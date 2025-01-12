إنهاء عقد الإيجار المبكر في الفجيرة: الخطوات والمتطلبات
إذا كنت تفكر في إلغاء عقد الإيجار المبكر في الفجيرة - سواء كان ذلك بسبب تغيير الوظيفة أو الانتقال أو أي سبب آخر - فمن المهم أن تفهم العملية والمتطلبات المعنية.
في حين أنه من الممكن بالتأكيد إنهاء عقد الإيجار الخاص بك قبل انتهاء مدته، إلا أن ذلك يعتمد كله على الشروط والأحكام الموضحة في اتفاقية الإيجار الخاصة بك.
في أغلب الحالات، ستحتاج إلى إخطار مالك العقار قبل إلغاء العقد بمدة 90 يوماً على الأقل. وهذا يعني أنه يتعين عليك إخطار مالك العقار كتابياً، مع التأكد من الالتزام بفترة الإخطار المحددة في عقدك.
في هذا الدليل، سنوضح لك الخطوات والرسوم والمتطلبات الخاصة بكيفية التعامل مع إلغاء عقد الإيجار، مما يجعل العملية سلسة وخالية من المتاعب قدر الإمكان.
متطلبات
فيما يلي المستندات والشروط التي ستحتاج إلى استيفائها من أجل معالجة إلغاء عقد الإيجار المبكر في الفجيرة:
عقد الإيجار الأصلي موقع من قبل الطرفين (أنت ومالك العقار).
الهوية الإماراتية وجواز السفر
خطاب طلب الإلغاء – خطاب رسمي يطلب إلغاء عقد الإيجار، موقع من الطرفين. يعمل هذا الخطاب كاتفاق متبادل لإنهاء العقد.
إثبات الدفع - إيصالات دفع الإيجار أو أي مستحقات متبقية.
الحد الأدنى لمدة العقد - يجب أن يكون قد مر ما لا يقل عن ثلاثة أشهر منذ توثيق العقد.
- المستندات الداعمة مثل العقد البديل أو دليل إلغاء الترخيص (للأراضي الصناعية أو المحلات التجارية أو سكن العمال).
رسوم
سيُطلب منك دفع رسوم إلغاء قياسية قدرها 55 درهماً . ومع ذلك، بناءً على حالتك المحددة، قد يُطلب منك دفع رسوم إضافية.
كيفية التقديم:
- انتقل إلى موقع بلدية الفجيرة
- تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
- انقر فوق "الإيجارات"
- انقر فوق "طلب إلغاء عقد الإيجار"
- إملأ نموذج طلب الإلغاء
- قم بتحميل المستندات المطلوبة
- ستتلقى بعد ذلك إشعارًا يؤكد أنه يمكنك المتابعة بالتطبيق
- قم بتحميل خطاب إلغاء عقد الإيجار. يجب أن يوقع المستأجر والمالك على خطاب إلغاء عقد الإيجار.
بمجرد تقديم طلبك، ستتلقى إشعارًا عبر رقم هاتفك والبريد الإلكتروني. لإكمال عملية الإلغاء، ستحتاج إلى زيارة مكتب خدمة العملاء في بلدية الفجيرة.
للمزيد من المساعدة، يمكنك الاتصال مباشرة ببلدية الفجيرة عن طريق الاتصال برقمهم المجاني على +971 800 36، أو مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني على info@fujmun.gov.ae، أو إرسال فاكس إلى +971 9 2222231.
إن العملية بشكل عام واضحة، ولكن إذا واجهت أي صعوبات، فقد يكون من المفيد التفاوض مباشرة مع مالك العقار للوصول إلى حل مقبول للطرفين.