك أموال كافية. قد تتطلب بعض الشركات 3-6 أشهر، اعتماداً على نوع السيارة التي ترغب في استئجارها.
تحدد معظم وكالات التأجير الحد الأدنى للعمر بـ 21 عاماً لاستئجار سيارة عادية. بالنسبة للمركبات الفاخرة أو عالية الأداء، يكون الحد الأدنى للعمر عادة 25 عاماً.