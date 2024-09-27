إنشاء شركة في الإمارات: الخطوات والإجراءات
تشتهر دولة الإمارات بكونها أرض الفرص للباحثين عن فرص عمل وكذلك إنشاء أعمالهم الخاصة.
هناك العديد من القوانين التي تم وضعها لضمان إنشاء الشركات بطريقة قانونية وحصول رواد الأعمال على الدعم الذي يحتاجون إليه أثناء إنشاء شركاتهم.
وقد تم تبسيط العملية بشكل أكبر من خلال المنصات الإلكترونية التي تقدمها الهيئات الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة. ولكل إمارة منصتها الخاصة التي يمكن للمقيمين الاطلاع عليها لتلبية المتطلبات المحددة لمدينتهم.
ويحق لرجال الأعمال في الدولة أيضاً الحصول على تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات، بشرط استيفائهم لمتطلبات معينة.
إن السلطة الرئيسية في دولة الإمارات المسؤولة عن التعامل مع مثل هذه المخاوف هي وزارة الاقتصاد. تقدم الدولة لرجال الأعمال المتحمسين فرصة تأسيس مؤسساتهم إما في البر الرئيسي أو في المناطق الحرة.
لا توجد قيود على الشركات المحلية فيما يتعلق بأنشطتها التجارية، ولها حرية العمل في أي مكان في الإمارات العربية المتحدة. واعتماداً على نوع النشاط، قد يكون من الضروري وجود راعٍ أو شريك محلي في هذه الشركات.
من تحديد هوية عملك إلى تسجيله، إليك دليل بسيط حول كيفية إنشاء عملك في البر الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المنصات المقدمة
"باشر"
لمن يرغب في تأسيس أعماله التجارية عبر الإنترنت خلال 15 دقيقة فقط، باشر هي منصة موحدة تضم السلطات الحكومية المحلية والاتحادية من مختلف الإمارات المسؤولة عن الترخيص.
كما يمكن القيام بهذه العملية من خلال دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية. ولكل من دبي وأبو ظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين بوابة إلكترونية خاصة بدائرة التنمية الاقتصادية. أما أولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء عمل تجاري في الفجيرة فيمكنهم القيام بذلك من خلال بلدية الفجيرة.
فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لتأسيس شركتك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1. تحديد نوع العمل
سيتعين على المهتمين الحصول أولاً على ترخيص اقتصادي بناءً على أنشطة الشركة. وعلى الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، فإن الأنواع الستة الرئيسية للتراخيص الاقتصادية هي كما يلي:
مهني
سياحي
صناعي
تجاري
زراعي
احترافي
2. تحديد الهيكل القانوني للشركة
يحدد الهيكل القانوني للشركة القواعد التي يجب على الشركة اتباعها أثناء تأسيسها وكذلك طوال فترة حياتها. فيما يلي الأشكال القانونية للأعمال في الإمارات العربية المتحدة:
مؤسسة فردية
فرع شركة خليجية
شركة مدنية
فرع شركة محلية
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة قابضة
شركة مساهمة عامة
مكتب تمثيلي لشركة أجنبية
شركة مساهمة خاصة
3. تسجيل الاسم التجاري
يعد الاسم التجاري أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشركة لأنه الاسم الذي يتم استخدامه لتمثيل المنظمة للعالم.
يجب أن لا يكون هذا الاسم مشابهاً لاسم أي شركة مسجلة أخرى ويمكن التقديم من خلال دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المطلوبة أو شخصياً.
فيما يلي بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند التقدم بطلب للحصول على اسم تجاري.
لا يجوز تسجيل هذا الاسم من قبل أي شركة أخرى.
لا ينبغي أن يكون الاسم مسيئاً ولا يحتوي على كلمات غير لائقة.
يجب أن يتوافق الاسم التجاري مع النشاط الاقتصادي المختار.
يجب أن يكون له اختصار للهيكل القانوني للشركة كلاحقة لها (ال ال سي، بي جي اس سي ، وما إلى ذلك).
لا يجوز أن يتضمن الاسم أسماء الحكام أو الهيئات الحكومية أو أسماء وشعارات الهيئات الحكومية.
يجب أن تتم الموافقة على الاسم التجاري والعلامة التجارية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد.
يجب أن تكون الشهادات قابلة للتجديد.
4. التقدم بطلب للحصول على الموافقة الأولية
بعد التسجيل للحصول على رخصة تجارية، يتعين على أصحاب الأعمال التقدم بطلب للحصول على موافقة أولية. بمجرد الحصول على هذه الموافقة، تُعتبر بمثابة الضوء الأخضر من حكومة الإمارات العربية المتحدة للمضي قدماً في الخطوات التالية لتأسيس الأعمال. وبعد الحصول على هذه الموافقة فقط، يمكن للأشخاص المضي قدماً نحو الحصول على ترخيص من السلطة المعنية.
ومن المهم أن نعرف أن "عدم الاعتراض" لا تسمح للمستثمر ببدء إدارة الأعمال.
5.مذكرة تأسيس
اعتماداً على نوع العمل، يلزم الحصول على مذكرة تأسيس (أم أوأيه) أو اتفاقية وكيل خدمة محلي (أل اس ايه).
بالنسبة للشركات التي قد تكون شركة مدنية، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة عامة، أو شركة مساهمة خاصة، فإن مذكرة التفاهم مطلوبة.
بالنسبة للملكية الفردية، هناك حاجة إلى اتفاقية إدارة محلية.
6. ابحث عن موقع العمل
يجب على جميع الشركات في دولة الإمارات التي لا تعمل في مجال التجارة الإلكترونية أن يكون لديها عنوان فعلي.
يتعين على الراغبين في تأسيس أعمالهم في دبي أن يقوموا بتسجيل مكانهم في بوابة إيجاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تحدد دائرة التنمية الاقتصادية المتطلبات التي يجب على هذه المواقع الوفاء بها والالتزام بها. واعتماداً على الإمارة، قد يتعين على أصحاب الأعمال أيضاً مراعاة لوائح البلديات المحلية والسلطات الأخرى.
7. التقدم بطلب للحصول على الموافقات الحكومية الأخرى
اعتماداً على نوع العمل والنشاط، قد يتعين على أصحاب العمل الحصول على موافقة من سلطات أخرى في البلد.
النقل العام - مدارس تعليم القيادة، معدات الإطفاء، أنظمة الإنذار والسلامة، تجار السيارات المستعملة، قطع غيار السيارات المستعملة، تأجير السيارات.
الأنشطة القانونية والاستشارات القانونية
الشؤون المعمارية والهندسية
أنشطة الاتصالات
السفر والسياحة، الخدمات العامة، تجارة موسمية، وكالات السفن والملاحة البحرية، أندية السيارات، النقل الجوي الشارتر وفروع الشركات الأجنبية.
أنشطة التأمين والاستشارات التأمينية
الأنشطة المتعلقة بالصحة
خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية وعمليات حفر النفط البرية والبحرية.
8. تقديم المستندات الهامة
للتقدم للحصول على الترخيص، يتعين على أصحاب الأعمال تقديم بعض المستندات المهمة، وهي:
استلام الموافقة الأولية ونسخ من جميع المستندات المقدمة سابقاً
نسخة من عقد الإيجار موثق حسب الأصول
مذكرة(مذكرات) التأسيس
الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى
9. دفع الرسوم وجمع الترخيص
بعد دفع الرسوم المطلوبة وتقديم الطلب كاملاً، سيتمكن العملاء من الحصول على الترخيص الخاص بهم.
يمكن الحصول على ترخيص هذا النشاط التجاري من مراكز الخدمة التابعة للدائرة الاقتصادية أو من خلال موقعها الإلكتروني.
10. سجل الشركة
بعد الحصول على الترخيص، سيتعين على أصحاب الأعمال تسجيل شركتهم لدى غرفة التجارة والصناعة حتى يتمكنوا أخيراً من ممارسة أعمالهم التجارية.
لدى جميع الإمارات (أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة) غرف التجارة والصناعة الخاصة بها والتي تندرج تحت اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.