ارشاد نديم يمنح باكستان أول ذهبية فردية في تاريخ الأولمبياد

وتُعد هذه أول ميدالية ذهبية أولمبية لباكستان في الفئة الفردية في تاريخها، كما فاز الهندي "نيراج شوبرا"، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، بالميدالية الفضية برمية بلغت 89.45 متراً، فيما حاز "أندرسون بيترز" من غرينادا على الميدالية البرونزية برمية بلغت 88.54 متراً.