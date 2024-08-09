الحياة والمعيشة
ارشاد نديم يمنح باكستان أول ذهبية فردية في تاريخ الأولمبياد
فاز الهندي "نيراج شوبرا"، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، بالميدالية الفضية برمية بلغت 89.45 متراً
فاز الباكستاني "ارشاد نديم" بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح للرجال في أولمبياد باريس بتسجيله رقماً قياسياً أولمبياً برمية بلغت 92.97 متراً يوم الخميس.
وتُعد هذه أول ميدالية ذهبية أولمبية لباكستان في الفئة الفردية في تاريخها، كما فاز الهندي "نيراج شوبرا"، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، بالميدالية الفضية برمية بلغت 89.45 متراً، فيما حاز "أندرسون بيترز" من غرينادا على الميدالية البرونزية برمية بلغت 88.54 متراً.