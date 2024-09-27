إنشاء شركة في الإمارات: الخطوات والإجراءات

بعد التسجيل للحصول على رخصة تجارية، يتعين على أصحاب الأعمال التقدم بطلب للحصول على موافقة أولية. بمجرد الحصول على هذه الموافقة، تُعتبر بمثابة الضوء الأخضر من حكومة الإمارات العربية المتحدة للمضي قدماً في الخطوات التالية لتأسيس الأعمال. وبعد الحصول على هذه الموافقة فقط، يمكن للأشخاص المضي قدماً نحو الحصول على ترخيص من السلطة المعنية.