إيجارات أبوظبي ترتفع وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة
وصلت مستويات الإشغال في بعض المجمعات السكنية في أبوظبي إلى مستويات قياسية، مع احتفاظ بعض العقارات بقوائم انتظار للمستأجرين المحتملين، لا سيما في الأجزاء الرئيسية والفاخرة.
وقالت شركة الاستشارات العقارية "أستيكو" في تقريرها للربع الثاني من عام 2024 الذي صدر يوم الثلاثاء: "لا يزال الطلب مرتفعاً على المشاريع السكنية الفاخرة في أبوظبي، وخاصة في الأحياء ذات الواجهة البحرية مثل شاطئ الراحة والسعديات وجزر ياس والريم. ويتمتع الملاك في هذه المناطق بمعدلات إشغال جيدة، حتى أن بعض العقارات لديها قوائم انتظار".
وارتفعت أسعار الإيجار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعد جائحة كوفيد-19 بسبب الزيادة السكانية في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى.
وبلغ عدد سكان أبوظبي 3.8 مليون نسمة العام الماضي، متجاوزة دبي، لتصبح الإمارة ذات الأكبر عدد من السكان في دولة الإمارات، وقد شهد عدد سكان العاصمة الإماراتية زيادة بنسبة 83% منذ عام 2011 مما أدى إلى طلب قوي على الوحدات من المستأجرين الجدد.
وكشفت شركة "فاليوسترات" "ValuStrat" في تقرير الربع الأول من عام 2024 أن متوسط معدل الإشغال بين عينة مكونة من 50 ألف منزل بلغ 80.7 في المائة، ومع ذلك، تتمتع بعض العقارات الفاخرة بمستويات إشغال أعلى بكثير.
ووفقاً لبيانات "أستيكو"، فقد تم تسليم ما يقرب من 2400 وحدة سكنية في العاصمة الإماراتية خلال الربع الثاني من عام 2024، لا سيما في نويا بجزيرة ياس، وجزيرة الجبيل، ومدينة مصدر، وشاطئ الراحة ومناطق أخرى.
وفي الوقت نفسه، هناك العديد من المشاريع السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات في مراحل التخطيط حالياً، ومن المقرر إطلاقها للعامة طوال عام 2024.
وقالت شركة استشارات عقارية أخرى، "سي بي آر إي جروب" "CBRE"، إن إجمالي المعروض الجديد بلغ 1445 وحدة في النصف الأول من عام 2024، مع اكتمال 87 في المائة منه في جزيرة الماريه وجزيرة ياس. وخلال الفترة المتبقية من العام، من المقرر تسليم 6,791 وحدة، منها 42.3% في الصوة وجزيرة ياس.
ارتفاع إيجارات المناطق المتوسطة والفاخرة
سجل سوق الإيجارات في أبوظبي نشاطاً قوياً في الربع الثاني، لا سيما في مواقع الشقق والفلل الفاخرة. وشهد متوسط إيجارات الشقق زيادات ربع سنوية وسنوية متواضعة بنسبة 1 في المائة و 2 في المائة على التوالي. ومع ذلك، سجلت مناطق مختارة نمواً أكبر مع زيادات ربع سنوية تقترب من 5 في المائة ونمو سنوي يصل إلى 10 في المائة، حسبما صدر عن "أستيكو".
وحافظت إيجارات الفلل على أداء ثابت، مما يعكس زيادة بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
كما سجلت العقارات المتوسطة، وخاصة تلك الموجودة في منطقة الأعمال المركزية ومناطق الكورنيش، زيادات طفيفة في أسعار الإيجار. وشهدت العقارات المتوسطة المماثلة في مناطق الاستثمار الرئيسية مثل جزيرتي الريم وياس نمواً سنوياً يزيد عن 5 في المائة.
وشهدت العقارات في الطرف الأدنى من السوق استقراراً، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عرض الملاك شروط إيجار جذابة لإغراء المستأجرين. وأضافت أستيكو: "ومع ذلك، ظل التركيز على الجودة دافعاُ قوياً، مما ساهم في نمو الإيجارات المتواضعة بشكل عام. وقد تواجه العقارات القديمة التي لا تشمل وسائل الراحة الحديثة تعديلات بانخفاض طفيف في أسعار الإيجارات".