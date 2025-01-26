إلغاء عقد الإيجار في عجمان بخطوات سهلة وبسيطة
إذا كنت تعيش في عجمان وتحتاج فجأة إلى إلغاء عقد الإيجار الخاص بك بسبب الانتقال غير المتوقع أو تغيير الوظيفة أو أي سبب شخصي آخر بينما لا يزال عقد الإيجار الخاص بك ساريًا، فقد يبدو الأمر وكأنه عملية مرهقة ومعقدة.
الخبر السار هو أنه من الممكن إلغاء عقد الإيجار الخاص بك مبكرًا؛ ويعتمد الأمر كله على الشروط الموضحة في اتفاقية الإيجار الخاصة بك.
عادةً، ستحتاج إلى تقديم إشعار مسبق لا يقل عن 90 يومًا لإلغاء عقد الإيجار، وهو ما يعني إبلاغ مالك العقار كتابيًا والالتزام بفترة الإشعار المذكورة في عقدك.
سوف يرشدك هذا الدليل خلال الخطوات والرسوم والمتطلبات اللازمة للتعامل مع إلغاء عقد الإيجار الخاص بك، حتى تتمكن من جعل العملية سلسة وخالية من التوتر قدر الإمكان.
كيفية التقديم
قم بزيارة https://tasdeeq.am.gov.ae
انقر فوق "الانتقال إلى الخدمة"
تسجيل الدخول إلى حساب تصديق الخاص بك
إذا لم يكن لديك حساب حتى الآن، ابدأ بالتسجيل.
يمكنك أيضًا تسجيل الدخول بسرعة باستخدام UAE Pass الخاص بك لتسهيل الوصول.
إذا كنت جديدًا، فما عليك سوى المتابعة كعميل جديد للبدء.
سيتم بعد ذلك توجيهك إلى الصفحة أدناه:
بعد ذلك، سيُطلب منك اختيار الطريقة المفضلة لديك لإتمام المعاملة. حدد الخيار الذي يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
بمجرد ملء جميع المعلومات اللازمة، سيتم توجيهك إلى صفحة حيث ستحتاج إلى تحميل المستندات المطلوبة.
متطلبات
فيما يلي المستندات التي ستحتاجها من أجل معالجة إلغاء عقد الإيجار المبكر في عجمان:
سيتم الطلب منك تقديم نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك.
نسختين من عقد الإيجار الذي تريد إلغاءه.
خطاب طلب الإلغاء – خطاب رسمي يطلب إلغاء عقد الإيجار، موقع من الطرفين. يعمل هذا الخطاب كاتفاق متبادل لإنهاء العقد.
طلب من قسم عقود الإيجار
شهادة براءة ذمة من شركة الصرف الصحي عجمان
شهادة براءة ذمة من هيئة الكهرباء والماء
إكمال طلبك
يجب عليك أنت ومالك العقار التواجد في بلدية عجمان لإتمام عملية الإلغاء، حيث أن حضورك مطلوب.
أكمل النموذج اللازم لإلغاء عقد الإيجار.
تأكد من حصولك على شهادة الخلو من شركة الصرف الصحي بعجمان.
قم بتسليم المعاملة إلى وكيل مركز خدمة العملاء لإلغاء العقد رسميًا.
بمجرد الموافقة، سيتم بعد ذلك تسليم الإلغاء إليك وإلى مالك العقار.
رسوم
إلغاء عقد الإيجار في عجمان مجاني، لذا يمكنك إلغاء عقد الإيجار الخاص بك دون أي تكلفة إضافية.
ومع ذلك، إذا كنت تطلب شهادة إلغاء العقد، فقد تكون هناك رسوم لإصدار الشهادة وتسليمها. تأكد من التحقق من أي رسوم مرتبطة بهذا الطلب المحدد.