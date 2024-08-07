إيجارات أبوظبي ترتفع وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة

وقالت شركة استشارات عقارية أخرى، "سي بي آر إي جروب" "CBRE"، إن إجمالي المعروض الجديد بلغ 1445 وحدة في النصف الأول من عام 2024، مع اكتمال 87 في المائة منه في جزيرة الماريه وجزيرة ياس. وخلال الفترة المتبقية من العام، من المقرر تسليم 6,791 وحدة، منها 42.3% في الصوة وجزيرة ياس.