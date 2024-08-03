إيذاء النفس بين المراهقين: تجربة مؤلمة وحلول ممكنة
تقوم فتاة مراهقة بإجراء جروح سطحية على معصمها بشفرة حادة كلما وجدت نفسها تحت ضغط وضغط من العائلة والأصدقاء. انخرطت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا في هذا السلوك لمدة عام كوسيلة للسيطرة على مشاعرها والتغلب على اكتئابها، حسبما قال عالم نفسي إكلينيكي مقيم في دبي لصحيفة خليج تايمز.
وقالت "أثيرا بي آر"، أخصائية علم النفس السريري في المستشفى الكندي التخصصي بدبي، إن المريضة خضعت للعلاج السلوكي من أجل التنظيم العاطفي وتحسين القدرة على تحمل الضيق. "بعد عدة أشهر، أظهرت المريضة انخفاضًا كبيراً في سلوكيات إيذاء النفس. لقد تعلمت استراتيجيات التكيف البديلة وحسنت مهارات التنظيم العاطفي لديها. وأضافت أن الأسرة أبلغت عن تحسن في التواصل والدعم للمريض.
وأوضحت أثيرا أن حالة المراهق تسمى "إيذاء النفس غير الانتحاري (NSSH)، وهو ضرر متعمد يلحقه الفرد بنفسه بجسده دون نية". لإنهاء حياة المرء."
"هذا السلوك عادة ما يكون وسيلة للأفراد للتعامل مع الألم العاطفي أو الغضب الشديد أو الإحباط. وأضافت أثيرا أن الأشكال الشائعة لإيذاء النفس تشمل القطع أو الحرق أو الخدش أو ضرب النفس.
"غالبًا ما تبدأ سلوكيات إيذاء النفس في مرحلة المراهقة المبكرة، بين سن 12 و14 عامًا، ويمكن أن تصل إلى ذروتها خلال منتصف وأواخر سنوات المراهقة. يظل معدل انتشار إيذاء النفس مرتفعًا نسبيًا في مرحلة الشباب، حيث يمر الأفراد بتحولات حياتية مهمة، مثل مغادرة المنزل، وبدء الدراسة الجامعية أو العمل، وتطوير علاقات جديدة. وتابعت: "قد يستمر الشباب في صراعهم مع مشاكل الصحة العقلية التي بدأت في مرحلة المراهقة، مما يساهم في استمرار سلوكيات إيذاء النفس".
تجربة ذاتية
وأوضحت الدكتورة سوبيا نسيم، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين في عيادة ميدكير كمالي: "قد يواجه الأفراد مشاعر غامرة، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه التجربة ذاتية للغاية ولا يمكن تعميمها".
"يصف الكثير من الناس مشاعر كراهية الذات والعجز قبل الانخراط في إيذاء أنفسهم. على الرغم من أنهم قد يشعرون بارتياح عاطفي مؤقت أثناء الفعل، إلا أن ذلك غالبًا ما يتبعه مشاعر سلبية من الاكتئاب والذنب. وأضافت: "بمرور الوقت، يمكن أن يكون لسلوكيات إيذاء النفس تأثير ضار على الصحة العقلية".
كما قدمت الدكتورة نسيم دراسة عالمية عن إيذاء النفس. لاحظت:
حوالي 17 في المائة من جميع الأفراد سوف يؤذون أنفسهم خلال حياتهم.
متوسط عمر أول حادثة إيذاء للنفس هو 13 عامًا.
45% من الأفراد يستخدمون القطع كوسيلة لإيذاء أنفسهم.
ما يقرب من 50 في المائة من الأفراد يطلبون المساعدة في حالة إيذاء أنفسهم، ولكن فقط من الأصدقاء بدلاً من المتخصصين.
"معدلات إيذاء النفس آخذة في الازدياد. وأضافت الدكتورة نسيم: "وفقاً لاتجاهات غرفة الطوارئ، كانت هناك زيادة بنسبة 50 في المائة في حالات إيذاء النفس المبلغ عنها بين الشابات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية".
التقليد وإيذاء النفس
وقال الدكتور ميشيل ضاهر، استشاري الطب النفسي في عيادة أمان ليل عافية: “يمكن أن يؤثر التقليد بشكل كبير . قد يتبنى المراهقون سلوكيات إيذاء أنفسهم للتغلب على الضيق أو للحصول على القبول ضمن مجموعات أقرانهم."
ينصح الدكتور ضاهر بشدة: "إن اتخاذ قرار بالإبلاغ عن سلوك إيذاء النفس أم لا يعتمد إلى حد كبير على الموقف والظروف المحددة المعنية. بشكل عام، إذا كان الفرد المتورط في إيذاء النفس قاصرًا، فمن المستحسن الإبلاغ عن هذا السلوك إلى مسؤول ". شخص بالغ، مثل أحد الوالدين أو مستشار المدرسة إذا كان إيذاء النفس يبدو شديدًا ويحتمل أن يهدد الحياة، فيجب الإبلاغ عنه فورًا لضمان سلامة الفرد.
"بالإضافة إلى ذلك، فإن تصوير إيذاء النفس في وسائل الإعلام أمر بالغ الأهمية. وأضاف: "من المهم أن يتم التعامل مع التمثيل الإعلامي لإيذاء النفس بمسؤولية، وتجنب التمجيد، لأن هذا قد يشجع عن غير قصد التقليد بين المشاهدين الضعفاء".
كيف تتوقف عن إيذاء نفسك؟
قال الأطباء إن الاعتراف هو الخطوة الأولى في العلاج. وهذا يعني أنه “بمجرد تحديد النية لوقف إيذاء النفس، فإن الخطوة التالية هي طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية. من المهم الحصول على تقييم شامل من طبيب نفسي لأن هذا سيساعد في استبعاد أي اضطرابات صحية عقلية كامنة ويمكن وضع خطة علاجية.
وأشار الدكتور شاجو جورج، الطبيب النفسي المتخصص في المستشفى الدولي الحديث بدبي: “إن تعلم مهارات التأقلم الصحية هو أفضل طريقة لتجنب محاولات إيذاء النفس غير الانتحارية. إن تدوين اليوميات والتنفيس عن محنتهم مع المستمعين المتعاطفين وممارسة التأمل القائم على اليقظة الذهنية وطلب المساعدة من متخصصي الصحة العقلية بما في ذلك تعلم مهارات حل المشكلات هي طرق لمنع الممارسات غير الصحية.
كما شاركت الدكتورة مارينا جوزيف، أخصائية علم النفس السريري في مستشفى زليخة الشارقة، وجهات نظرها حول منع شخص ما من الانخراط في إيذاء نفسه وفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك:
تعرف على المحفزات والعواطف — تعرف على المواقف أو العواطف أو الأفكار التي تؤدي عادةً إلى إيذاء النفس.
تطوير إستراتيجيات التكيف — ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واسترخاء العضلات التدريجي.
قم بإزالة وسائل إيذاء النفس واذهب إلى مكان تشعر فيه بالأمان عندما تشعر بالإرهاق.
اطلب المساعدة المتخصصة — إذا استمر إيذاء النفس على الرغم من الجهود المبذولة للتوقف، فاطلب المساعدة المهنية على الفور. يمكن لأخصائي الصحة العقلية تقديم التوجيه والدعم الشخصي.
يمكن وصف الأدوية لإدارة حالات الصحة العقلية الأساسية التي تساهم في دوافع إيذاء النفس، مثل الاكتئاب أو القلق.
وأكدت الدكتورة جوزيف: “إن التعافي من إيذاء النفس أمر ممكن بالمثابرة والدعم والمساعدة المهنية. من الضروري معالجة المشكلات العاطفية الأساسية وتطوير طرق صحية للتعامل مع الضيق."