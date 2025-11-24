استئجار سيارة بدون بطاقة ائتمان في الإمارات

الدفع النقدي

الدفع نقداً يلغي الحاجة إلى فحص الائتمان وهو شائع بين المستأجرين الذين يفضلون الدفع المباشر والفوري. ومع ذلك، فإن الحجوزات النقدية تتطلب دائماً وديعة تأمين أعلى، وتأمين إلزامي من شركة التأجير، وإجراءات ورقية إضافية.

تساعد هذه المتطلبات في حماية الوكالة من الأضرار المحتملة أو التأخير في الإرجاع، ويمكن أن تجعل استئجار السيارات نقداً أكثر تكلفة قليلاً بشكل عام.