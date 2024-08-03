إيذاء النفس بين المراهقين: تجربة مؤلمة وحلول ممكنة

"غالبًا ما تبدأ سلوكيات إيذاء النفس في مرحلة المراهقة المبكرة، بين سن 12 و14 عامًا، ويمكن أن تصل إلى ذروتها خلال منتصف وأواخر سنوات المراهقة. يظل معدل انتشار إيذاء النفس مرتفعًا نسبيًا في مرحلة الشباب، حيث يمر الأفراد بتحولات حياتية مهمة، مثل مغادرة المنزل، وبدء الدراسة الجامعية أو العمل، وتطوير علاقات جديدة. وتابعت: "قد يستمر الشباب في صراعهم مع مشاكل الصحة العقلية التي بدأت في مرحلة المراهقة، مما يساهم في استمرار سلوكيات إيذاء النفس".